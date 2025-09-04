/
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony

Polskie firmy połączyły siły i przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji stworzyły system Detect & Classify, który wypatruje zagrożenia z orbity i sam rozpoznaje czołgi czy statki-widma.

Bogdan Stech
Polska sztuczna inteligencja będzie wypatrywać czołgi z orbity
Zdjęcie satelitarne zna każdy. Ale co, gdy jest ciemno albo niebo pokrywają gęste chmury? Tradycyjne zdjęcia satelitarne stają się bezużyteczne. Wtedy do gry wkracza obrazowanie radarowe.

Czym jest takie obrazowanie? Kiedy zamiast zwykłej kamery użyjemy radaru, mówimy o obrazowaniu radarowym SAR (Synthetic Aperture Radar, radar z syntetyczną aperturą). Satelita wysyła w stronę Ziemi wiązkę radarową. Radar ma tę supermoc, że przenika przez chmury, widzi w nocy, a nawet potrafi „zajrzeć” przez liście drzew. To idealne rozwiązanie dla wojska i wywiadu.

Obraz, który powstaje, to nie jest kolorowy widok, ale mapa odbić sygnału. To trochę jak z nietoperzami, które orientują się w przestrzeni dzięki echolokacji.

Satelity SAR firmy ICEYE.

Polsko-fińska firma ICEYE jest światowym gigantem jeśli chodzi o obrazowanie za pomocą satelitów SAR. ICEYE jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów SAR. Do tej pory wyniosła na orbitę 54 satelity na własne potrzeby i dla klientów.

Sztuczna inteligencja zamiast setek godzin pracy

Dane z takich satelitów są bezcenne, ale do tej pory istniało jedno poważne ograniczenie: czasochłonna analiza. Obrazowanie radarowe nie jest zdjęciem z Google Maps. Aby zrozumieć, co przedstawia, potrzeba ekspertów, którzy godzinami analizują kształty, odbicia i kontrasty. A w wojsku czy służbach wywiadowczych każda minuta ma znaczenie.

Tu pojawia się system Detect & Classify, który automatyzuje proces analizy. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, dane z satelitów ICEYE mogą być od razu przekształcane w gotowe informacje. Zamiast patrzeć na piksele, użytkownik od razu widzi wykryte i sklasyfikowane obiekty.

System Detect & Classify wykrył na tym zobrazowaniu cztery samoloty transportowe (w kwadratach).

To coś więcej niż narzędzie analityczne. Eliminujemy wąskie gardło pomiędzy pikselami obrazów satelitarnych a procesem decyzyjnym, dając użytkownikom niemal natychmiastową świadomość sytuacyjną - powiedział John Cartwright, Senior Vice President of Data Product w firmie ICEYE.

ICEYE standardowo dostarcza zobrazowania w ciągu kilku godzin, a w niektórych sytuacjach nawet w ciągu minut. Dzięki nowemu produktowi dane analityczne będą dostarczane w tym samym czasie.

Od misji wojskowych po walkę z przemytem

Nowe rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu przyspieszenia procesu przekształcania zobrazowań satelitarnych w użyteczne informacje wywiadowcze. System nazwany Detect & Classify łączy zobrazowania w wysokiej rozdzielczości uzyskiwane przez satelity ICEYE z zaawansowanymi systemami sztucznej inteligencji SATIM do automatycznego wykrywania i klasyfikowania jednostek pływających, statków powietrznych oraz pojazdów, z dokładnością przekraczającą 90 proc.

Obrazowanie satelitarne przedstawiające Hagę w Holandii.

Analitycy wywiadu mogą teraz szybciej identyfikować powtarzające się schematy lub anomalie zachowań w dużych zbiorach zobrazowań. Zespoły taktyczne z kolei mogą szybko lokalizować i klasyfikować obiekty do wskazywania celów, a siły morskie skuteczniej niż dotychczas identyfikować i przechwytywać nielegalne „statki-widma”, czy zagrożenia dla morskiej i podmorskiej infrastruktury krytycznej.

Przyszłość analizy satelitarnej

Wprowadzenie Detect & Classify pokazuje, że analiza satelitarna wchodzi w zupełnie nową erę. Do tej pory największym atutem satelitów SAR była niezawodność, widzą w każdych warunkach. Teraz do tego dochodzi prędkość przetwarzania danych.

Polska, dzięki SATIM i ICEYE, staje się jednym z kluczowych graczy w globalnym wyścigu technologicznym. I choć nowy system został zaprojektowany głównie z myślą o obronności, jego potencjał wykracza daleko poza wojsko. W końcu szybki dostęp do informacji to dziś najcenniejsza waluta.

04.09.2025 21:56
