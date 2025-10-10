REKLAMA
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?

Łączniki do usług chmurowych i możliwość eksportu treści to dopiero początek znacznie głębszej integracji AI z naszym cyfrowym życiem.

Maciej Gajewski
Najważniejszą nowością w aktualizacji Copilota jest wprowadzenie systemu łączników (Connectors). To rozwiązanie pozwala aplikacji AI na połączenie się z osobistymi usługami użytkownika, w tym OneDrive’em, Outlookiem (e-mail, kontakty i kalendarz), Dyskiem Google, Gmailem, Kalendarzem Google oraz Kontaktami Google.

Mechanizm działa w oparciu o naturalne zapytania językowe, umożliwiając przeszukiwanie wszystkich podłączonych usług jednocześnie. Przykładowe polecenia to: Jaki jest adres e-mail Sary? czy Znajdź moje notatki ze szkoły z zeszłego tygodnia. System automatycznie przeszuka wszystkie połączone konta i zwróci odpowiednie wyniki.

Czytaj też:

Przeszukiwanie osobistej chmury w Copilocie

Kluczową cechą tej funkcji jest jej dobrowolny charakter. Użytkownicy muszą świadomie aktywować poszczególne łączniki w ustawieniach aplikacji Copilot. To rozwiązanie Microsoftu na rosnące obawy dotyczące prywatności danych - firma wyraźnie stawia na transparentność i kontrolę użytkownika nad dostępem AI do jego informacji.

Eksport dokumentów - od pomysłu do gotowego pliku

Druga istotna nowość to możliwość tworzenia i eksportu treści w różnych formatach bezpośrednio z poziomu sesji Copilota. Użytkownicy mogą teraz generować dokumenty Word, arkusze Excel, prezentacje PowerPoint oraz pliki PDF za pomocą prostych poleceń w języku naturalnym.

Przykłady zastosowań to polecenia: Eksportuj ten tekst do dokumentu Word lub Stwórz plik Excel z tej tabeli. System automatycznie przekształci treść generowaną przez AI w edytowalny dokument, gotowy do dalszej pracy w natywnych aplikacjach Microsoft Office.

Tworzenie dokumentów w Copilocie

Dla dłuższych odpowiedzi (ponad 600 znaków) Copilot automatycznie wyświetla przycisk Export umożliwiający szybkie przeniesienie treści do wybranego formatu. To rozwiązanie znacznie upraszcza workflow - od burzy mózgów w Copilocie po finalny dokument potrzeba już tylko kilku kliknięć.

Bezpieczeństwo i prywatność w centrum uwagi

Microsoft konsekwentnie podkreśla swoje podejście do ochrony danych użytkowników w kontekście AI. Copilot działa z wieloma zabezpieczeniami, które obejmują blokowanie szkodliwych treści, wykrywanie chronionych materiałów i blokowanie prób manipulacji systemem.

Szczególnie istotne jest przestrzeganie przez Copilot modelu uprawnień użytkownika. AI ma dostęp wyłącznie do tych danych, które użytkownik może normalnie przeglądać - nie więcej, nie mniej. Jeśli dokumenty są zaszyfrowane przez Microsoft Purview Information Protection, Copilot respektuje przyznane użytkownikowi prawa dostępu.

Użytkownicy zachowują pełną kontrolę nad ustawieniami prywatności. Mogą w każdej chwili zarządzać interfejsem Copilota i określić preferencje dotyczące przetwarzania danych. Microsoft deklaruje, że polecenia, odpowiedzi i dane dostępne przez Microsoft Graph nie są wykorzystywane do trenowania dużych modeli językowych.

Integracja z ekosystemem Google’a - most między platformami

Jednym z najbardziej interesujących aspektów nowych łączników jest integracja z usługami firmy Google. Copilot może teraz połączyć się z Dyskiem Google, Gmailem oraz Kalendarzem Google. Ta funkcja jest szczególnie wartościowa dla użytkowników pracujących w hybrydowych środowiskach, gdzie część danych przechowywana jest w chmurze Microsoftu, a część w Google Workspace. Zamiast przełączać się między różnymi aplikacjami i usługami można teraz przeszukiwać wszystkie zasoby z jednego miejsca.

Microsoft planuje rozszerzenie programu łączników o kolejne usługi. Niektóre z zaawansowanych funkcji mogą zostać ograniczone do płatnej subskrypcji Copilot, ale podstawowe możliwości pozostaną bezpłatne.

Techniczne szczegóły i dostępność

Nowe funkcje są dostępne w aplikacji Copilot w wersji 1.25095.161.0 i wyższych. Aktualizacja jest stopniowo wdrażana we wszystkich kanałach Niejawnego programu testów systemu Windows (publiczne beta-testy systemu) przez Microsoft Store. Ze względu na fazowe wprowadzanie nie wszyscy testerzy otrzymają nowe funkcje jednocześnie.

Microsoft wykorzystuje tę okazję do przetestowania rozwiązań ze społecznością Windows Insiders, aby zapewnić stabilność i odpowiednią jakość obsługi przed szerokim wdrożeniem. Użytkownicy mogą przekazywać feedback bezpośrednio w aplikacji Copilot, klikając ikonę profilu i wybierając Give feedback.

Funkcja pamięci - AI, które cię pamięta

Równolegle z łącznikami Microsoft wprowadza funkcje zarządzania pamięcią w Copilocie. Podobnie jak w ChatGPT system będzie mógł zapamiętywać preferencje i wybory użytkowników, aby lepiej dostosowywać odpowiedzi do ich potrzeb.

Aktualna implementacja pozwala na wyraźne polecenia typu zapamiętaj to, ale pełnoprawna strona zarządzania wspomnieniami jest jeszcze w przygotowaniu. Użytkownicy już teraz mogą usuwać zapisane dane w sekcji prywatności aplikacji.

Ta funkcja ma potencjał znacznie zwiększyć użyteczność AI w długoterminowej perspektywie. Copilot, który pamięta kontekst poprzednich rozmów, styl pracy użytkownika i jego preferencje, może stać się znacznie bardziej efektywnym asystentem niż system działający w izolowanych sesjach.

Czy jesteśmy gotowi na tak głęboką integrację AI z naszymi prywatnymi informacjami? Microsoft stara się zbudować zaufanie poprzez transparentność i opcje kontroli, ale ostateczna decyzja należy do użytkowników. Na ile jesteśmy skłonni otworzyć nasze cyfrowe życie dla algorytmów w zamian za wygodę i efektywność? Nie ma na to dobrej odpowiedzi.

*Zdjęcie otwierające: Primakov / Shutterstock

10.10.2025
