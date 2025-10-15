REKLAMA
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie

Chromebook Plus Spin 514 pokazuje, że nawet w tej kategorii można zaszaleć - zarówno ze specyfikacją, jak i listą funkcji, które na tle konkurencji mocno kuszą. I to nie tylko tych, którzy wciąż myślą, że Chromebook to tylko do przeglądania Internetu.

Maciej Gajewski
Chromebook Plus Spin 514 Acer
Od lat laptopy 2w1 próbują udowodnić, że są tak samo dobre i jako laptopy, i jako tablety. Chromebook Plus Spin 514 pokazuje, że czasem kompromisy całkiem się opłacają. Dzięki zawiasom obracanym o 360 stopni można korzystać z 14-calowego ekranu w czterech trybach: laptopa, tabletu, namiotu i prezentacji.

I, co najważniejsze, nie trzeba się przy tym o trwałość obudowy - ponad 25 tys. cykli otwarć i zamknięć oraz odporność na standard MIL-STD-810H to już nie marketingowy slogan, a realna przewaga. Podczas pracy użytkownik prawdopodobnie doceni wytrzymałość i lekkość - całość waży ok. 1,36 kg i sprawdzi się, nawet gdy ma się ochotę przesiedzieć dzień w ulubionej kawiarni w trybie mobilnego profesjonalisty na luzie.

Czytaj też:

Chromebook Plus Spin 514

Specyfikacja, która wychodzi poza Chromebookowe schematy

Pod maską: procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 (50 TOPS mocy AI), nawet 16 GB RAM LPDDR5X, do 256 GB pamięci UFS 4.0 i wyświetlacz WQXGA+ 2.8K (2880×1800, 340 nitów, 100 proc. sRGB, szkło Gorilla Glass). Są również dostępne wersje z matrycą WUXGA 120 Hz (1920×1200, również dotykowa). W praktyce takie parametry przekładają się nie tylko na komfort pracy biurowej, ale i swobodną edycję zdjęć, prosty montaż filmów czy luźną partyjkę w chmurze. To Chromebook, który na benchmarkach nie chowa się za konkurencją, a w codziennych zadaniach nierzadko ją wyprzedza.

Chromebook Plus Spin 514

W kwestii łączności trudno marudzić - Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, komplet portów USB-C/A, HDMI oraz fizyczna przesłona kamery i czytnik linii papilarnych w wybranych modelach. Czas pracy na baterii? Deklarowane 17 godz.

Chromebook Plus Spin 514 nie tylko grzeszy specyfikacją - on rzeczywiście używa AI do codziennej pracy. Wszystko dzięki procesorowi Kompanio Ultra 910 i zintegrowanym funkcjom Gemini AI - od inteligentnego grupowania kart i dokumentów, przez generatywne narzędzia do edycji zdjęć, aż po błyskawicznie działający select-to-search (czyli wyszukiwanie rzeczy, które widzisz na obrazkach i wideo, bez żmudnego googlowania).

Chromebook Plus Spin 514

Google dorzuca do zestawu roczny dostęp do planu AI Pro: najnowszy Gemini 2.5 Pro, 2 TB w chmurze i pełna integracja z Workspace. Wydajność - wiadomo: natychmiastowy start, szybka obsługa aplikacji i obsługa oprogramowania z Androida, a bezpieczeństwo? Regularne aktualizacje Chrome OS, odporność na większość złośliwego oprogramowania oraz fizyczna przesłona kamerki pozwalają zapomnieć o częstych paranoicznym zaklejaniu obiektywu taśmą. Do tego funkcja Quick Insert, czyli skróty do AI, emoji, plików z Dysku Google i GIF-ów dostępnych od ręki.

Ile kosztuje? Tyle, że chyba warto

Ceny zaczynają się od 700 euro, a to wydaje się niewiele, bazując na danych technicznych. Czy Acer Chromebook Plus Spin 514 kusi? Zdecydowanie. Nie tylko dlatego, że jest szybki, zgrabny i dobrze wyceniony. To sprzęt, który pozwala poczuć, jak ewoluują Chromebooki - nabierając własnego charakteru, doceniając użytkownika świadomego technologicznie i dając więcej niż tylko wydajną przeglądarkę. Jeśli chodzi za tobą kupno Chromebooka... to chyba najlepszy moment.

15.10.2025 19:23
