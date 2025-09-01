/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS

Nad Europą robi się coraz niebezpieczniej. Doświadczyła tego na własnej skórze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, której samolot musiał awaryjnie lądować po tym, jak "Rosja zakłóciła sygnał GPS".

Bogdan Stech
Nad Europą robi się coraz niebezpieczniej. Doświadczyła tego na własnej skórze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, której samolot musiał awaryjnie lądować po tym, jak "Rosja zakłóciła sygnał GPS".
REKLAMA

Rosyjski atak wymierzony w przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen spowodował zakłócenie i wyłączenie usług nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku i zmusił samolot przewodniczącej Komisji do lądowania z wykorzystaniem papierowych map - podał Financial Times.

Maszyna, na której pokładzie była przewodnicząca KE, zbliżała się do lotniska w Płowdiwie w Bułgarii. Nagle, w krytycznej fazie lotu, gdy pilot przygotowuje się do lądowania, sygnał nawigacji satelitarnej, czyli GPS, całkowicie zaniknął.

REKLAMA

Załoga straciła możliwość korzystania z precyzyjnych, elektronicznych map i systemów wspomagających lądowanie. Jak ustalił serwis, samolot musiał krążyć nad lotniskiem przez godzinę, zanim pilot podjął decyzję o lądowaniu.

Rzeczniczka Komisji, Arianna Podesta, potwierdziła, że samolot bezpiecznie wylądował, co jest najważniejszą wiadomością. Jednak za kulisami incydent budzi ogromne zaniepokojenie. Jeden z urzędników, cytowanych przez Financial Times, powiedział wprost: To niezaprzeczalnie była ingerencja. Incydent jest traktowany jako celowe działanie, za którym ma stać Rosja.

Więcej na Spider's Web:

Zakłócanie GPS to nowa broń cyfrowej wojny

Nie jest to odosobniony przypadek. Zakłócanie, a nawet fałszowanie sygnału GPS (czyli tzw. spoofing), to techniki, które wojsko i służby wywiadowcze stosowały od dawna do obrony swoich strategicznych obiektów. Teraz jednak te metody są coraz częściej używane do zakłócania życia cywilnego, w tym lotów komercyjnych w Europie.

Zjawisko to jest znacznie częstsze, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę i dotyczy ponad 100 lotów komercyjnych każdego dnia zwłaszcza tych nad Turcją, Irakiem, a także nad Bałtykiem i państwami nordyckimi, w których stale odnotowywane są zakłócenia GNSS - napisał w serwisie X Alex Macheras, konsultant lotniczy.

Według analiz Rosja intensywnie wykorzystuje zagłuszanie sygnału satelitarnego w rejonach graniczących z Ukrainą, w rejonie Morza Bałtyckiego i na terytorium Polski. To, co dla wielu z nas jest po prostu irytacją, gdy nawigacja w samochodzie przestaje działać, albo dron leci tam, gdzie nie powinien, dla pilotów na wysokości 10 tys. m jest bezpośrednim zagrożeniem. Systemy lotnicze oparte na GPS są kluczowe dla precyzyjnej nawigacji i bezpiecznego lądowania, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Miliardy euro na bezpieczną Polskę

Zaledwie dzień wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedziła Polskę. Premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen przyjechali w niedzielę (31 sierpnia), do Krynek (Podlaskie) na granicę polsko-białoruską. Głównym tematem rozmów była obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy UE.

Oprócz obronności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE, tematem rozmów w Krynkach był też m.in. program preferencyjnych pożyczek SAFE, który jest elementem planu dozbrajania Europy m.in. w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Po odprawie ze służbami Donald Tusk i Ursula von der Leyen obejrzeli miejsce składowania elementów do budowy Tarczy Wschód, a potem zmodernizowaną, stalową zaporę na granicy.

Zaproponowaliśmy dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. To budżet długookresowy, który ma jasne skupienie i podkreślenie ważności spraw wojskowych, militarności wojskowej i ochrony granic - powiedziała von der Leyen.

Von der Leyen przypomniała, że udało się także przyspieszyć instrument wspólnych zakupów - program SAFE. To 150 mld euro na wspólne zakupy. Tak, abyśmy uczynili nasz dom, Unię Europejską, silniejszym i bezpieczniejszym - podkreśliła i dodała, że 19 państw wystąpiło już po udział w projekcie SAFE, a Polska będzie jego największym beneficjentem. 

REKLAMA

Analogowe, ale przydatne

Zdarzenie z udziałem samolotu Ursuli von der Leyen to kolejny dowód na to, że cyberprzestrzeń i walka przeniosły się na zupełnie nowy poziom. Zagłuszanie sygnału GPS to cicha, ale niezwykle efektywna forma ataku, która może paraliżować kluczowe elementy infrastruktury, a w tym przypadku zagrażać bezpieczeństwu najważniejszych osobistości.

Czy czeka nas era, w której linie lotnicze będą musiały wrócić do analogowych metod? Nie, ale incydent w Bułgarii przypomina, że papierowa mapa w kokpicie wciąż może uratować sytuację.

REKLAMA
Bogdan Stech
01.09.2025 14:46
Tagi: GPS
Najnowsze
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA