Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa

Francuski gigant zbrojeniowy zaproponował Polsce współpracę, która może znacząco zwiększyć nasze możliwości produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. W grę wchodzi nawet 200 tys. pocisków rocznie i szeroki transfer technologii do PGZ.

Marcin Kusz
Francja oferuje Polsce produkcję 200 tys. pocisków 155 mm rocznie
Francuska firma zbrojeniowa KNDS wystąpiła z propozycją nawiązania strategicznego partnerstwa z Polską Grupą Zbrojeniową, którego celem byłoby osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 200 tys. pocisków kalibru 155 mm rocznie. Projekt miałby stanowić element budowy systemu obronnego i umocnienia strategicznej autonomii UE w zakresie uzbrojenia.

Jak czytamy na łamach Defence24, współpraca miałaby opierać się na transferze technologii dotyczących pocisków odłamkowo-burzących LU211, czyli szeroko stosowanej amunicji m.in. w haubicach Caesar w Ukrainie.

Szeroki transfer technologii i szkolenia dla polskich kadr

Proponowane pociski będą mogły być elaborowane zarówno klasycznym trotylem, jak i composition B (mieszanką trotylu i RDX) oraz materiałami wybuchowymi o ograniczonej wrażliwości. Wpisuje się to w rosnące wymogi bezpieczeństwa w zakresie amunicji nowej generacji.

KNDS zapewnia, że jego propozycja ma na celu przekazanie know-how i wyposażenia umożliwiającego szybkie uruchomienie produkcji w Polsce. W planie znajduje się również przeszkolenie pracowników PGZ i jej spółek zależnych – Mesko, Nitro-Chem, Dezamet oraz Gamrat. To właśnie one miałyby zostać włączone w centralny model kooperacji i tworzyć trzon nowej linii produkcyjnej.

Francuska odpowiedź na polskie ambicje

Można powiedzieć, że jest to wyraźna odpowiedź na plany PGZ dotyczące przyspieszenia produkcji amunicji 155 mm. Według wcześniejszych deklaracji Polska chce osiągnąć produkcję nawet 200 tys. pocisków rocznie. W tym celu tworzone są dwa klastry: pierwszy z Mesko i partnerem słowackim ma odpowiadać za 100 tys. sztuk, a drugi z firmą Dezamet.

W tym kontekście francuska oferta wpisuje się w logikę uzupełnienia drugiego klastra i przyspieszenia całego procesu. W dodatku propozycja KNDS może pozwolić Polsce na dostęp do nowoczesnych technologii artyleryjskich, zwiększając jednocześnie niezależność od importu amunicji oraz wzmacniając kompetencje krajowego przemysłu zbrojeniowego.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Dabarti CGI / Shutterstock

Marcin Kusz
03.09.2025 06:01
Tagi: FrancjaPolska Grupa ZbrojeniowaWojsko
