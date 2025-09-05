/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące

Roboty sprzątające wcale nie muszą być nudno szaro-bure. Roborock pokazał właśnie cztery egzemplarze nowego Qrevo Curv 2 Pro pomalowane przez znanych artystów. I to mi się podoba.

Piotr Grabiec
roborock qrevo curv 2 pro kolory 0
REKLAMA

Roboty sprzątające to kategoria urządzeń, która cieszy się ogromną popularnością - bo to sprzęt, który faktycznie ułatwia życie. Od kilku lat z wypiekami na twarzy śledzę premiery kolejnych produktów, bo nie bez powodu to właśnie one cieszą się ogromną popularnością podczas wszelkiej maści targów elektroniki użytkowej takich jak IFA 2025, na których aktualnie przebywam.

Czytaj też inne nasze teksty poświęcone marce Roborock:

REKLAMA

W świecie robotów sprzątających ciągle coś się dzieje - a to pojawi się model wspinający się po schodach, a to inny ma ramię niczym inspektor gadżet do zbierania porozrzucanych po domu skarpetek. Sprzęty z tego segmentu łączy jednak jedno: w lwiej większości przypadków są albo czarne, albo białe, albo szare, albo bure. Ale kto powiedział, że to musi tak wyglądać?

Roborock Qrevo Curv 2 Pro w czterech kolorowych odsłonach.

Jednym z najmocniej eksponowanych nowych sprzętów przez Roborocka na berlińskich targach był samojezdny odkurzacz Qrevo Curv 2 Pro. Sprzedawany jest w białej wersji kolorystycznej, a jego stacja dokująca ma opływowe kształty - ma pasować do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz.

Roborock Qrevo Curv 2 3
Ten biały robot sprzątający stał się płótnem dla czwórki artystów

Nie każdemu jednak ten neutralny kolor faktycznie pasuje do mieszkania, a znaleźliby się pewnie i chętni do tego, by nieco zaszaleć. A jakie propozycje dla nich ma Roborock? Na wystawie pojawiły się aż cztery Qrevo Curv 2 Pro pomalowane w naprawdę fantazyjny sposób, które zdecydowanie przyciągały uwagę.

Pierwszą z prac przygotowała Laura Lhuillier, która malując stację dokującą do Qrevo Curv 2 Pro oraz samego robota inspirowała się roślinnością i nadała swojej pracy nazwę „Ogród wewnętrzny”. Przyozdobiła zestaw malunkami kolorowych kwiatów, a na jednym z nich przycupnął ptaszek.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-kolory-1a.jpeg
1/2
photophoto

Za drugą pracę odpowiada Bond Truluv, który nazwał ją „Berlińskim zachodem słońca”. Pomalował tę część stacji wystającą ponad miejsce, do którego robot się chowa. Dominuje kolor pomarańczowy, a poza naszkicowanymi budynkami mamy tu ikoniczne elementy krajobrazu Berlina i parę pacnięć farbą.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-kolory-2aa.jpeg
1/2
photophoto

Trzeci z eksponatów to dzieło o tytule „Dziecko kolorów” podpisane pseudonimem Arandvanessa. Ten egzemplarz Roborocka Qrevo Curv 2 Pro wygląda tak, jakby dotykał go jakiś brzdąc rękami umoczonymi w farbie, który sprawdzał, jakie barwy powstaną z połączenia kilku różnych kolorów.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-kolory-3a.jpeg
1/2
photophoto

Czwartego, czyli ostatniego z prezentowanych robotów pomalowała z kolei Juliane Golbs, która nazwała swoją pracę „Ukrytym ogrodem”. Podobnie jak w pierwszym przypadku mamy tutaj kwiecisty motyw, ale w zupełnie innym stylu. Zielone liście i akwarelowe płatki kontrastują tu z metalicznym, złotym tłem.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-kolory-4a.jpeg
1/2
photophoto
REKLAMA

Szkoda tylko, że (ta) sztuka nie jest na sprzedaż.

Temat kolorowych robotów poruszyłem natomiast w rozmowie z szefową marketingu Roborocka na Europę, Fredą Liao, z którą miałem okazję spotkać się w Berlinie. Spytałem ją, czy konsumenci, którym się takie wyjątkowe wersje odkurzacza spodobały, będą mogli je od firmy kupić, czy też będą musieli pomalować je we własnym zakresie, aby uzyskać zbliżony efekt.

Moja rozmówczyni się zaśmiała, że malować robota trzeba własnym sumptem, ale dodała też, że moje pytanie ją zainspirowało do tego, by przemyśleć ten temat. Kto wie - może w przyszłości pojawią się inne wersje kolorystyczne tego typu sprzętów lub przynajmniej pojawią się w sprzedaży dopasowane od ich kształtu naklejki, dzięki którym odkurzacze i ich bazy będzie można personalizować.

REKLAMA
Piotr Grabiec
05.09.2025 06:11
Tagi: IFAOdkurzaczeRoborockrobot odkurzającyRobot sprzątajacy
Najnowsze
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA