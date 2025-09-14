REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy

Ruszają z szeroko zakrojone ćwiczenia policji i służb, które potrwają od 14 września do 3 października. Słychać będzie huk wystrzałów oraz nisko przelatujące śmigłowce. Brzmi groźnie? Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą.

Bogdan Stech
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
REKLAMA

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie poinformowała, że w dniach 14 września – 3 października 2025 r. na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego prowadzone są intensywne ćwiczenia służb. Nie będą to pokazówki dla turystów, ale realistyczne scenariusze szkoleniowe, które mają przygotować policjantów i inne formacje mundurowe na sytuacje kryzysowe.

Od wtorku, 16 września, mieszkańcy mogą usłyszeć huk wystrzałów z broni palnej, a także zauważyć helikoptery patrolowe i większe niż zwykle patrole mundurowych. Organizatorzy manewrów podkreślają jednak jedno: nie ma żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. To tylko trening, który ma zwiększyć gotowość służb w razie prawdziwego niebezpieczeństwa.

REKLAMA

Po co te manewry?

Ćwiczenia w Bieszczadach nie są przypadkowe. To region ze specyficznymi warunkami: góry, gęste lasy, słabe zaludnienie, bliskość granicy z Ukrainą i Słowacją. Wszystko to sprawia, że teren ten jest idealny do przeprowadzania symulacji różnego rodzaju zagrożeń od przestępczości zorganizowanej po potencjalne incydenty graniczne.

Mundurowi ćwiczą w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. A to oznacza huk wystrzałów, działania w nocy, a nawet użycie śmigłowców do transportu i patrolowania terenu. Dzięki temu funkcjonariusze nie tylko szkolą się z procedur, ale także uczą się pracy zespołowej w trudnym i zmiennym środowisku.

Uwaga mieszkańcy i turyści: spokój przede wszystkim

Policja apeluje do mieszkańców i turystów odwiedzających Bieszczady, by zachowali spokój. Odgłosy strzałów, policyjne kolumny pojazdów czy krążące helikoptery to wyłącznie element scenariusza. Funkcjonariusze proszą również, aby nie zgłaszać tego typu sytuacji na numer alarmowy 112. Każde takie zgłoszenie niepotrzebnie angażuje dyżurnych i może spowolnić reakcję w przypadku prawdziwego zagrożenia.

Warto podkreślić, że wszystkie działania prowadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno dla samych uczestników manewrów, jak i dla osób postronnych.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Bieszczady w roli poligonu

Choć tego typu ćwiczenia odbywają się w różnych częściach kraju, to właśnie Bieszczady od lat są chętnie wybierane przez służby. Trudny teren, zmienna pogoda i ograniczony dostęp cywilów pozwalają na realizowanie bardziej skomplikowanych scenariuszy, które trudno byłoby przeprowadzić w dużych miastach.

Dla mieszkańców może to być pewna niedogodność. Huk strzałów w środku tygodnia nie należy do codzienności, ale z drugiej strony, to dowód, że służby ćwiczą po to, aby w razie kryzysu działać szybko, sprawnie i skutecznie.

REKLAMA
Bogdan Stech
14.09.2025 16:30
Tagi: BrońpolicjaWojsko
Najnowsze
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA