REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem

Wrocław myśli nad specjalnymi fotoradarami, a Gdynia o zdanie pyta mieszkańców. W polskich miastach problemem są głośne samochody i… pociągi.

Adam Bednarek
halas
REKLAMA

Do kupna fotoradarów akustycznych przez Wrocław namawia stowarzyszenie Akcja Miasto.

- One wychwytują, który pojazd wydaje jaki hałas, i jeśli on przekracza normy, wtedy odczytują jego rejestrację automatycznie i przesyłają ją do odpowiednich urzędów, do Policji – wyjaśnia w rozmowie z TVP 3 Wrocław Agnieszka Żuk.

REKLAMA

Petycja w tej sprawie powstała wcześniej w Warszawie. Miasto Jest Nasze podkreślało, że fotoradary akustyczne to "krok w stronę cywilizowanego państwa, które dba o swoich obywateli nie tylko w przepisach, ale i w realnym życiu". Obecnie trudno jest egzekwować normy hałasu drogowego, bo policja "nie ma ani zasobów, ani technologii, by skutecznie ścigać sprawców".

Hałasem emitowanym głównie przez samochody zajął się również poseł Franciszek Sterczewski, który zwrócił się do szefa resortu infrastruktury z pytaniami, czy w ministerstwie toczą się prace legislacyjne dotyczące fotoradarów akustycznych. Sekretarz stanu Stanisław Bukowiec odpowiedział, że gdyby nawet chciano wykorzystać tego typu urządzenia, to jest z tym problem – produkuje się ich za mało i nie są łatwo dostępne. Dlatego "Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi obecnie i w najbliższej perspektywie nie planuje podjęcia prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia do przepisów przedmiotowych rozwiązań technicznych".

Kierowcy chyba zdają sobie sprawę z braku narzędzi i skrzętnie wykorzystują fakt, że na problem hałasu przymyka się oczy. A mieszkańcy muszą zatykać uszy. Mieszkam na krótkiej, acz ruchliwej ulicy. Mimo że odcinek jest naprawdę niedługi to samochody oraz motory pędzą, wydając przy tym głośne dźwięki. O, właśnie takie:

Presja rośnie – mieszkańcy nie chcą żyć w hałasie

Takie dźwięki są normą rano, w południe, wieczorem, a tym bardziej w nocy, kiedy ruch jest znikomy, co dla kierowców jest sygnałem, że trzeba wciskać gaz do dechy. Latem przy otwartych oknach o wypoczynek trudno.

Nie oznacza to na szczęście, że nie robi się niczego. W Gdyni niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie rozwiązania w mieście problemu ulicznego hałasu.

Mieszkańcy Gdyni wielokrotnie zwracali uwagę na problem związany z hałasem ulicznym w godzinach nocnych, szczególnie w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych. Odpowiadamy na te sygnały, zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Chciałabym, aby jak najwięcej osób podzieliło się swoimi doświadczeniami i opinią, bo tylko wtedy będziemy mogli przygotować rozwiązania skuteczne i użyteczne dla wszystkich – mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

- Katalog działań, jakie może podjąć miasto, jest ograniczony, ale musimy działać, bo ludzie po prostu cierpią przez garstkę miłośników głośnych pojazdów – dodawał z kolei Łukasz Piesiewicz, radny miasta Gdyni, przypominając, że "problem nadmiernego hałasu ulicznego narasta od lat i przez lata nie udawało się za wiele zrobić".

Piesiewicz proponował nocny zakazu wjazdu dla motocyklistów na alei Piłsudskiego i ul. 10 Lutego oraz ograniczenie prędkości na tych ulicach do 30 km/h. Portal gdynia.naszemiasto.pl zauważał, że radny "spotkał się wówczas z groźbami i wyzwiskami ze strony przeciwników pomysłu".

Nie tylko samochody są problemem

To zresztą sprawia, że hałas jest tak trudnym przeciwnikiem, a każdy odbiera go inaczej. Dla jednych uciążliwe będą dźwięki myjni, inni skarżą się na działalność klubów, a na obrzeżach mają dość przelatujących samolotów.

W Szczecinie mieszkańcy jednego z osiedli domagają się przeprowadzenia pomiaru hałasu, którego źródłem są przejeżdżające pociągi towarowe. Dzięki temu mogliby mieć dowód przemawiający za postawieniem ekranów akustycznych. Takiej dźwiękowej bariery oczekują żyjący w bytomskiej dzielnicy Stroszek. Ich zdaniem hałas pociągów towarowych nasilił się po modernizacji linii kolejowej.

Jak informuje katowicki oddział TVP 3, Decyzja Środowiskowa nie przewidywała montażu ekranów. Po zakończeniu prac zostaną przeprowadzone ponowne pomiary natężenia hałasu. Tyle że modernizacja potrwa do końca roku, a badania mają zostać wykonane w ciągu 12 miesięcy. Na ewentualny efekt przyjdzie więc długo czekać.

 "To niech się przeprowadzą na wieś" – mówią ci, według których hałas jest naturalną cechą miast

Sęk w tym, że wieś wcale cicha nie jest. I to też jest źródłem konfliktów. Rolnicy łapią się za głowę, kiedy słyszą, że komuś przeszkadzają pracujące po nocach maszyny. Opisywaliśmy tego typu spory na łamach Spider's Web.

Nietypowe rozwiązanie zaproponowała Izba Rolnicza w Opolu. Każdy, kto przeprowadza się na wieś, powinien podpisać zobowiązanie "o świadomości zamieszkiwania na obszarze rolniczym". Oznacza to więc zgodę na hałas czy brzydkie zapachy.

REKLAMA

- Jeżeli ktoś z miasta kupuje ziemię, buduje dom, to powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że na wsi produkuje się chleb. Z tym wiążą się jakieś uciążliwości m.in. zapach, hałas, naruszenie ciszy nocnej w czasie żniw. To rady gmin powinny o to zadbać, że to jednak jest wieś i są te uciążliwości – argumentował w rozmowie z Radiem Opole Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.

Mimo wszystko mam wrażenie, że zdecydowana większość to rozumie i akceptuje. Problemem jest notoryczny, nieprzerwany hałas. A ten doskwiera nam coraz częściej, zarówno na wsi, jak i w miastach. I coś zrobić po prostu trzeba.

REKLAMA
Adam Bednarek
08.09.2025 16:05
Tagi: Architekturamiastamiasto przyszłości
Najnowsze
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA