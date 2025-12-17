Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów

Ładowanie...

Od 14 grudnia RegioJet miał częściej kursować na trasie Warszawa-Kraków. Część szykowanych połączeń anulowano niemal w ostatnim momencie. Podobnie było w przypadku relacji Kraków-Gdynia. Zamiast trzech jest tylko jedno. Wcześniej przesunięto start pociągów z Warszawy do Poznania.

Urząd Transportu Kolejowego reaguje

W komunikacie urzędu czytamy, że prezes "nie akceptuje działań obniżających zaufanie pasażerów do kolei". Ignacy Góra wszczął postępowanie w sprawie "bezprawnych praktyk", naruszających zbiorowe interesy pasażerów.

Niedopuszczalne są powtarzające się przypadki, kiedy połączenia nie są uruchamiane, mimo wcześniej wydanej decyzji o otwartym dostępie, a aplikanci oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego rezygnują z przydzielonych tras pociągów po zatwierdzeniu i opublikowaniu rozkładu jazdy przez zarządcę infrastruktury - zaznacza UTK.

Zdaniem prezesa urzędu obniża to zaufanie pasażerów do kolei.

RegioJet musi się tłumaczyć. I... zapłacić?

Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez RegioJet zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Sprawa dotyczy niedopełnienia od 14 grudnia 2025 r. obowiązku przewozu osób w zakresie podanym do publicznej wiadomości. Chodzi o 23 połączenia na trasach Kraków – Warszawa – Gdynia oraz Warszawa – Poznań, jak wyjaśniono w komunikacie.

Przewoźnik został wezwany do wyjaśnień. Na ich przesłanie ma 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia na przewoźnika może zostać nałożona kara do 2 proc. rocznego przychodu.

Urząd Transportu Kolejowego czeka również na wyjaśnienia ws. braku uruchomienia połączeń na trasie Warszawa – Poznań.

PKP Intercity może przejąć wolne miejsca

Teoretycznie pociągi mogą zostać uruchomione nawet w ciągu 48 godzin. Tyle że przewoźnik domaga się otrzymania slotów do marca, czyli na czas trwania aktualnego rozkładu jazdy. Nie chodzi więc o jednorazową interwencję. Przewoźnik nie chce być komunikacją zastępczą dla RegioJet, jak przekazał cytowany przez "Rynek Kolejowy" Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Podejście PKP Intercity jest zrozumiałe. Wcześniej w komunikacie przewoźnika mogliśmy przeczytać, że RegioJet "aktywnie zabiegał o dostęp do tras i godzin, na których PKP Intercity od ponad dekady uruchamiało swoje połączenia".

Ostatecznie pociągi PKP Intercity zostały odwołane przez zarządcę infrastruktury, o czym spółka wielokrotnie i jednoznacznie informowała właściwe instytucje - pisał przewoźnik.

Teraz RegioJet zmienił plany, a PKP Intercity musi wjeżdżać na białym koniu i ratować sytuację. Niby przewoźnik też na tym skorzysta, bo może przejąć pasażerów pozostawionych na lodzie, ale przypominałoby to wyciąganie z opresji niesfornego braciszka. A PKP Intercity w tej roli się nie widzi, co można zrozumieć. Tym bardziej że otwierałoby to furtkę do ewentualnych kolejnych niedyspozycji: w razie czego Polacy dadzą sobie radę, PKP Intercity wkroczy.

A nie tak powinno to wyglądać. Zobaczymy, czy ewentualna kara i utrata miejsca w rozkładzie będzie wystarczającym ostrzeżeniem.

Adam Bednarek 17.12.2025 14:27

