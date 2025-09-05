Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją

Ładowanie...

Żelbetowa wieża na poznańskim osiedlu Piątkowo powstała w 1963 r. Kiedy ją stawiano, wokół były wyłącznie lasy i pola, więc konstrukcja miała nawet własne ujęcie wody. W 1993 r. zbudowaną nową, stalową i wyższą, bo mierzącą 128 m. Stara, sięgająca 76 m, z czasem przestała pełnić swoją funkcję.

fot. Red 81 / Wikipedia

Dziś tylko stoi i… przeszkadza. Bo zbyt dużo kosztuje

Właścicielem jest firma Emitel, która zwraca uwagę na wysokie koszty utrzymania. Dlatego padł pomysł rozebrania żelbetowej wieży.

- Decyzja wynika z faktu, że obiekt ten od wielu lat nie był wykorzystywany do nadawania sygnału. Wszystkie emisje realizowane są z sąsiedniej wieży stalowej, która w pełni spełnia potrzeby techniczne – wyjaśniła portalowi epoznan.pl Agnieszka Sobucka z firmy Emitel.

Do akcji powinno wkroczyć miasto – mówią radni

Rozbiórka oznaczałaby smutny los wieży. Nawet na Wikipedii czytamy, że obie wieże "mimo swoich walorów turystycznych" są niedostępne dla zwiedzających. Czy zniknie szansa na stworzenie ciekawej atrakcji?

Do tego dopuścić nie chcą radni, dla których wieża z 1963 r. już jest na tyle istotnym symbolem osiedla, że powinno się ją chronić.

- Wnioskujemy do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka o podjęcie działań mających na celu zachowanie tej wieży, zakupienie tej wieży, zakupienie terenu, na którym wieża stoi, jak i terenu przyległego. Brakuje nam na osiedlu domu kultury z prawdziwego zdarzenia, jakiegoś miejsca spotkań dla mieszkańców, ale też mogłoby tam powstać muzeum - przekonuje w rozmowie z Radiem Poznań Krzysztof Osman, przewodniczący Zarządu Osiedla Piątkowo.

O tym, że takie obiekty mogą zyskać drugie życie, najlepiej świadczy niedawny przykład z Warszawy. Wyremontowano charakterystycznego "Grzybka", czyli zabytkową nastawnię kolejową na stacji Warszawa Zachodnia. Okrągła wieża z lat 60. została wpisana w 2023 r. do rejestru zabytków.

Odnowiliśmy elewację, wnętrza i instalacje, osuszyliśmy budynek, wymieniono stolarkę, przywracając mu klimat czasów świetności. "Grzybek" pozostaje świadectwem modernistycznej wizji kolei – i jedyną pamiątką po niezrealizowanej koncepcji nowego dworca sprzed kilkudziesięciu lat. Dziś znów lśni, przypominając, że kolej to nie tylko nowoczesność, ale też szacunek dla historii i dziedzictwa – opisywały Polskie Linie Kolejowe.

Co dalej? Jak przyznają Polskie Linie Kolejowe, w obiekcie znaleźć może się kawiarnia albo izba tradycji kolejowej. Już prowadzone są rozmowy z potencjalnymi najemcami.

Niestety, nie zawsze się udaje

W Częstochowie rozbierany jest wyjątkowy dworzec z lat 90. Obrońcy charakterystycznego budynku przekonywali, że puste, niewykorzystane przestrzenie dałoby się wykorzystać, wprowadzając tam np. centrum kultury.

Nie ma starego dworca Łódź Kaliska – w jego miejscu już stoi nowy blaszany potworek. Nieciekawy, przypominający kontener, nudny. Poprzednik z lat 90. ciążył Łodzi, był wyśmiewany, a do historii przeszedł za sprawą słynnej sceny z Cezarym Pazurą. Teraz łatwiej jest myśleć o nim cieplej, co nie najlepiej świadczy o następcy.

(...) warto pamiętać, że wartość architektury leży nie tylko w jej estetyce, ani nawet w funkcjonalności, lecz także w roli, jaką odgrywała w danym momencie dziejowym. W tym świetle budowle takie, jak dworzec Łódź Kaliska są cenne nie ze względu na swój wygląd czy układ funkcjonalny, a jako świadectwa minionej epoki. Być może nadszedł już czas, aby rozpocząć poważną dyskusję o tym, w jakim zakresie należy te świadectwa zachowywać, zanim wszystkie nie znikną z naszych miast – zauważał na łamach portalu architekturaibiznes.pl Przemysław Ciępka.

Czasami łatwiej jest jednak burzyć. I chociaż wieża w Poznaniu to zupełnie inny budynek, z innej epoki, to jednak problem jest ten sam – pozbywamy się przeszłości. Zbyt lekką ręką?

Zdjęcie główne: Jakub Zerdzicki / Shutterstock.com



Adam Bednarek 05.09.2025 10:31

