Polska kolej testuje kluczowy system. Od niego zależy bezpieczeństwo na torach

Ładowanie...

Jeszcze w tym roku Polskie Linie Kolejowe S.A. umożliwią łączność pomiędzy maszynistami a dyżurnymi ruchu w systemie GSM-R – informuje spółka. Wprawdzie system GSM-R funkcjonuje na polskiej kolei od kilku lat, ale tylko w ograniczonym zakresie, bo na odcinkach gdzie wybudowany został system ETCS poziomu II. "Służy do wymiany cyfrowych danych przesyłanych drogą radiową z lokalnych centrów sterowania do komputerów pokładowych w pociągach" – wyjaśniają Polskie Linie Kolejowe.

Od 1 września Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły eksploatację obserwowaną (co można w uproszczeniu określić testami) GSM-R na ok. 250 km odcinku linii kolejowej Warszawa – Gdańsk w obszarze komunikacji między maszynistą a dyżurnym ruchu. To oznacza, że nie są już wykorzystywane stare analogowe urządzenia, a nowoczesne terminale zamontowane w pociągach pasażerskich i towarowych oraz u dyżurnych ruchu - opisują PLK.

REKLAMA

- Technicznie byliśmy dobrze przygotowani do rozpoczęcia eksploatacji obserwowanej dla GSM-R na linii Warszawa – Gdańsk. Teraz skupiamy się na testowaniu procedur, sprawdzaniu instrukcji i reguł komunikacji w wersji cyfrowej. Codziennie otrzymujemy uwagi od przewoźników, ale do tej pory żadna z nich nie dotyczyła obszaru technicznego. Wszystkie uwagi dotyczyły użytkowania systemu – zaznacza Krzysztof Waszkiewicz, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury.

Testy potrwają do końca października. PLK planują w najbliższym czasie objąć systemem GSM-R ok. 1,5 tys. km linii kolejowych, "w tym wybrane linie kolejowe", już od połowy grudnia.

Wdrożenie systemu jest bardzo ważne z powodów bezpieczeństwa. I nie tylko

W ostatnich latach głośno było o przypadkach, kiedy niektórym udawało się zatrzymać jadący pociąg za pomocą nadania sygnału radio-stop. Sprawcy takich incydentów nie są bezkarni i ostatecznie trafiają w ręce służb, ale ich działania są możliwe za sprawą wykorzystywanej technologii. Wdrożenie systemu GSM-R umożliwi "zakodowanie sygnału Radio-stop, co powinno wyeliminować możliwość jego nieuprawnionego użycia", jak zapowiadał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

REKLAMA

Nowoczesny system GSM-R zastępuje dotychczasową łączność analogową VHF, wprowadzając nową jakość w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym nie ma możliwości, aby do sieci włączyły się osoby niepowołane, co całkowicie eliminuje ryzyko zakłóceń z zewnątrz. Szczególnie istotne jest to, że GSM-R zapobiega nadawaniu nieuprawnionych sygnałów radio-stop i zatrzymywaniu ruchu pociągów, co w ostatnich miesiącach było przedmiotem szerokiej dyskusji w mediach. Nowa łączność to także stabilniejsza komunikacja i większy komfort pracy drużyn pociągowych – opisywały Koleje Mazowieckie, kiedy ogłaszały, że od 1 września 2025 r. na linii kolejowej nr 9 pociągi przewoźnika prowadzone są w oparciu o cyfrową radiołączność pociągową GSM-R.

Również dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km na godz. jest związane z GSM-R. Tyle że na takie prędkości, przynajmniej według wcześniejszych deklaracji, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

REKLAMA

Adam Bednarek 20.09.2025 07:11

Ładowanie...