Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda

"Wolność – kocham i rozumiem, fajerwerków – oddać nie umiem" – mógłby nucić małopolski wojewoda.

Adam Bednarek
zakaz fajerwerkow problemy
REKLAMA

Nie ma wolności bez… huku wystrzałów i chwilowych świecidełek na niebie. Tak przynajmniej uważa wojewoda małopolski. Jak donosi Radio Kraków, urzędnik zamierza zaskarżyć uchwałę o zakazie fajerwerków w Krakowie.

Według prawników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przepis jest niepotrzebny, bo wystarczy Kodeks Wykroczeń. Na dodatek zakaz odpalania fajerwerków ma uderzać w wolność mieszkańców Krakowa. Święte prawo jednostki to możliwość hałasowania, straszenia, przeszkadzania innym? Na to wygląda.

REKLAMA

W rozmowie z RMF FM wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwrócił uwagę na jeszcze jeden rzekomy problem związany z zakazem.

Tak naprawdę rodzi się pytanie, czy i kto na przykład będzie gonił dzieci, które będą spacerowały wieczorem w sylwestra i odpalały sztuczne ognie albo bawiły się nimi na balkonach swoich mieszkań - zastanawia się urzędnik.

Zdaniem wojewody prawo, które nie jest egzekwowane, psuje ludzi

Obawiam się jednak, że znalazłbym kilka wykroczeń, które również trudno jest od razu wyłapać na gorącym uczynku. Czy to znaczy, że należy przymknąć na nie oko? Nie sądzę. Można za to zastanowić się, jak skutecznie karać tych, którzy łamią prawo.

Uchwała, z którą nie zgadza się wojewoda, wprowadza zakaz odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych w okresie całorocznym na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest "ochrona życia, zdrowia i spokoju mieszkańców Krakowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez wprowadzenie zakazu odpalania materiałów pirotechnicznych widowiskowych".

Podczas dyskusji na sesji Rady Miasta radni podkreślali, że odpalanie materiałów pirotechnicznych, powoduje liczne uciążliwości w postaci hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń dla zdrowia i życia osób posługujących się nimi oraz osób postronnych. Wskazywano też na psychiczne traumy starszych mieszkańców, którzy przeżyli doświadczenie II wojny światowej oraz imigrantów z Ukrainy. Podkreślano też troskę o dobrostan zwierząt zarówno domowych, jak i wolno żyjących, u których hałaśliwe wybuchy i rozbłyski świetlne wywołują stres i dezorientację - argumentowało miasto.

Jako że decyzja została podjęta niedawno, zdecydowano się "na zasadzie wyjątku" wprowadzić zapis o niestosowaniu zakazu w okresie od 31 grudnia 2025 r. godz. 22.00 do 1 stycznia 2026 r. godz. 2.00.

Drogą Krakowa idzie Świnoujście

Na razie najpierw, podobnie jak w dawnej stolicy, o zdanie zapytano mieszkańców. Z ankiety wynika, że łącznie ponad 60 proc. respondentów opowiedziało się za jakąś formą ograniczenia pirotechniki.

- Z konsultacji wynika, że większość mieszkańców, którzy wzięli w nich udział, nie widzi możliwości wykorzystania fajerwerków hukowych. W tej sytuacji musimy poszukać innego asortymentu. Zakładam jednak, że osoby, które przyjdą na plażę, będą odpalać zwykłe fajerwerki, ponieważ nie obowiązuje zakaz ich używania. Niemniej ponawiam apel: bardzo proszę, aby nie strzelać  fajerwerkami na osiedlach mieszkaniowych ani w centrum miasta, bo właśnie tam huk najbardziej oddziaływał na mieszkańców i zwierzęta – skomentowała w rozmowie z twojeradio.fm Joanna Agatowska, prezydentka Świnoujścia.

Niezgoda mieszkańców może być pretekstem, aby podobne zakazy do tych w Krakowie wprowadzać. Nie tylko w Świnoujściu, ale też w innych miastach.

Sama decyzja jednak nie wystarczy, skoro bardzo szybko można napotkać opór. Potrzebna jest więc ogólnokrajowa dyskusja. Ta się toczy. Petycje w sprawie zakazu fajerwerków docierają do rządu.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w listopadowej rozmowie z RMF FM przypominała, że w Sejmie są już 2 poselskie projekty ustaw regulujących używanie fajerwerków. Zdaniem szefowej resortu samorządy powinny móc "zarówno ustanawiać, jak i uchylać taki zakaz".

REKLAMA

- Nie używam fajerwerków od lat - one szkodzą zwierzętom i środowisku. Uważam, że wprowadzony miękko zakaz, który oddaje ostateczną decyzję samorządom, powinien zostać przyjęty – wyjaśniła.

Czy to będzie więc ostatni sylwester w starym, głośnym i niebezpiecznym dla zwierząt stylu? Nadzieja jest i to duża – szczególnie w niektórych miastach. Spór będzie jednak gorący, bo obrońcy tradycji i wolności nie zamierzają odpuścić.

REKLAMA
Adam Bednarek
15.12.2025 12:33
Tagi: fajerwerki
Najnowsze
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
7:20
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA