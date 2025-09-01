Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Nad Europą robi się coraz niebezpieczniej. Doświadczyła tego na własnej skórze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, której samolot musiał awaryjnie lądować po tym, jak "Rosja zakłóciła sygnał GPS".
Rosyjski atak wymierzony w przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen spowodował zakłócenie i wyłączenie usług nawigacji GPS na bułgarskim lotnisku i zmusił samolot przewodniczącej Komisji do lądowania z wykorzystaniem papierowych map - podał Financial Times.
Maszyna, na której pokładzie była przewodnicząca KE, zbliżała się do lotniska w Płowdiwie w Bułgarii. Nagle, w krytycznej fazie lotu, gdy pilot przygotowuje się do lądowania, sygnał nawigacji satelitarnej, czyli GPS, całkowicie zaniknął.
Załoga straciła możliwość korzystania z precyzyjnych, elektronicznych map i systemów wspomagających lądowanie. Jak ustalił serwis, samolot musiał krążyć nad lotniskiem przez godzinę, zanim pilot podjął decyzję o lądowaniu.
Rzeczniczka Komisji, Arianna Podesta, potwierdziła, że samolot bezpiecznie wylądował, co jest najważniejszą wiadomością. Jednak za kulisami incydent budzi ogromne zaniepokojenie. Jeden z urzędników, cytowanych przez Financial Times, powiedział wprost: To niezaprzeczalnie była ingerencja. Incydent jest traktowany jako celowe działanie, za którym ma stać Rosja.
Zakłócanie GPS to nowa broń cyfrowej wojny
Nie jest to odosobniony przypadek. Zakłócanie, a nawet fałszowanie sygnału GPS (czyli tzw. spoofing), to techniki, które wojsko i służby wywiadowcze stosowały od dawna do obrony swoich strategicznych obiektów. Teraz jednak te metody są coraz częściej używane do zakłócania życia cywilnego, w tym lotów komercyjnych w Europie.
Zjawisko to jest znacznie częstsze, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę i dotyczy ponad 100 lotów komercyjnych każdego dnia zwłaszcza tych nad Turcją, Irakiem, a także nad Bałtykiem i państwami nordyckimi, w których stale odnotowywane są zakłócenia GNSS - napisał w serwisie X Alex Macheras, konsultant lotniczy.
Według analiz Rosja intensywnie wykorzystuje zagłuszanie sygnału satelitarnego w rejonach graniczących z Ukrainą, w rejonie Morza Bałtyckiego i na terytorium Polski. To, co dla wielu z nas jest po prostu irytacją, gdy nawigacja w samochodzie przestaje działać, albo dron leci tam, gdzie nie powinien, dla pilotów na wysokości 10 tys. m jest bezpośrednim zagrożeniem. Systemy lotnicze oparte na GPS są kluczowe dla precyzyjnej nawigacji i bezpiecznego lądowania, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.
Miliardy euro na bezpieczną Polskę
Zaledwie dzień wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedziła Polskę. Premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen przyjechali w niedzielę (31 sierpnia), do Krynek (Podlaskie) na granicę polsko-białoruską. Głównym tematem rozmów była obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy UE.
Oprócz obronności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE, tematem rozmów w Krynkach był też m.in. program preferencyjnych pożyczek SAFE, który jest elementem planu dozbrajania Europy m.in. w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.
Po odprawie ze służbami Donald Tusk i Ursula von der Leyen obejrzeli miejsce składowania elementów do budowy Tarczy Wschód, a potem zmodernizowaną, stalową zaporę na granicy.
Zaproponowaliśmy dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. To budżet długookresowy, który ma jasne skupienie i podkreślenie ważności spraw wojskowych, militarności wojskowej i ochrony granic - powiedziała von der Leyen.
Von der Leyen przypomniała, że udało się także przyspieszyć instrument wspólnych zakupów - program SAFE. To 150 mld euro na wspólne zakupy. Tak, abyśmy uczynili nasz dom, Unię Europejską, silniejszym i bezpieczniejszym - podkreśliła i dodała, że 19 państw wystąpiło już po udział w projekcie SAFE, a Polska będzie jego największym beneficjentem.
Analogowe, ale przydatne
Zdarzenie z udziałem samolotu Ursuli von der Leyen to kolejny dowód na to, że cyberprzestrzeń i walka przeniosły się na zupełnie nowy poziom. Zagłuszanie sygnału GPS to cicha, ale niezwykle efektywna forma ataku, która może paraliżować kluczowe elementy infrastruktury, a w tym przypadku zagrażać bezpieczeństwu najważniejszych osobistości.
Czy czeka nas era, w której linie lotnicze będą musiały wrócić do analogowych metod? Nie, ale incydent w Bułgarii przypomina, że papierowa mapa w kokpicie wciąż może uratować sytuację.