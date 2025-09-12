Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie

Ładowanie...

Gdy myślisz Kärcher, co widzisz? Ja widziałem żółtą myjkę ciśnieniową, może odkurzacz przemysłowy - solidny sprzęt do ciężkich zadań. Dlatego to, co zobaczyłem na targach, było dla mnie małym szokiem.

Firma, którą kojarzyłem z garażem i podjazdem, rozgościła się w salonie, sypialni i kuchni, prezentując portfolio tak futurystyczne, że konkurenci mogą zacząć się denerwować. Hasło przewodnie "Don't let cleaning make you crazy" przestało być sloganem, a stało się obietnicą, którą Kärcher zamierza spełnić.

Robot RVF 7 – autonomiczna nowość w technologii wałkowej

Jeśli myśleliście, że to koniec innowacji w robotach, Kärcher pokazał model RVF 7. Wykorzystuje on sprawdzoną technologię wałkową, znaną z popularnych mopów elektrycznych Kärchera.

Zamiast obrotowych padów mamy jeden duży wałek z mikrofibry, stale nawilżany czystą wodą, a specjalny skrobak na bieżąco zbiera brudną wodę do osobnego zbiornika. Efekt? Po podłodze nie rozmazuje się brud - problem wielu systemów mopujących.

Kluczową innowacją jest inteligentne rozpoznawanie powierzchni. Gdy robot w trybie mopowania wjedzie na dywan, wałek automatycznie się podnosi. Podczas odkurzania na sucho, jeśli czujniki wykryją rozlany płyn, główna szczotka unosi się, a wałek zbiera ciecz. To sprytne rozwiązanie pokazuje, jak bardzo przemyślano każdy scenariusz.

Małym przełomem jest jednak nawigacja. RVF 7 pozbył się charakterystycznej wieżyczki LiDAR, integrując cały system w korpusie urządzenia. Dzięki temu robot ma zaledwie 10,5 cm wysokości i bez problemu wjedzie pod większość mebli - argument, który dla wielu użytkowników może okazać się decydujący.

System łączy LiDAR z kamerą AI i dodatkowymi sensorami. Robot rozpoznaje małe przeszkody, jak buty czy kable, a dzięki kamerze na żywo umożliwia zdalny podgląd domu przez aplikację.

Wersja Comfort tego modelu współpracuje z wielofunkcyjną stacją, która automatycznie ładuje, uzupełnia i opróżnia zbiorniki oraz czyści i suszy wałek. Moc ssania do 10 tys. Pa i czas pracy do 220 minut sprawiają, że RVF 7 jest propozycją kompletną dla najbardziej wymagających.

Robot RVM 4 Comfort – przełom w technologii mopowania

Największą sensacją i moim osobistym faworytem, jest robot RVM 4 Comfort. To pierwszy w historii marki robot łączący dwa obrotowe i, podnoszone pady mopujące z mikrofibry. Automatycznie reaguje na zmianę podłoża, unosząc mopy na dywanie i eliminując problem mokrych plam.

Urządzenie oferuje potężną siłę ssania 15 tys. Pa i czas pracy do 160 minut, ale to nie liczby robią tu największe wrażenie. Prawdziwą rewolucją jest teleskopowy pad obrotowy.

To jest właśnie ten detal, którego brakuje 99 proc. robotów na rynku – ten ostatni, kluczowy centymetr przy ścianie.

Seria VCS Infinity – nowa era odkurzaczy bezprzewodowych

Kärcher wprowadza nową linię VCS Infinity, składającą się z modeli VCS 5-28 i VCS 7-28 Infinity. Flagowy VCS 7-28 oferuje do 70 minut pracy oraz - co dla mnie najważniejsze - wymienny system baterii. Koniec z nerwowym spoglądaniem na wskaźnik w połowie odkurzania. Urządzenie wyposażono w tryb Smart, który automatycznie dostosowuje ustawienia do rodzaju podłogi i poziomu zabrudzenia.

VCS 5-28 Infinity posiada technologię sensorową rozpoznającą stopień zanieczyszczenia i automatycznie regulującą moc ssania, zapewniając energooszczędne czyszczenie do 60 minut. Oba modele oferują intuicyjny wyświetlacz oraz specjalne szczotki do efektywnego usuwania sierści zwierząt.

Roboty do mycia okien RCW 2 i RCW 4

Kärcher prezentuje dwa innowacyjne roboty do mycia okien. To jedno z tych zadań, które wszyscy odkładamy na później. Wizja robota, który robi to za mnie, zwłaszcza na drugim piętrze, jest niezwykle kusząca. RCW 2 charakteryzuje się owalnym kształtem z dwoma obrotowymi dyskami czyszczącymi.

Model RCW 4 został zaprojektowany specjalnie do narożników i okien bezramowych dzięki kwadratowemu kształtowi. W końcu ktoś pomyślał o tych nieszczęsnych rogach. Osiąga szybkość 2,5 min/m² i oferuje 40-minutową pracę baterii bezpieczeństwa. Oba modele posiadają system pięciu trybów czyszczenia oraz głosowe powiadamianie o statusie.

RCW 4

Seria FCV – odkurzająco-mopujące urządzenia 3-w-1

Nowa kategoria produktów FCV wprowadza funkcję Xtra!Clean 3-w-1. Koniec z podwójną pracą. Odkurzanie, a potem mopowanie to strata czasu. Urządzenie, które robi obie te rzeczy naraz, i do tego suszy podłogę, to dla mnie definicja efektywności.

FCV 4 oferuje do 45 minut pracy, cztery tryby czyszczenia oraz zaawansowany system sensorów. Technologia Hygienic!Spin z wałkami obracającymi się z prędkością do 500 obrotów na minutę ma eliminować 99 proc. bakterii.

Pozostałe nowości Kärcher na IFA 2025

Odnowiona seria Window Vac: klasyk w nowej odsłonie. Wygląda nowocześniej i mam nadzieję, że jest jeszcze lżejszy.

VCH 4 UVClean: specjalistyczny odkurzacz do materacy. Trochę boję się pomyśleć, co żyje w moim materacu, ale ten gadżet z lampą UV-C to coś, co daje poczucie prawdziwej czystości.

SE 2 Spot: nowy, kompaktowy ekstraktor do plam. Idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt i rodziców. Plama na kanapie przestaje być katastrofą.

VCS 3 Nano i RVC 3: Kärcher wprowadza także modele podstawowe – lekki odkurzacz bezprzewodowy oraz robota sprzątającego z funkcją mopowania.

Inteligentne sprzątanie dla każdego

Wychodząc ze stoiska Kärcher na IFA 2025, wiedziałem jedno: to już nie jest ta sama firma. Niemiecki gigant pokazał, że potrafi być też szalenie innowacyjny. Każdy z zaprezentowanych produktów rozwiązuje realny, często irytujący problem - i może rozwiązać również twój.

Oliwier Nytko 12.09.2025 10:30

