Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie

Ładowanie...

Warszawa i Kijów rozmawiają o organizacji wspólnych szkoleń ekspertów wojskowych dotyczących walki z dronami i systemów antydronowych. Szkolenia mają odbywać się na terenie Polski i mogą być odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia z ostatnich dni, kiedy rosyjskie bezzałogowce kilkukrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Chociaż przez długi czas wydawało się, że wojna toczy się daleko od naszych granic, ostatnie wydarzenia przypomniały nam, że to złudzenie. W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została kilkukrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

REKLAMA

Był to akt, który Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nazwało "agresją", a dowódca operacyjny, generał Maciej Klisz, natychmiast uruchomił procedury obronne. Po raz pierwszy w historii nowoczesnej Polski, lotnictwo musiało użyć uzbrojenia, aby zestrzelić maszyny stanowiące bezpośrednie zagrożenie.

Obrona przed inwazją z powietrza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szybko zareagował na rosyjskie prowokacje i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina natychmiast wystąpiła z propozycją pomocy i przekazania swojej wiedzy oraz taktyki walki z dronami. Zełenski oświadczył, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie systemu ostrzegania i ochrony przed dronami.

Polska postanowiła skorzystać z oferty (i bardzo dobrze, bo nikt na świecie nie wie tyle, co Ukraińcy o zwalczaniu dronów i wonie dronowej). Informacje te potwierdziło w serwisie X Ministerstwo Obrony Narodowej.

W związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski - czytamy w komunikacie.

Ukraińcy mogą nam wiele pomóc. Posiadają to czego nie ma nikt inny - wiedzę okupioną własną krwią i gruzami własnych miast. Ich doświadczenie jest bezcenne i jeśli dobrze je wykorzystamy, możemy być mądrzejsi przed szkodą, a nie po szkodzie.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Drony to realne zagrożenie

Wspólne szkolenia z Ukrainą to dopiero początek. Polska już inwestuje w nowoczesne systemy obrony powietrznej, takie jak Patriot czy Narew, ale walka z dronami wymaga dodatkowych rozwiązań. Mówimy o wyspecjalizowanych radarach, systemach zakłócających łączność satelitarną i radiową, a nawet o wykorzystaniu własnych dronów w roli „łowców”.

Rosyjskie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pokazują, że zagrożenie nie jest hipotetyczne. Dlatego kolejne miesiące mogą przynieść nie tylko nowe zakupy sprzętu, ale i intensyfikację współpracy wojskowej z Ukrainą, kraju, który dziś wie o wojnie dronów więcej niż ktokolwiek inny na świecie.

REKLAMA

Bogdan Stech 12.09.2025 14:30

Ładowanie...