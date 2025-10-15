Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"

Ładowanie...

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada utworzenie specjalistycznej jednostki, która zajmie się testowaniem najnowszych technologii wojskowych, zarówno tych produkowanych w Polsce, jak i sprowadzanych z zagranicy. Ma to przyspieszyć rozwój armii i uwolnić potencjał krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Innowacje wojskowe na nowym torze

Podczas Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział utworzenie pierwszej w Polsce jednostki testowej Wojska Polskiego. Ma to być odpowiedź na problem przeciągających się projektów i barier biurokratycznych, które utrudniają wdrażanie nowych technologii do armii, nawet jeśli są to rozwiązania tworzone w kraju.

Nowa jednostka ma pozwolić na szybką i rzetelną weryfikację sprzętu oferowanego przez firmy zbrojeniowe. Tomczyk zaznaczył, że dziesiątki firm zgłosiły już gotowość do przekazania swojego sprzętu do testów, ale ma to być wciąż za mało. Dzięki nowemu ośrodkowi testowemu decyzje o wdrażaniu sprzętu będą mogły być podejmowane na podstawie rzeczywistych wyników, a nie wyłącznie deklaracji producentów.

Nie chodzi o to, żeby kupować, a tworzyć

Wiceminister nie ukrywał, że Polska znajduje się w kluczowym momencie rozwoju sił zbrojnych. Na obronność przeznaczono bezprecedensowe środki – nawet 200 mld zł rocznie, nie licząc środków unijnych. W tym kontekście pytanie „kupować czy rozwijać?” nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zdaniem Tomczyka Polska musi skupić się na inwestycjach w technologie, które powstają lokalnie i wspierać tych, którzy je tworzą.

Przykład? Bojowy wóz piechoty Borsuk, który po wielu latach trafił w końcu na wyposażenie wojska. W obliczu wojny w Ukrainie i błyskawicznie zmieniających się realiów pola walki, projekty tego typu nie mogą trwać dekady. Potrzebne są rozwiązania, które wprowadza się w kilka lat.

Testy, które mają naprawdę coś zmienić

MON pracuje obecnie nad ustawą o inwestycjach strategicznych. Nowe przepisy mają uprościć procesy inwestycyjne w wojsku i dać zielone światło dla testowania różnego rodzaju sprzętu, zanim jeszcze ten zostanie zakupiony. To zmiana paradygmatu – najpierw testy, potem kontrakty. Właśnie w ramach tego podejścia powstaje też Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA), który ma integrować potencjał wojskowych instytutów badawczych, przemysłu i samych sił zbrojnych.

Wiceszef MON zapowiedział również rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych w sprawie utworzenia narodowego funduszu innowacji. Taki fundusz miałby wspierać strategiczne obszary rozwoju, np. technologie bezzałogowe czy systemy antydronowe.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Dziurek / Shutterstock

Marcin Kusz 15.10.2025 06:13

