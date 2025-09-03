/
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?

Inicjatywa z Wilanowa może niektórych zaskakiwać, ale nie powinna, bo podejmuje ważny temat – trzeba zmienić sposób dyskusji o zmarłych zwierzętach.

Adam Bednarek
Już samo nazwanie śmierci psa czy kota niektórych przecież burzy – rok temu przez kraj przetoczyła się absurdalna dyskusja o tym, czy zwierzę umiera, czy raczej zdechło. "Żałoba i umieranie zwierząt jest objęte stabuizowaniem" – komentowała na antenie TOK FM mec. Karolina Kuszlewicz.

Ze zwierzętami byliśmy związani zawsze - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Mieliśmy to szczęście, że nasze rodziny dysponowały własnym kawałkiem ziemi, gdzie po śmierci spoczywały nasze psy, koty i papugi… Ale większość naszych znajomych, przyjaciół i klientów takiego szczęścia nie miała, miała za to ogromny problem, jak godnie pożegnać swojego zwierzęcego przyjaciela, jak nie martwić się, że jego szczątki wygrzebią dzikie zwierzęta lub buldożery przygotowujące fundamenty pod nowe bloki mające powstać na waszej ulubionej łące – piszą na swojej stronie właściciele cmentarza dla zwierząt "Tęczowy Most", który powstał 20 lat temu.

Takich miejsc w kraju przybywa, ale to jeszcze nie norma.

Co więcej, niektórzy mieszkańcy dalej twierdzą, że możliwość godnego pochowania zwierząt to niepotrzebny wydatek i absurd

Tak było, gdy proponowano założenie nekropolii w Gliwicach. Już wiadomo, że powstanie, ale jak odnotowywał portal 24gliwice.pl będzie raptem drugim oficjalnym cmentarzem dla zwierząt na Śląsku.

Nieoficjalna mogiła funkcjonuje w lesie w Sosnowcu. "Nie chciałem zostawić zwłok psa u weterynarza, bo takie zwierzęta spalane są potem na przemysłową skalę" – mówił w rozmowie z sosnowiecką "Wyborczą" jeden z mieszkańców, który zdecydował się na pochowanie swojego psa właśnie tam. Sąsiedzi grobów dla zwierząt wiedzą o miejscu i nie widzą przeszkód.

W Warszawie chcą zmienić sposób przeżywania emocji po odejściu zwierzęcia

W tym celu powstała Lumida. "Osoby, które doświadczyły śmierci psa lub kota, będą mogły pożegnać się z nimi w specjalnie zaprojektowanym do tego celu miejscu – bez pośpiechu, bez tabu i w pełnej szacunku atmosferze" – wyjaśniają twórcy przestrzeni.

- Prawo do żałoby po stracie nie może być uzależnione od liczby nóg. Poczucie straty czy żałoba po odejściu istoty, która towarzyszyła nam przez kilka czy kilkanaście lat życia, to nie jest żadna fanaberia czy przesada. To emocja, którą dobrze jest się zająć – mówi Leszek Wolany, założyciel firmy Lumida.

Jak mówią pomysłodawcy, nie chcieli stworzyć "domu pogrzebowego dla zwierząt" i odwzorowywać cmentarnych motywów, choć zajmą się kremacją, aby "zdjąć z osób przeżywających trudne chwile stres związany z logistyką".

Lumida ma zapewniać wsparcie: od pożegnań w specjalnie zaprojektowanej sali, przez personalizowane pamiątki, aż po psychologiczną pomoc. W sali pamięci można "zatrzymać się na chwilę ciszy lub stworzyć własny rytuał pożegnania", zaś oferowane materiały i spotkania z psychologami pomogą "przejść przez żałobę i nadać jej sens".

Zapewne nie każdy będzie potrzebować osobnej sali czy wsparcia psychologicznego, ale najważniejsze jest to, aby osoby miały wybór i mogły pożegnać zwierzęta tak, jak tego chcą

Przykre jest to, że dziś często jedynym wyjściem jest chowanie po kryjomu, a cmentarze dla zwierząt nawet w dużych miastach jeszcze nie istnieją. Być może takie miejsca jak Lumida sprawią, że temat przestanie być tabu. W końcu – bo przecież w 2025 r. powszechnym powinien być fakt, że zwierzęta umierają, a ich właściciele chcą je godnie pożegnać.

