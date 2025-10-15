Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie

Ładowanie...

Od lat laptopy 2w1 próbują udowodnić, że są tak samo dobre i jako laptopy, i jako tablety. Chromebook Plus Spin 514 pokazuje, że czasem kompromisy całkiem się opłacają. Dzięki zawiasom obracanym o 360 stopni można korzystać z 14-calowego ekranu w czterech trybach: laptopa, tabletu, namiotu i prezentacji.

I, co najważniejsze, nie trzeba się przy tym o trwałość obudowy - ponad 25 tys. cykli otwarć i zamknięć oraz odporność na standard MIL-STD-810H to już nie marketingowy slogan, a realna przewaga. Podczas pracy użytkownik prawdopodobnie doceni wytrzymałość i lekkość - całość waży ok. 1,36 kg i sprawdzi się, nawet gdy ma się ochotę przesiedzieć dzień w ulubionej kawiarni w trybie mobilnego profesjonalisty na luzie.

REKLAMA

Czytaj też:

Chromebook Plus Spin 514

Specyfikacja, która wychodzi poza Chromebookowe schematy

Pod maską: procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 (50 TOPS mocy AI), nawet 16 GB RAM LPDDR5X, do 256 GB pamięci UFS 4.0 i wyświetlacz WQXGA+ 2.8K (2880×1800, 340 nitów, 100 proc. sRGB, szkło Gorilla Glass). Są również dostępne wersje z matrycą WUXGA 120 Hz (1920×1200, również dotykowa). W praktyce takie parametry przekładają się nie tylko na komfort pracy biurowej, ale i swobodną edycję zdjęć, prosty montaż filmów czy luźną partyjkę w chmurze. To Chromebook, który na benchmarkach nie chowa się za konkurencją, a w codziennych zadaniach nierzadko ją wyprzedza.

Chromebook Plus Spin 514

W kwestii łączności trudno marudzić - Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, komplet portów USB-C/A, HDMI oraz fizyczna przesłona kamery i czytnik linii papilarnych w wybranych modelach. Czas pracy na baterii? Deklarowane 17 godz.

Chromebook Plus Spin 514 nie tylko grzeszy specyfikacją - on rzeczywiście używa AI do codziennej pracy. Wszystko dzięki procesorowi Kompanio Ultra 910 i zintegrowanym funkcjom Gemini AI - od inteligentnego grupowania kart i dokumentów, przez generatywne narzędzia do edycji zdjęć, aż po błyskawicznie działający select-to-search (czyli wyszukiwanie rzeczy, które widzisz na obrazkach i wideo, bez żmudnego googlowania).

Chromebook Plus Spin 514

Google dorzuca do zestawu roczny dostęp do planu AI Pro: najnowszy Gemini 2.5 Pro, 2 TB w chmurze i pełna integracja z Workspace. Wydajność - wiadomo: natychmiastowy start, szybka obsługa aplikacji i obsługa oprogramowania z Androida, a bezpieczeństwo? Regularne aktualizacje Chrome OS, odporność na większość złośliwego oprogramowania oraz fizyczna przesłona kamerki pozwalają zapomnieć o częstych paranoicznym zaklejaniu obiektywu taśmą. Do tego funkcja Quick Insert, czyli skróty do AI, emoji, plików z Dysku Google i GIF-ów dostępnych od ręki.

REKLAMA

Ile kosztuje? Tyle, że chyba warto

Ceny zaczynają się od 700 euro, a to wydaje się niewiele, bazując na danych technicznych. Czy Acer Chromebook Plus Spin 514 kusi? Zdecydowanie. Nie tylko dlatego, że jest szybki, zgrabny i dobrze wyceniony. To sprzęt, który pozwala poczuć, jak ewoluują Chromebooki - nabierając własnego charakteru, doceniając użytkownika świadomego technologicznie i dając więcej niż tylko wydajną przeglądarkę. Jeśli chodzi za tobą kupno Chromebooka... to chyba najlepszy moment.

REKLAMA

Maciej Gajewski 15.10.2025 19:23

Ładowanie...