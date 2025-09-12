REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie

Ukraińcy będą uczyć polskich żołnierzy, jak walczyć z dronami. Wspólne szkolenia z walki dronowej i systemów antydronowych to coś, czego potrzebujemy pilnie.

Bogdan Stech
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
REKLAMA

Warszawa i Kijów rozmawiają o organizacji wspólnych szkoleń ekspertów wojskowych dotyczących walki z dronami i systemów antydronowych. Szkolenia mają odbywać się na terenie Polski i mogą być odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia z ostatnich dni, kiedy rosyjskie bezzałogowce kilkukrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Chociaż przez długi czas wydawało się, że wojna toczy się daleko od naszych granic, ostatnie wydarzenia przypomniały nam, że to złudzenie. W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została kilkukrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

REKLAMA

Był to akt, który Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nazwało "agresją", a dowódca operacyjny, generał Maciej Klisz, natychmiast uruchomił procedury obronne. Po raz pierwszy w historii nowoczesnej Polski, lotnictwo musiało użyć uzbrojenia, aby zestrzelić maszyny stanowiące bezpośrednie zagrożenie.

Obrona przed inwazją z powietrza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szybko zareagował na rosyjskie prowokacje i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina natychmiast wystąpiła z propozycją pomocy i przekazania swojej wiedzy oraz taktyki walki z dronami. Zełenski oświadczył, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie systemu ostrzegania i ochrony przed dronami.

Polska postanowiła skorzystać z oferty (i bardzo dobrze, bo nikt na świecie nie wie tyle, co Ukraińcy o zwalczaniu dronów i wonie dronowej). Informacje te potwierdziło w serwisie X Ministerstwo Obrony Narodowej.

W związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski - czytamy w komunikacie.

Ukraińcy mogą nam wiele pomóc. Posiadają to czego nie ma nikt inny - wiedzę okupioną własną krwią i gruzami własnych miast. Ich doświadczenie jest bezcenne i jeśli dobrze je wykorzystamy, możemy być mądrzejsi przed szkodą, a nie po szkodzie.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Drony to realne zagrożenie

Wspólne szkolenia z Ukrainą to dopiero początek. Polska już inwestuje w nowoczesne systemy obrony powietrznej, takie jak Patriot czy Narew, ale walka z dronami wymaga dodatkowych rozwiązań. Mówimy o wyspecjalizowanych radarach, systemach zakłócających łączność satelitarną i radiową, a nawet o wykorzystaniu własnych dronów w roli „łowców”.

Rosyjskie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pokazują, że zagrożenie nie jest hipotetyczne. Dlatego kolejne miesiące mogą przynieść nie tylko nowe zakupy sprzętu, ale i intensyfikację współpracy wojskowej z Ukrainą, kraju, który dziś wie o wojnie dronów więcej niż ktokolwiek inny na świecie.

REKLAMA
Bogdan Stech
12.09.2025 14:30
Tagi: Drony wojskoweWojsko
Najnowsze
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
10:30
Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-12T10:30:38+02:00
10:15
iPhone 17 Pro Max vs topowe Androidy z 2025. Kto wygrywa w tym pojedynku?
Aktualizacja: 2025-09-12T10:15:00+02:00
10:00
Albania ma nowego ministra do walki z korupcją. Nie jest to człowiek
Aktualizacja: 2025-09-12T10:00:00+02:00
9:40
Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod
Aktualizacja: 2025-09-12T09:40:19+02:00
8:31
Na tę funkcję Gmaila czekałam. Wszystkie zakupy w jednym miejscu
Aktualizacja: 2025-09-12T08:31:30+02:00
7:11
HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj
Aktualizacja: 2025-09-12T07:11:00+02:00
6:45
Mamy najczystszy dźwięk kosmosu. Czarna dziura śpiewa
Aktualizacja: 2025-09-12T06:45:00+02:00
6:34
Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić
Aktualizacja: 2025-09-12T06:34:00+02:00
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
19:18
iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd
Aktualizacja: 2025-09-11T19:18:30+02:00
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA