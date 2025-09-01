Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS

Ładowanie...

Rosyjski atak wymierzony w przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen spowodował zakłócenie i wyłączenie usług nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku i zmusił samolot przewodniczącej Komisji do lądowania z wykorzystaniem papierowych map - podał Financial Times.

Maszyna, na której pokładzie była przewodnicząca KE, zbliżała się do lotniska w Płowdiwie w Bułgarii. Nagle, w krytycznej fazie lotu, gdy pilot przygotowuje się do lądowania, sygnał nawigacji satelitarnej, czyli GPS, całkowicie zaniknął.

Załoga straciła możliwość korzystania z precyzyjnych, elektronicznych map i systemów wspomagających lądowanie. Jak ustalił serwis, samolot musiał krążyć nad lotniskiem przez godzinę, zanim pilot podjął decyzję o lądowaniu.

Rzeczniczka Komisji, Arianna Podesta, potwierdziła, że samolot bezpiecznie wylądował, co jest najważniejszą wiadomością. Jednak za kulisami incydent budzi ogromne zaniepokojenie. Jeden z urzędników, cytowanych przez Financial Times, powiedział wprost: To niezaprzeczalnie była ingerencja. Incydent jest traktowany jako celowe działanie, za którym ma stać Rosja.

Zakłócanie GPS to nowa broń cyfrowej wojny

Nie jest to odosobniony przypadek. Zakłócanie, a nawet fałszowanie sygnału GPS (czyli tzw. spoofing), to techniki, które wojsko i służby wywiadowcze stosowały od dawna do obrony swoich strategicznych obiektów. Teraz jednak te metody są coraz częściej używane do zakłócania życia cywilnego, w tym lotów komercyjnych w Europie.

Zjawisko to jest znacznie częstsze, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę i dotyczy ponad 100 lotów komercyjnych każdego dnia zwłaszcza tych nad Turcją, Irakiem, a także nad Bałtykiem i państwami nordyckimi, w których stale odnotowywane są zakłócenia GNSS - napisał w serwisie X Alex Macheras, konsultant lotniczy.

Według analiz Rosja intensywnie wykorzystuje zagłuszanie sygnału satelitarnego w rejonach graniczących z Ukrainą, w rejonie Morza Bałtyckiego i na terytorium Polski. To, co dla wielu z nas jest po prostu irytacją, gdy nawigacja w samochodzie przestaje działać, albo dron leci tam, gdzie nie powinien, dla pilotów na wysokości 10 tys. m jest bezpośrednim zagrożeniem. Systemy lotnicze oparte na GPS są kluczowe dla precyzyjnej nawigacji i bezpiecznego lądowania, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Miliardy euro na bezpieczną Polskę

Zaledwie dzień wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedziła Polskę. Premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen przyjechali w niedzielę (31 sierpnia), do Krynek (Podlaskie) na granicę polsko-białoruską. Głównym tematem rozmów była obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy UE.

Oprócz obronności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE, tematem rozmów w Krynkach był też m.in. program preferencyjnych pożyczek SAFE, który jest elementem planu dozbrajania Europy m.in. w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Po odprawie ze służbami Donald Tusk i Ursula von der Leyen obejrzeli miejsce składowania elementów do budowy Tarczy Wschód, a potem zmodernizowaną, stalową zaporę na granicy.

Zaproponowaliśmy dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. To budżet długookresowy, który ma jasne skupienie i podkreślenie ważności spraw wojskowych, militarności wojskowej i ochrony granic - powiedziała von der Leyen.

Von der Leyen przypomniała, że udało się także przyspieszyć instrument wspólnych zakupów - program SAFE. To 150 mld euro na wspólne zakupy. Tak, abyśmy uczynili nasz dom, Unię Europejską, silniejszym i bezpieczniejszym - podkreśliła i dodała, że 19 państw wystąpiło już po udział w projekcie SAFE, a Polska będzie jego największym beneficjentem.

Analogowe, ale przydatne

Zdarzenie z udziałem samolotu Ursuli von der Leyen to kolejny dowód na to, że cyberprzestrzeń i walka przeniosły się na zupełnie nowy poziom. Zagłuszanie sygnału GPS to cicha, ale niezwykle efektywna forma ataku, która może paraliżować kluczowe elementy infrastruktury, a w tym przypadku zagrażać bezpieczeństwu najważniejszych osobistości.

Czy czeka nas era, w której linie lotnicze będą musiały wrócić do analogowych metod? Nie, ale incydent w Bułgarii przypomina, że papierowa mapa w kokpicie wciąż może uratować sytuację.

Bogdan Stech 01.09.2025 14:46

