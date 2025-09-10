REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę

Pociągi muszą być szybkie, ale muszą mieć też gdzie rozwinąć prędkości – a teraz na polskich torach jest o to łatwiej za sprawą skończonych remontów. Polskie Linie Kolejowe pokazują zmiany.

Adam Bednarek
pociagi
REKLAMA

W porównaniu do września ubiegłego roku pociągi pasażerskie przyspieszyły na torach o długości blisko 1700 km, a towarowe na prawie 1900 km torów – informują PLK.

Wyższe prędkości obowiązują m.in. na trasach między Warszawą a Katowicami, Warszawą a Terespolem, Warszawą a Poznaniem, Warszawą a Krakowem, Poznaniem a Szczecinem, Suwałkami a Trakiszkami, Lublinem a Przeworskiem, Katowicami a Legnicą.

REKLAMA

Wyższe prędkości przekładają się na szybsze połączenia, lepszy dostęp do komunikacji kolejowej oraz większy komfort podróży. Zmodernizowane linie umożliwiają sprawniejszy ruch pociągów oraz przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu, otwierając nowe możliwości dla mieszkańców mniejszych miejscowości i regionów – zaznaczają Polskie Linie Kolejowe.

Zwiększono też prędkość składów towarowych i dopuszczalne masy przewożonych ładunków

Przez ostatni rok prędkość pociągów towarowych wzrosła na 1868 km torów. Ponadto na 2160 km torów zwiększony został dopuszczalny nacisk, czyli wskaźnik określający dopuszczalne obciążenie linii. Obecnie osiągnął maksymalny poziom 221 kN – jest to siła, z jaką na tor oddziałuje oś pojazdu szynowego. Jak tłumaczą Polskie Linie Kolejowe, jest to kluczowy parametr, od którego zależy kursowanie najcięższych składów i to nie tylko w głównych korytarzach transportowych, ale również poza nimi. Poprawa warunków przewozu towarów na sieci PLK nastąpiła na liniach między Poznaniem a Szczecinem, Chorzowem a Tczewem, Wrocławiem a Międzylesiem czy Warszawą a Białymstokiem.

Polskie pociągi przyspieszają, ale mamy tego nie słyszeć. I o to chodzi

Polskie Linie Kolejowe poinformowały również, że wdrażają "nowoczesne i skuteczne rozwiązania ograniczające hałas kolejowy". Nie zawsze muszą to być ekrany akustyczne. Stawiane są wówczas, gdy normy hałasu są przekraczane. Dotychczas wzdłuż linii zarządzanych przez PLK SA zabudowano już 346 kilometrów ekranów akustycznych. Dla porównania, to tyle, ile wynosi długość całej linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn lub trasa drogowa z Warszawy do Gdańska.

Tam, gdzie występują "niskie przekroczenia wartości dopuszczalnych", wykorzystuje się absorbery przyszynowe oraz maty wibroizolacyjne. Mniej ingerują w krajobraz, a też działają. Absorbery, montowane bezpośrednio do stopki i szyjki szyny, mogą obniżać poziom hałasu nawet o 2 – 3 dB, jak opisują PLK.

Maty wibroizolacyjne ograniczają przenoszenie drgań do gruntu, redukując tzw. hałas strukturalny odczuwalny w budynkach zlokalizowanych blisko torów, tłumiąc drgania przenoszone do gruntu.

REKLAMA

Hałas, którego źródłem są pociągi, to również częsty problem miast. PLK przypominają, że "najlepszą metodą ochrony przed hałasem jest odpowiednie planowanie przestrzenne oraz lokalizowanie zabudowy chronionej akustycznie poza zasięgiem hałasu". Zasięg hałasu dla najbardziej obciążonych ruchem linii kolejowych można zweryfikować na strategicznej mapie hałasu.

Zdjęcie główne: Włodzimierz Włoch / PLK

REKLAMA
Adam Bednarek
10.09.2025 21:16
Tagi: PKPPociągi
Najnowsze
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA