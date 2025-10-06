Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji

Ładowanie...

Złośliwi powiedzą, że historia może inaczej patrzeć na dokonania Donalda Trumpa i w przyszłości mogłaby nie przyznać mu racji oraz przede wszystkim zaszczytów. A tak aktualny prezydent uprzedzi ewentualnych krytyków, którzy będą mieli wątpliwości, czy mu się należy.

Teraz zaś chodzi o specjalną jednodolarową monetę, która zostanie wybita z okazji 250-lecia uchwalenia amerykańskiej konstytucji – pierwszego takiego dokumentu na świecie. Rocznicowy dolar przyozdobiony ma zostać właśnie wizerunkiem aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Moneta, na którą trafić ma Trump, będzie wprawdzie okolicznościowa, ale i tak szykuje nam się pewnego rodzaju precedens

Jak odnotowuje Bankier, może to być jedna z rzadkich okazji, kiedy to jeszcze żyjący i urzędujący prezydent znajdzie się na środku płatniczym. Zwykle taki zaszczyt spotykał zmarłe głowy państwa i to co najmniej dwa lata po ich zgonie. Pokusa, by i tym razem przejść do historii, była pewnie duża, skoro 250-rocznica zdarza się tylko raz. Choć nie da się ukryć, że wygląda to nieco komicznie, jak z satyry.

Z projektu, który trafił do sieci (choć oficjalny nie został jeszcze potwierdzony), wynika, że z jednej strony Amerykanie zobaczą profil prezydenta, a z drugiej uchwycony został jego wizerunek na tle amerykańskiej flagi. Scena jest zresztą nieprzypadkowa i przypomina fotografię z dnia zamachu na jego życie. Co więcej, napis nad głową głosi hasło: "Walcz, walcz, walcz".

Obchody 250-lecia amerykańskiej konstytucji zapowiadają się więc wyjątkowo. Niby chodzi o historię, ale nie tylko Amerykanie nie mogą zapomnieć o urzędującym prezydencie. Zapewne Trump jest przekonany, że buduje pomnik trwalszy niż ze spiżu, ale na wszelki wypadek warto zadbać o bardziej powszechne pamiątki. Można spodziewać się, że na pewno taka moneta będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Niekoniecznie za sprawą rocznicy amerykańskiej konstytucji.

Zdjęcie główne: Jonah Elkowitz / Shutterstock

Adam Bednarek 06.10.2025 12:31

