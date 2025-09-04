Ładowanie...

Koszenie trawnika na przydomowym podwórku to zajęcie nie tylko męczące, ale też niezwykle czasochłonne. Na szczęście producenci elektroniki użytkowej wpadli na pomysł, by produkować roboty zajmujące się tym obowiązkiem w naszym imieniu. Pierwsze sprzęty z tej kategorii pokazał właśnie Roborock.

Marka na targach IFA 2025 w Berlinie zaprezentowała nie jedną, a aż trzy automatyczne kosiarki z różnych półek cenowych. Mieliśmy okazję zobaczyć je na żywo i sprawdzić, co właściwie potrafią takie urządzenia jak RockMow Z1, RockMow S1 i RockNeo Q1 oraz czym się od siebie różnią.

A czym w ogóle jest automatyczna kosiarka?

W uproszczeniu to robot, który działa na podobnej zasadzie, co samojezdne odkurzacze do odkurzania i mopowania mieszkania, tylko zamiast szczotki zaciągającej brud do środka ma ostrza koszące trawę. Ta potem trafia do pojemnika, którego zawartość jest potem opróżniania.

W tym przypadku wykrywanie przeszkód, którymi mogą być nie tylko zostawione przez dzieciaki na podwórku piłki, ale też żywe zwierzęta, jest niezwykle istotne - w czym pomaga oczywiście sztuczna inteligencja. A co dokładnie potrafią nowe modele Roborocka z tej kategorii? Już to wiemy.

Roborock RockMow Z1

To topowa automatyczna i autonomiczna kosiarka w ofercie firmy, która jest w stanie wjechać na trawnik o nachyleniu 80 proc. (38,7 stopnia) oraz przejeżdżać przez przeszkody o wielkości do 6 cm. Największym wyróżnikiem RockMow Z1 jest aktywny system sterowania. Każde z przednich kółek zasilane jest osobnym silnikiem, co ułatwia skręty oraz minimalizuje ryzyko zsunięcia się podczas podjazdów. W pracy na nierównym terenie pomaga również dynamiczny system zawieszenia.

W nawigacji urządzeniu pomaga sztuczna inteligencja Sentisphere wykorzystująca technologie RTK i VSLAM. Dzięki temu robot ma się nie gubić nawet w zacienionych miejscach ani w bardzo wąskiej przestrzeni. Sześć ostrzy jest z kolei w stanie kosić trawę w odległości do 3 cm od murka albo innego typu ogrodzenia, więc po przejeździe RockMow Z1 zostanie nam niewiele trawy do skoszenia ręcznie - tym bardziej, że w przypadku chodnika jest w stanie na niego najechać kółkami z jednej strony, by skosić trawę równo z jego linią.

Roborock RockMow Z1 obsługuje przy tym system szybkiego ładowania i jest w stanie w ciągu 24 godzin skosić 5000 m2 powierzchni na wysokość od 20 do 70 mm. Do obsługi urządzenia wykorzystuje się przy tym aplikację, w której można zlecić robotowi skoszenie trawnika tak, aby powstał na nim napis albo wzorek. Dzięki dwóm kamerom typu RGB wykrywa przy tym takie obiekty jak piłki, zabawki, zwierzęta (zarówno nasze, jak i cudze albo dzikie), stoliki, krzesła, trampoliny itd.

Roborock RockMow S1 i RockNeoQ1

Drugim z urządzeń jest Roborock RockMow S1, w którym zastosowano wiele technologii obecnych w modelu Z1 z dwoma istotnymi różnicami. Robot wspina się na trawnik o maksymalnie 45-procentowym nachyleniu (24 stopnie) oraz pokonuje przeszkody o wielkości do 4 cm. Wydajność tej kosiarki to z kolei 1000 m2 na 24 godziny, trawę może kosić na długość od 20 do 60 mm i zastosowano w niej napę d typu 2WD (dwukołowy).

Roborock RockMow Z1 to topowy sprzęt w ofercie marki

Ofertę uzupełnia trzeci model z półki budżetowej, czyli Roborock RockNeoQ1. Podobnie jak RockMow S1 radzi sobie z 45-procentowym nachyleniem i przeszkodami o wielkości do 4 cm. Różnica jest jednak taka, że ostrza PreciEdge są w nim opcjonalne, a regulacja wysokości koszenia jest manualna, a nie automatyczna.

A kiedy te sprzęty zobaczymy w Polsce? Niestety na ten moment nie mamy informacji o datach premiery, ani tym bardziej o polskich cenach. Spodziewamy się jednak zobaczyć na rodzimych trawnikach automatyczn kosiarki Roborock RockMow Z1, RockMow S1 i RockNego Q1 już w przyszłym roku. Oby zdążyły dotrzeć do nas na wiosnę!

Piotr Grabiec 04.09.2025 19:22

