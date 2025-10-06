#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji

Donald Trump chce unieśmiertelnić się za życia, dokonując rzeczy, która dotychczas zarezerwowana była głównie dla nieżyjących prezydentów. Może po prostu uznał, że nie ma co czekać, skoro należy mu się jak psu buda.

Adam Bednarek
donald trump
REKLAMA

Złośliwi powiedzą, że historia może inaczej patrzeć na dokonania Donalda Trumpa i w przyszłości mogłaby nie przyznać mu racji oraz przede wszystkim zaszczytów. A tak aktualny prezydent uprzedzi ewentualnych krytyków, którzy będą mieli wątpliwości, czy mu się należy.

Teraz zaś chodzi o specjalną jednodolarową monetę, która zostanie wybita z okazji 250-lecia uchwalenia amerykańskiej konstytucji – pierwszego takiego dokumentu na świecie. Rocznicowy dolar przyozdobiony ma zostać właśnie wizerunkiem aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Moneta, na którą trafić ma Trump, będzie wprawdzie okolicznościowa, ale i tak szykuje nam się pewnego rodzaju precedens

Jak odnotowuje Bankier, może to być jedna z rzadkich okazji, kiedy to jeszcze żyjący i urzędujący prezydent znajdzie się na środku płatniczym. Zwykle taki zaszczyt spotykał zmarłe głowy państwa i to co najmniej dwa lata po ich zgonie. Pokusa, by i tym razem przejść do historii, była pewnie duża, skoro 250-rocznica zdarza się tylko raz. Choć nie da się ukryć, że wygląda to nieco komicznie, jak z satyry.

Z projektu, który trafił do sieci (choć oficjalny nie został jeszcze potwierdzony), wynika, że z jednej strony Amerykanie zobaczą profil prezydenta, a z drugiej uchwycony został jego wizerunek na tle amerykańskiej flagi. Scena jest zresztą nieprzypadkowa i przypomina fotografię z dnia zamachu na jego życie. Co więcej, napis nad głową głosi hasło: "Walcz, walcz, walcz".

REKLAMA

Obchody 250-lecia amerykańskiej konstytucji zapowiadają się więc wyjątkowo. Niby chodzi o historię, ale nie tylko Amerykanie nie mogą zapomnieć o urzędującym prezydencie. Zapewne Trump jest przekonany, że buduje pomnik trwalszy niż ze spiżu, ale na wszelki wypadek warto zadbać o bardziej powszechne pamiątki. Można spodziewać się, że na pewno taka moneta będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Niekoniecznie za sprawą rocznicy amerykańskiej konstytucji.

Zdjęcie główne: Jonah Elkowitz / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
06.10.2025 12:31
Tagi: Donald TrumpUSA
Najnowsze
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
7:23
W 1977 r. przyszła wiadomość z kosmosu. W końcu wiemy, co to było
Aktualizacja: 2025-10-05T07:23:00+02:00
7:11
Którego nowego iPhone’a 17 kupić? Sprawdziliśmy wszystkie, żebyś ty nie musiał
Aktualizacja: 2025-10-05T07:11:00+02:00
7:01
Natychmiast wyłącz budzik. Twój organizm ci podziękuje
Aktualizacja: 2025-10-05T07:01:00+02:00
6:50
Baseus Inspire XH1. 9 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2025-10-05T06:50:00+02:00
16:50
Chiny największym szkodnikiem kosmosu. Spójrzcie na te dane
Aktualizacja: 2025-10-04T16:50:00+02:00
16:40
Nowy Disney+ na TV. Wreszcie nie jak apka z muzeum
Aktualizacja: 2025-10-04T16:40:00+02:00
16:30
Gry furtką do naszych telefonów i komputerów. Koszmarna usterka
Aktualizacja: 2025-10-04T16:30:00+02:00
16:20
"AI to więcej miejsc pracy". Nie ufam ani jednemu słowu prezesa Nvidii
Aktualizacja: 2025-10-04T16:20:00+02:00
16:10
Microsoft zrezygnuje z gamingu? Mam dla was dwie turbo istotne liczby
Aktualizacja: 2025-10-04T16:10:00+02:00
16:00
Gry Xboxa kompletnie za darmo. Na pewno nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-10-04T16:00:00+02:00
7:54
Wszechświat ma już pół życia za sobą. Wiemy, co stanie się później
Aktualizacja: 2025-10-04T07:54:00+02:00
7:44
Realme Watch 5. Wygląd premium, a cena zaskakuje mocno pozytywnie
Aktualizacja: 2025-10-04T07:44:00+02:00
7:30
Miałem tylko jeden powód picia wody butelkowej. Już nie istnieje
Aktualizacja: 2025-10-04T07:30:00+02:00
7:22
Ten sprzęt zmienił mój smart dom. Kosztuje grosze, a działa cuda
Aktualizacja: 2025-10-04T07:22:00+02:00
7:11
Testujemy aparaty w iPhone'ach 17 i 17 Pro (Max). Warto kupić czy szkoda kasy?
Aktualizacja: 2025-10-04T07:11:00+02:00
7:00
Tak antybiotyk niszczy bakterię. Pierwsze takie zdjęcia w historii
Aktualizacja: 2025-10-04T07:00:00+02:00
22:21
Będą nowe procesory Intel Core. Zapomnij o starych nazwach
Aktualizacja: 2025-10-03T22:21:52+02:00
22:12
Dotyk zmienia dźwięk fortepianu. Czekaliśmy na to ponad 100 lat
Aktualizacja: 2025-10-03T22:12:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA