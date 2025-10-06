Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Donald Trump chce unieśmiertelnić się za życia, dokonując rzeczy, która dotychczas zarezerwowana była głównie dla nieżyjących prezydentów. Może po prostu uznał, że nie ma co czekać, skoro należy mu się jak psu buda.
Złośliwi powiedzą, że historia może inaczej patrzeć na dokonania Donalda Trumpa i w przyszłości mogłaby nie przyznać mu racji oraz przede wszystkim zaszczytów. A tak aktualny prezydent uprzedzi ewentualnych krytyków, którzy będą mieli wątpliwości, czy mu się należy.
Teraz zaś chodzi o specjalną jednodolarową monetę, która zostanie wybita z okazji 250-lecia uchwalenia amerykańskiej konstytucji – pierwszego takiego dokumentu na świecie. Rocznicowy dolar przyozdobiony ma zostać właśnie wizerunkiem aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Moneta, na którą trafić ma Trump, będzie wprawdzie okolicznościowa, ale i tak szykuje nam się pewnego rodzaju precedens
Jak odnotowuje Bankier, może to być jedna z rzadkich okazji, kiedy to jeszcze żyjący i urzędujący prezydent znajdzie się na środku płatniczym. Zwykle taki zaszczyt spotykał zmarłe głowy państwa i to co najmniej dwa lata po ich zgonie. Pokusa, by i tym razem przejść do historii, była pewnie duża, skoro 250-rocznica zdarza się tylko raz. Choć nie da się ukryć, że wygląda to nieco komicznie, jak z satyry.
Z projektu, który trafił do sieci (choć oficjalny nie został jeszcze potwierdzony), wynika, że z jednej strony Amerykanie zobaczą profil prezydenta, a z drugiej uchwycony został jego wizerunek na tle amerykańskiej flagi. Scena jest zresztą nieprzypadkowa i przypomina fotografię z dnia zamachu na jego życie. Co więcej, napis nad głową głosi hasło: "Walcz, walcz, walcz".
Obchody 250-lecia amerykańskiej konstytucji zapowiadają się więc wyjątkowo. Niby chodzi o historię, ale nie tylko Amerykanie nie mogą zapomnieć o urzędującym prezydencie. Zapewne Trump jest przekonany, że buduje pomnik trwalszy niż ze spiżu, ale na wszelki wypadek warto zadbać o bardziej powszechne pamiątki. Można spodziewać się, że na pewno taka moneta będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Niekoniecznie za sprawą rocznicy amerykańskiej konstytucji.
Zdjęcie główne: Jonah Elkowitz / Shutterstock