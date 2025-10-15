REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"

Polska armia dostanie własną jednostkę do testowania innowacji. MON chce skrócić procesy i zminimalizować biurokrację.

Marcin Kusz
MON powoła jednostkę do testów sprzętu wojskowego
REKLAMA

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada utworzenie specjalistycznej jednostki, która zajmie się testowaniem najnowszych technologii wojskowych, zarówno tych produkowanych w Polsce, jak i sprowadzanych z zagranicy. Ma to przyspieszyć rozwój armii i uwolnić potencjał krajowego przemysłu zbrojeniowego.

REKLAMA

Innowacje wojskowe na nowym torze

Podczas Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział utworzenie pierwszej w Polsce jednostki testowej Wojska Polskiego. Ma to być odpowiedź na problem przeciągających się projektów i barier biurokratycznych, które utrudniają wdrażanie nowych technologii do armii, nawet jeśli są to rozwiązania tworzone w kraju.

Nowa jednostka ma pozwolić na szybką i rzetelną weryfikację sprzętu oferowanego przez firmy zbrojeniowe. Tomczyk zaznaczył, że dziesiątki firm zgłosiły już gotowość do przekazania swojego sprzętu do testów, ale ma to być wciąż za mało. Dzięki nowemu ośrodkowi testowemu decyzje o wdrażaniu sprzętu będą mogły być podejmowane na podstawie rzeczywistych wyników, a nie wyłącznie deklaracji producentów.

Nie chodzi o to, żeby kupować, a tworzyć

Wiceminister nie ukrywał, że Polska znajduje się w kluczowym momencie rozwoju sił zbrojnych. Na obronność przeznaczono bezprecedensowe środki – nawet 200 mld zł rocznie, nie licząc środków unijnych. W tym kontekście pytanie „kupować czy rozwijać?” nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zdaniem Tomczyka Polska musi skupić się na inwestycjach w technologie, które powstają lokalnie i wspierać tych, którzy je tworzą.

Przykład? Bojowy wóz piechoty Borsuk, który po wielu latach trafił w końcu na wyposażenie wojska. W obliczu wojny w Ukrainie i błyskawicznie zmieniających się realiów pola walki, projekty tego typu nie mogą trwać dekady. Potrzebne są rozwiązania, które wprowadza się w kilka lat.

Testy, które mają naprawdę coś zmienić

MON pracuje obecnie nad ustawą o inwestycjach strategicznych. Nowe przepisy mają uprościć procesy inwestycyjne w wojsku i dać zielone światło dla testowania różnego rodzaju sprzętu, zanim jeszcze ten zostanie zakupiony. To zmiana paradygmatu – najpierw testy, potem kontrakty. Właśnie w ramach tego podejścia powstaje też Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA), który ma integrować potencjał wojskowych instytutów badawczych, przemysłu i samych sił zbrojnych.

Zobacz także:

REKLAMA

Wiceszef MON zapowiedział również rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych w sprawie utworzenia narodowego funduszu innowacji. Taki fundusz miałby wspierać strategiczne obszary rozwoju, np. technologie bezzałogowe czy systemy antydronowe.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Dziurek / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
15.10.2025 06:13
Tagi: Czołgiministerstwo obrony narodowejWojsko
Najnowsze
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
20:23
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby
Aktualizacja: 2025-10-13T20:23:52+02:00
20:00
Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego
Aktualizacja: 2025-10-13T20:00:53+02:00
19:19
Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare
Aktualizacja: 2025-10-13T19:19:58+02:00
18:49
Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost
Aktualizacja: 2025-10-13T18:49:13+02:00
18:00
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych
Aktualizacja: 2025-10-13T18:00:52+02:00
17:23
Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami
Aktualizacja: 2025-10-13T17:23:06+02:00
16:55
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-10-13T16:55:28+02:00
16:25
Rosja zamieni satelity w reklamy. Kto to kupi?
Aktualizacja: 2025-10-13T16:25:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA