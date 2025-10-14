REKLAMA
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się

Wystąpił z problem z połączeniami na numery alarmowe – usterkę potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Awaria dotyczy zarówno numeru 112. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka potwierdziła TVP Info, że występują problemy techniczne.

- Doszło do usterki numeru 112. Jest problem z dodzwonieniem się na ten numer. Na tę chwilę nie znamy przyczyny usterki – przekazała rzeczniczka resortu.

Według relacji TVP Info trudności z dodzwonieniem się pod numer alarmowy 112 potwierdzono m.in. w województwach świętokrzyskim i opolskim. Odnotowano również brak dostępu do systemowych map pokazujących aktualne położenie karetek.

Pojawiły się sygnały, że kłopoty dotyczą także numeru 999. Jednak rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała, że nie ma informacji, żeby nie dało się zgłaszać "kwestii alarmowych" na numer 999

Do podobnej awarii doszło pod koniec sierpnia. Wówczas w całej Polsce doszło do poważnej awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), czyli centralnego narzędzia obsługującego zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 999 oraz koordynującego pracę karetek i dyspozytorów. System przestał działać około godziny 10:00. Od tego momentu zespoły ratownictwa zostały odcięte od cyfrowych narzędzi, a cały proces komunikacji wrócił do metod analogowych.

Zdjęcie główne: fotoreporter_112 / Shutterstock

