#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny

Jeszcze tylko ostatnie testy i będzie można odliczać. Polski instrument naukowy GLOWS poleci na pokładzie misji NASA, by badać niewidzialne z Ziemi światło Słońca i strukturę wiatru słonecznego. To pierwsza taka misja, w której Polacy odpowiadają za cały eksperyment, od projektu po analizę danych.

Marcin Kusz
GLOWS gotowy do startu. To kosmiczny przełom z Polski
REKLAMA

Zgodnie z planem już w środę o godzinie 13:32 polskiego czasu wystartuje misja NASA o nazwie IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe). Na jej pokładzie znajduje się wyjątkowy instrument naukowy – GLOWS, czyli GLObal solar Wind Structure. Co jednak najważniejsze, został on zaprojektowany i zbudowany w Polsce przez zespół z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniesie sondę w przestrzeń kosmiczną z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie. Start został przesunięty o dobę względem pierwotnych planów, ale wszystko jest już gotowe.

REKLAMA

Czym właściwie jest GLOWS?

GLOWS to specjalistyczny fotometr, czyli urządzenie do mierzenia światła. W tym przypadku chodzi o bardzo wąski zakres długości fali: 121,5 nanometra, znany jako Lyman-alfa. To pasmo światła znajduje się w dalekim ultrafiolecie i jest całkowicie niewidzialne z Ziemi, bo pochłania je atmosfera. Właśnie dlatego obserwacje muszą być prowadzone z kosmosu.

Urządzenie ma jedno konkretne zadanie – badać strukturę wiatru słonecznego, czyli strumienia naładowanych cząstek wyrzucanych przez Słońce. Dzięki temu naukowcy będą mogli lepiej zrozumieć, jak kosmiczny wiatr wpływa na cały Układ Słoneczny, w tym również na Ziemię.

Oprócz struktury wiatru słonecznego instrument będzie rejestrować rozmieszczenie wodoru międzygwiazdowego oraz mierzyć, jak światło słoneczne oddziałuje na ten neutralny wodór. Tego rodzaju badania są niemożliwe do wykonania z powierzchni naszej planety. Potrzebujemy do tego wyspecjalizowanego sprzętu na orbicie.

Maszynka do liczenia fotonów z Polski

Maszynka do liczenia fotonów – tak eksperyment GLOWS określiła astronomka dr hab. Izabela Kowalska-Leszczyńska. To właśnie fotony, czyli elementarne cząstki światła, są rejestrowane przez polski instrument. W rzeczywistości GLOWS jest znacznie bardziej zaawansowany – potrafi wykryć światło, które świeci 100 mln razy słabiej niż Słońce. To poziom czułości wymagany do badania delikatnej poświaty w ultrafiolecie, emitowanej przez atomy wodoru znajdujące się daleko poza orbitą Ziemi.

Misja IMAP to jeden z najważniejszych projektów NASA związanych z heliosferą. Na pokładzie sondy znajdzie się dziesięć instrumentów naukowych, ale tylko jeden z nich został w całości zaprojektowany i wykonany przez naszych rodaków. Polski zespół znajduje się obecnie na Florydzie. To właśnie tam przeprowadzane są ostatnie testy.

Inwestycja, która się opłaci

Budowa GLOWS kosztowała około 20 mln zł, które zapewniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dla porównania: cała misja IMAP kosztuje ponad 700 mln dol. Za ułamek tej kwoty Polska uzyskuje dostęp do najnowszej technologii i do współpracy z czołowymi naukowcami i inżynierami na świecie.

Przeczytaj także:

REKLAMA

GLOWS to nie tylko sukces polskiej inżynierii, ale także świetny przykład na to, jak kraj o ograniczonych zasobach może wnieść ogromny wkład w międzynarodową naukę. Kiedy Falcon 9 oderwie się od ziemi wynosząc sondę IMAP, razem z nim polecą ambicje i marzenia polskich naukowców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już niedługo zaczniemy poznawać kosmiczne sekrety wiatru słonecznego. Wszystko dzięki pracy ludzi z CBK PAN.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: PAN

REKLAMA
Marcin Kusz
24.09.2025 06:23
Tagi: Falcon 9Misje kosmicznepolskaPolska Agencja Kosmiczna
Najnowsze
5:50
NASA wykryła tsunami z kosmosu. I to przed pierwszym uderzeniem fal
Aktualizacja: 2025-09-24T05:50:00+02:00
21:40
100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-09-23T21:40:01+02:00
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA