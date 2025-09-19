Dreame wjeżdża z nową technologią. Aqua10 Ultra Roller roluje konkurencję

Ładowanie...

Dreame to stosunkowo młoda marka w świecie technologii, bo powstała w 2017 r., czyli zaledwie 8 lat temu. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie, żeby rzucić wyzwanie znanym producentom i z powodzeniem wprowadzać nowe rozwiązania do swoich produktów. Portfolio firmy jest szerokie - możecie znaleźć w nim odkurzacze, roboty sprzątające czy nawet roboty do czyszczenia basenów, a także produkty z branży beauty. Obecnie firma jest dostępna w ponad 100 krajach, a jednym z ważniejszych rynków jest Polska. Gdy moi znajomi pytają mnie o jakieś wybory zakupowe, to zazwyczaj moje porady kończą się na: kup Dreame. Po kilku tygodniach otrzymuję informację zwrotną o treści: miałeś rację. Nie potrzeba lepszej rekomendacji.

Młoda firma ma obecnie ponad 6 tys. patentów, a kolejne są w drodze. Jako ciekawostkę dodam, że właśnie intensywnie pracuje nad budową supersamochodu, co tylko pokazuje, jak długą drogę przeszła przez 8 lat.

Dreame rozwiązało wiele problemów w urządzeniach do sprzątania

Obserwuję branżę AGD i od początku widziałem, że są pewne kwestie, które trzeba będzie rozwiązać, żeby zaproponować klientom właściwe produkty. Weźmy na początek podstawowy problem robotów sprzątających czy bezprzewodowych odkurzaczy - siłę ssania. Tradycyjne odkurzacze podłączone do prądu mogą mieć wydajne silniki, które zapewniają zasysanie drobinek. Jednocześnie te silniki mogą być duże, co jednocześnie wyklucza je z użycia w mniejszych urządzeniach. Dlatego część z nich nie mogła sobie poradzić ze wszystkimi brudami, a przecież nie po to kupuje się robota czy odkurzacz bezprzewodowy, żeby później szczotką poprawiać efekty ich pracy. Dlatego konieczne stało się znalezienie rozwiązania problemu.

Dreame postawiło na silniki elektryczne wysokich prędkości. Dzięki ich osiągom wyeliminowano problemy wynikające z miniaturyzacji i to nie tylko w odkurzaczach i urządzeniach do sprzątania, bo z tego rozwiązania korzystają również suszarki do włosów. Wyniki osiągane przez odkurzacze stały się równe tradycyjnym odkurzaczom - pionowy Dreame Z30 Ultra osiąga blisko 37kPa siły ssania, a robot Aqua10 Ultra Roller 30 kPa. Takie wyniki gwarantują szybką i efektywną pracę na każdej powierzchni.

Popularne stwierdzenie głosi, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Z kolei robot sprzątający przed wyruszeniem na swoją misję musi dobrze poznać teren, a następnie sprawnie się w nim poruszać. Firmy starały się rozwiązać problem nawigacji na kilka sposobów, a Dreame postawiło na kombinację kilku technologii, które razem dały najlepszy efekt.

W robotach sprzątających firmy, takich jak Aqua10 Ultra Roller znajdziemy laserowe mierniki odległości, które co do milimetra ustalają położenie robota, mierzą odległość od ścian, przeszkód itd., dzięki czemu robot jest w stanie maksymalnie podjechać do ściany, żeby zebrać kurz pod nią. Dodatkowo jego pracę wspierają kamery, które rejestrują obraz, a następnie do gry wchodzi współczesna magia, czyli sztuczna inteligencja. W modelu Aqua10 Ultra Roller zastosowano technologię AstroVision, która wykorzystuje najnowsze rozwiązania prosto od firmy NVIDIA. W jej ramach dwie kamery rejestrują detale obrazu, rozpoznają ponad 240 rodzajów przeszkód, a dzięki NVIDIA Isaac SIM i uczeniu maszynowemu robot unika przeszkód dynamicznie, wydajnie i bezbłędnie. Ta sama technologia umożliwia inteligentne mapowanie pomieszczeń.

Nie sposób nie wspomnieć o systemie nawigacji VersaLift, który przy użyciu czujnika dalmierza mapuje przestrzeń w zakresie 360 stopni, a gdy odkurzacz ma wjechać pod meble, to system czujników chowa się w obudowie, dzięki czemu konstrukcja robota jest niższa.

W zupełnie inną stronę działa system ProLeap, który jest pierwszym na świecie systemem automatycznie wysuwanych nóg. Podnosi odkurzacz i umożliwia pokonywanie przeszkód o wysokości do 6 cm, więc nawet bardzo wysokie progi nie będą przeszkadzać w sprzątaniu. Roboty Dreame wyposażone są w system amortyzacji, który zapobiega gwałtownym zderzeniom i redukuje poziom hałasu przy pokonywaniu przeszkód.

Innym problemem wynikającym z kształtów robota było docieranie w miejsca trudno dostępne. Siłą rzeczy niełatwo wcisnąć okrągły przedmiot w prostokątny narożnik. Wiecie, ile trwało, zanim znaleziono skuteczne rozwiązanie? Sprawdzono 37 rozwiązań i przeprowadzono tysiące testów, zanim ostatecznie wprowadzono technologię, którą dzisiaj znacie pod nazwą Dreame Robotic Flex Arm, czyli wysuwaną szczotką boczną, która dociera do narożników i szczelin, żeby zapewnić 100-procentowe pokrycie sprzątanych powierzchni. Zaledwie rok później Dreame zaimplementowało technologię wysuwanego ramienia do nakładek mopujących, dzięki czemu nie tylko odkurzanie w szczelinach stało się możliwe.

A co z postrachem odkurzaczy, czyli włosami? Dreame wprowadziło system HyperStream Detailing DuoBrush, na który składają się dwie szczotki główne, które wykorzystują konstrukcję kanału powietrznego, co skutecznie zapobiega plątaniu się włosów o długości do 30 cm. Uzupełnieniem tego systemu jest TripeUp tech, który zarządza podnoszeniem szczotek bocznych i mopów w zależności od trybu sprzątania i powierzchni.

Robot sprzątający jest z założenia urządzeniem, którego obsłudze mamy poświęcać jak najmniej uwagi. Dlatego jego ważnym elementem jest stacja dokująca. To właśnie jej wielozadaniowość zwiększa poziom bezobsługowości robotów sprzątających. Są w stanie napełnić i opróżnić zbiorniki, uzupełniać detergenty, czyścić moduły sprzątające, a nawet można je na stałe podłączyć do bieżącej wody i kanalizacji. Stacje dokujące Dreame wyróżniają się czyszczeniem nakładek mopujących gorącą wodą i suszeniem ich gorącym powietrzem, dzięki czemu praca na mokro odbywa się z zachowaniem higieny.

Dreame Aqua10 Ultra Roller wprowadza na rynek zupełnie nową technologię

Zamiast nakładek mopujących firma zdecydowała się użyć mopa rolkowego, co okazało się strzałem w dziesiątkę i już tłumaczę dlaczego. Wałek mopujący porusza się z prędkością 100 obr./min i poddawany jest stałemu procesowi czyszczenia czystą wodę, żeby uniknąć zjawiska tworzenia smug na sprzątanej powierzchni. System mopowania za sprawą 12 dysz i zmiennej siły docisku w zakresie 9-12 N sprawia, że nawet trudne plamy nie są żadną przeszkodą. Dzięki zamkniętemu obiegowi wody wyeliminowano efekt jej cofania. Wisienką na torcie jest specjalny grzebień, który usuwa zanieczyszczenia z wałka. Jednocześnie Dreame zadbało, żeby wałek docierał wszędzie - może się wysunąć na odległość 46 mm.

W Dreame Aqua10 Ultra Roll po raz pierwszy zastosowano technologię FluffRoll, której sercem jest unikalnie zaprojektowana rolka przylegająca do wałka mopującego. Obraca się w przeciwnym kierunku niż wałek z prędkością aż 1000 obr./min. Za sprawą różnicy w obrotach i innemu kierunkowi włókna wałka mopującego są spuszone i rozluźnione, dzięki czemu sam wałek jest bardziej miękki, elastyczny, a w rezultacie zbiera drobny kurz i lepiej usuwa trudne plamy. Spuszone włókna poprawiają kontakt z nierównymi powierzchniami i ułatwiają ich dogłębne czyszczenie.

Jednocześnie Dreame wie, że macie w domu dywany, więc użył technologii AutoSeal Roller Guard, która automatycznie zasłania wałek mopujący przy wjeżdżaniu na dywan, żeby go nie zmoczyć.

Po zakończeniu sprzątania do gry wchodzi technologia ThermoHub, która umożliwia czyszczenie wałka mopującego w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Za jej pomocą rozpuszczany jest tłuszcz, rozbijany brud, ale również eliminowane są nieprzyjemne zapachy, bakterie i alergeny. Wałek dłużej pozostaje puszysty i świeży, a wy zyskujecie pewność, że jest gotowy do następnego użycia i nie musieliście nawet kiwnąć palcem.

A jak chcesz przeczytać, jak sprawuje się Dreame Aqua10 Ultra Roller w domu, to zapraszam do przeczytania naszego testu:

Dreame po raz kolejny idzie krok dalej

Filozofią firmy jest poprawa jakości życia za pomocą sprzętów i to się udaje. Każda technologia użyta przez Dreame powstała w celu rozwiązania problemów występujących w prawdziwym życiu: od splątanych włosów, po brudną podłogę z wieloma przeszkodami. I o to chodzi w tego rodzaju sprzętach - mają pomagać i sprawiać, że po przyjściu do domu jest milej na widok lśniących podłóg. Dreame wywiązuje się z tego zadania śpiewająco.

Paweł Grabowski 19.09.2025 08:24

