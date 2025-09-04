/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości

Masz dość koszenia trawnika? W ofercie Roborocka są trzy nowe automatyczne kosiarki, które zrobią to za ciebie. Sprawdziliśmy, co dokładnie potrafią.

Piotr Grabiec
roborock automatyczna kosiarka ifa 2025
REKLAMA

Koszenie trawnika na przydomowym podwórku to zajęcie nie tylko męczące, ale też niezwykle czasochłonne. Na szczęście producenci elektroniki użytkowej wpadli na pomysł, by produkować roboty zajmujące się tym obowiązkiem w naszym imieniu. Pierwsze sprzęty z tej kategorii pokazał właśnie Roborock.

Czytaj też inne nasze teksty poświęcone marce Roborock:

REKLAMA

Marka na targach IFA 2025 w Berlinie zaprezentowała nie jedną, a aż trzy automatyczne kosiarki z różnych półek cenowych. Mieliśmy okazję zobaczyć je na żywo i sprawdzić, co właściwie potrafią takie urządzenia jak RockMow Z1, RockMow S1 i RockNeo Q1 oraz czym się od siebie różnią.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-kosiarka-2.jpeg
1/4
photophotophotophoto

A czym w ogóle jest automatyczna kosiarka?

W uproszczeniu to robot, który działa na podobnej zasadzie, co samojezdne odkurzacze do odkurzania i mopowania mieszkania, tylko zamiast szczotki zaciągającej brud do środka ma ostrza koszące trawę. Ta potem trafia do pojemnika, którego zawartość jest potem opróżniania.

W tym przypadku wykrywanie przeszkód, którymi mogą być nie tylko zostawione przez dzieciaki na podwórku piłki, ale też żywe zwierzęta, jest niezwykle istotne - w czym pomaga oczywiście sztuczna inteligencja. A co dokładnie potrafią nowe modele Roborocka z tej kategorii? Już to wiemy.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-rockmow-z1-1.jpeg
1/4
photophotophotophoto

Roborock RockMow Z1

To topowa automatyczna i autonomiczna kosiarka w ofercie firmy, która jest w stanie wjechać na trawnik o nachyleniu 80 proc. (38,7 stopnia) oraz przejeżdżać przez przeszkody o wielkości do 6 cm. Największym wyróżnikiem RockMow Z1 jest aktywny system sterowania. Każde z przednich kółek zasilane jest osobnym silnikiem, co ułatwia skręty oraz minimalizuje ryzyko zsunięcia się podczas podjazdów. W pracy na nierównym terenie pomaga również dynamiczny system zawieszenia.

W nawigacji urządzeniu pomaga sztuczna inteligencja Sentisphere wykorzystująca technologie RTK i VSLAM. Dzięki temu robot ma się nie gubić nawet w zacienionych miejscach ani w bardzo wąskiej przestrzeni. Sześć ostrzy jest z kolei w stanie kosić trawę w odległości do 3 cm od murka albo innego typu ogrodzenia, więc po przejeździe RockMow Z1 zostanie nam niewiele trawy do skoszenia ręcznie - tym bardziej, że w przypadku chodnika jest w stanie na niego najechać kółkami z jednej strony, by skosić trawę równo z jego linią.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/rockmow-z1-roborock-konferencja-3.jpeg
1/2
photophoto

Roborock RockMow Z1 obsługuje przy tym system szybkiego ładowania i jest w stanie w ciągu 24 godzin skosić 5000 m2 powierzchni na wysokość od 20 do 70 mm. Do obsługi urządzenia wykorzystuje się przy tym aplikację, w której można zlecić robotowi skoszenie trawnika tak, aby powstał na nim napis albo wzorek. Dzięki dwóm kamerom typu RGB wykrywa przy tym takie obiekty jak piłki, zabawki, zwierzęta (zarówno nasze, jak i cudze albo dzikie), stoliki, krzesła, trampoliny itd.

Roborock RockMow S1 i RockNeoQ1

Drugim z urządzeń jest Roborock RockMow S1, w którym zastosowano wiele technologii obecnych w modelu Z1 z dwoma istotnymi różnicami. Robot wspina się na trawnik o maksymalnie 45-procentowym nachyleniu (24 stopnie) oraz pokonuje przeszkody o wielkości do 4 cm. Wydajność tej kosiarki to z kolei 1000 m2 na 24 godziny, trawę może kosić na długość od 20 do 60 mm i zastosowano w niej napę d typu 2WD (dwukołowy).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-rockmow-z1-00.jpeg
1/3
Roborock RockMow Z1 to topowy sprzęt w ofercie marki
Roborock RockMow Z1 to topowy sprzęt w ofercie markiWraz z nim pojawił się&nbsp;tańszy RockMow S1 do ogrodów o mniej skomplikowanej topografiiOfertę zamyka Roborock RockNew Q1 z tej niższej półki cenowej
REKLAMA

Ofertę uzupełnia trzeci model z półki budżetowej, czyli Roborock RockNeoQ1. Podobnie jak RockMow S1 radzi sobie z 45-procentowym nachyleniem i przeszkodami o wielkości do 4 cm. Różnica jest jednak taka, że ostrza PreciEdge są w nim opcjonalne, a regulacja wysokości koszenia jest manualna, a nie automatyczna.

A kiedy te sprzęty zobaczymy w Polsce? Niestety na ten moment nie mamy informacji o datach premiery, ani tym bardziej o polskich cenach. Spodziewamy się jednak zobaczyć na rodzimych trawnikach automatyczn kosiarki Roborock RockMow Z1, RockMow S1 i RockNego Q1 już w przyszłym roku. Oby zdążyły dotrzeć do nas na wiosnę!

REKLAMA
Piotr Grabiec
04.09.2025 19:22
Tagi: IFAkosiarka automatycznaRoborock
Najnowsze
19:22
Ten kuzyn odkurzacza sprawi, że zapomnisz o koszeniu. A sąsiedzi przestaną kręcić nosem
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA