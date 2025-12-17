Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów

RegioJet może słono zapłacić za to, że pociągi nie wyjechały na tory zgodnie z wcześniej zaplanowanym rozkładem jazdy.

Adam Bednarek
urzad transportu kolejowego regiojet
REKLAMA

Od 14 grudnia RegioJet miał częściej kursować na trasie Warszawa-Kraków. Część szykowanych połączeń anulowano niemal w ostatnim momencie. Podobnie było w przypadku relacji Kraków-Gdynia. Zamiast trzech jest tylko jedno. Wcześniej przesunięto start pociągów z Warszawy do Poznania.

REKLAMA

Urząd Transportu Kolejowego reaguje

W komunikacie urzędu czytamy, że prezes "nie akceptuje działań obniżających zaufanie pasażerów do kolei". Ignacy Góra wszczął postępowanie w sprawie "bezprawnych praktyk", naruszających zbiorowe interesy pasażerów.

Niedopuszczalne są powtarzające się przypadki, kiedy połączenia nie są uruchamiane, mimo wcześniej wydanej decyzji o otwartym dostępie, a aplikanci oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego rezygnują z przydzielonych tras pociągów po zatwierdzeniu i opublikowaniu rozkładu jazdy przez zarządcę infrastruktury - zaznacza UTK.

Zdaniem prezesa urzędu obniża to zaufanie pasażerów do kolei.

RegioJet musi się tłumaczyć. I... zapłacić?

Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez RegioJet zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Sprawa dotyczy niedopełnienia od 14 grudnia 2025 r. obowiązku przewozu osób w zakresie podanym do publicznej wiadomości. Chodzi o 23 połączenia na trasach Kraków – Warszawa – Gdynia oraz Warszawa – Poznań, jak wyjaśniono w komunikacie.

Przewoźnik został wezwany do wyjaśnień. Na ich przesłanie ma 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia na przewoźnika może zostać nałożona kara do 2 proc. rocznego przychodu.

Urząd Transportu Kolejowego czeka również na wyjaśnienia ws. braku uruchomienia połączeń na trasie Warszawa – Poznań.

PKP Intercity może przejąć wolne miejsca

Teoretycznie pociągi mogą zostać uruchomione nawet w ciągu 48 godzin. Tyle że przewoźnik domaga się otrzymania slotów do marca, czyli na czas trwania aktualnego rozkładu jazdy. Nie chodzi więc o jednorazową interwencję. Przewoźnik nie chce być komunikacją zastępczą dla RegioJet, jak przekazał cytowany przez "Rynek Kolejowy" Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Podejście PKP Intercity jest zrozumiałe. Wcześniej w komunikacie przewoźnika mogliśmy przeczytać, że RegioJet "aktywnie zabiegał o dostęp do tras i godzin, na których PKP Intercity od ponad dekady uruchamiało swoje połączenia".

Ostatecznie pociągi PKP Intercity zostały odwołane przez zarządcę infrastruktury, o czym spółka wielokrotnie i jednoznacznie informowała właściwe instytucje - pisał przewoźnik.

REKLAMA

Teraz RegioJet zmienił plany, a PKP Intercity musi wjeżdżać na białym koniu i ratować sytuację. Niby przewoźnik też na tym skorzysta, bo może przejąć pasażerów pozostawionych na lodzie, ale przypominałoby to wyciąganie z opresji niesfornego braciszka. A PKP Intercity w tej roli się nie widzi, co można zrozumieć. Tym bardziej że otwierałoby to furtkę do ewentualnych kolejnych niedyspozycji: w razie czego Polacy dadzą sobie radę, PKP Intercity wkroczy.

A nie tak powinno to wyglądać. Zobaczymy, czy ewentualna kara i utrata miejsca w rozkładzie będzie wystarczającym ostrzeżeniem.

REKLAMA
Adam Bednarek
17.12.2025 14:27
Tagi: Pociągipodróże
Najnowsze
14:27
Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów
Aktualizacja: 2025-12-17T14:27:29+01:00
13:51
Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik
Aktualizacja: 2025-12-17T13:51:24+01:00
13:05
Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin
Aktualizacja: 2025-12-17T13:05:49+01:00
12:44
Biorą się za głośnych pasażerów. Naprawdę trzeba ludzi wychowywać?
Aktualizacja: 2025-12-17T12:44:34+01:00
12:01
Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał
Aktualizacja: 2025-12-17T12:01:00+01:00
11:57
Zegar zagłady tyka na orbicie. Jeden błąd dzieli nas od katastrofy
Aktualizacja: 2025-12-17T11:57:23+01:00
10:22
PKP Intercity pokazuje niemieckie używane wagony. Aż chce się wsiadać
Aktualizacja: 2025-12-17T10:22:09+01:00
9:46
Teleskop Webba znalazł planetę jak cytryna. "Co to, u licha, jest?"
Aktualizacja: 2025-12-17T09:46:37+01:00
9:30
ChatGPT przyspieszył i ulepszył obrazki. Nowa wersja robi różnicę
Aktualizacja: 2025-12-17T09:30:39+01:00
9:00
Co kupić na prezent do nowej kuchni? Mamy kilka nieoczywistych propozycji
Aktualizacja: 2025-12-17T09:00:05+01:00
8:34
Firefox skręca w modną stronę. Użytkownicy: to duży błąd
Aktualizacja: 2025-12-17T08:34:35+01:00
6:35
Apple gotowy na kryzys. Cennik iPhone'a ucieszy
Aktualizacja: 2025-12-17T06:35:00+01:00
5:54
Revolut zaoferuje nową usługę. Polska na pierwszej linii
Aktualizacja: 2025-12-17T05:54:00+01:00
5:27
Polska stawia na drony z Tajwanu. Pekin wypada z gry
Aktualizacja: 2025-12-17T05:27:00+01:00
5:12
Kluczowa umowa na czołgi K2. "Kamień milowy w programie"
Aktualizacja: 2025-12-17T05:12:00+01:00
21:36
Apple TV na Androida z kluczową funkcją. Teraz to ma sens
Aktualizacja: 2025-12-16T21:36:24+01:00
20:12
LG ma dla fanów telewizorów dwie wiadomości. Świetną i fatalną
Aktualizacja: 2025-12-16T20:12:52+01:00
19:44
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry
Aktualizacja: 2025-12-16T19:44:36+01:00
18:38
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 
Aktualizacja: 2025-12-16T18:38:17+01:00
18:34
Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę
Aktualizacja: 2025-12-16T18:34:49+01:00
17:47
Smartfon zjada telewizor. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-12-16T17:47:10+01:00
16:56
AI na celowniku. Halucynacje mogą skończyć się w sądzie
Aktualizacja: 2025-12-16T16:56:01+01:00
16:51
Microsoft mówi, jakiego komputera potrzebujesz. Lepiej zapnij pasy
Aktualizacja: 2025-12-16T16:51:12+01:00
15:35
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać
Aktualizacja: 2025-12-16T15:35:50+01:00
14:42
Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy
Aktualizacja: 2025-12-16T14:42:10+01:00
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA