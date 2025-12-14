Logo
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl

Mars Express sfotografował krater o kształcie motyla. Nietypowe skrzydła zdradzają obecność lodu pod powierzchnią Marsa.

Marcin Kusz
Mars Express odkrył formację, która wygląda jak żywa istota
Europejska sonda Mars Express sfotografowała krater, który na pierwszy rzut oka przypomina rozpostarte skrzydła motyla. Nietypowy kształt powstał w wyniku uderzenia kosmicznego kamienia pod bardzo płytkim kątem, co sprawiło, że wyrzucony materiał rozlał się w dwóch przeciwnych kierunkach. ESA podkreśla, że to jedno z najbardziej charakterystycznych ukształtowań w regionie Idaeus Fossae, czyli w miejscu, gdzie przenikają się ślady dawnych wulkanów, erozji i podpowierzchniowego lodu.

Mars Express odkrywa dziwny ślad uderzenia

Nowe dane z kamery HRSC pokazują krater o eliptycznym, spłaszczonym kształcie oraz dwa nieregularne pasma wyrzuconego materiału rozciągające się z jego północnej i południowej części. To one tworzą charakterystyczne skrzydła, dzięki którym formacja zyskała przydomek marsjańskiego motyla. Zjawisko powstało, gdy niewielka asteroida wbiła się w powierzchnię pod niemal poziomym kątem, rozprowadzając tym samym energię uderzenia w dwóch kierunkach. W efekcie materiał nie rozprysnął się równomiernie, lecz uformował asymetryczne struktury typowe dla tzw. kraterów motylopodobnych.

Wyrzucone skrzydła krateru różnią się od zwykłych promieni impaktowych. Niektóre fragmenty są gładkie i zaokrąglone jak po osuwisku błotnym. Według ESA to efekt zmieszania rozgrzanego materiału skalnego z lodem znajdującym się tuż pod powierzchnią. Podczas uderzenia lód mógł się roztopić, tworząc płynną mieszaninę skał i wody, która zastygała w sposób charakterystyczny dla tzw. materiału sfunkcjonalizowanego. Jest to dowód na to, że nawet w suchych, północnych rejonach Marsa pod powierzchnią nadal kryją się pokłady lodu.

Mozaika geologicznych epok

Krater w kształcie motyla znajduje się w Idaeus Fossae, czyli złożonym układzie dolin biegnącym w pobliżu wysokiej krawędzi płaskowyżu Tempe Terra. Okolica pełna jest śladów przeszłych procesów geologicznych: od starożytnych epizodów wulkanizmu, po rozciąganie i zapadanie skorupy. Na zachodzie obrazu ESA uchwyciła grupę masywnych mes, czyli płaskich szczytów przypominających stoły skalne, które tworzą ostatnie relikty erozji. Na ich brzegach widać ciemne, bogate w magnez i żelazo warstwy dawnych przepływów lawy i popiołów.

Fot. ESA

W całym regionie znajdują się fałdy powstałe, gdy pola lawy ostygły i skurczyły się, deformując powierzchnię. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazów Mars Express naukowcy mogą śledzić te struktury jak linie papilarne geologicznej historii planety. Ukształtowanie terenu zdradza, że Idaeus Fossae leży w miejscu, gdzie różne epoki marsjańskiej geologii nakładają się na siebie: wulkanizm zachodził naprzemiennie z procesami tektonicznymi i erozyjnymi, a epizody obecności lodu dodatkowo modyfikowały powierzchnię.

Dwie dekady obserwacji, które zmieniają obraz Czerwonej Planety

Mars Express bada Marsa od 2003 r., dostarczając trójwymiarowych, kolorowych i niezwykle dokładnych map całej planety. Sonda, mimo upływu czasu, wciąż pozwala odkrywać formacje, które rzucają nowe światło na obecność lodu, charakter dawnych przepływów lawy i mechanikę uderzeń meteorytów. Krater-motyl to kolejny przykład, jak nietypowe struktury mogą pomóc w zrozumieniu marsjańskich procesów geologicznych, nawet jeśli na pierwszy rzut oka przypominają stworzenia znane z Ziemi.

Przeczytaj także:

Im dłużej Mars Express krąży wokół planety, tym bardziej złożony okazuje się obraz Czerwonego Globu – pełnego śladów dawnych katastrof, zlodowaceń, erupcji i procesów, które wciąż czekają na pełne wyjaśnienie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: ESA

14.12.2025 07:31
Tagi: ESAKolonizacja MarsaMarsposzukiwanie życia w kosmosie
