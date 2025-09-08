Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt

Ładowanie...

Tegoroczna prezentacja Anker Innovations na targach IFA 2025 w Berlinie nie była tylko pokazem produktów. Dostaliśmy małą lekcję historii – Steven Yang, założyciel i CEO firmy, rozpoczął konferencję od refleksji nad 14-letnią historią Anker, podkreślając, że droga od prostych ładowarek do zaawansowanych systemów AI była ewolucją całej filozofii firmy.

"Postęp oznacza wychodzenie poza siebie. Ostatecznie, nawet poza podstawowe potrzeby naszych klientów" – mówił Yang. "Odkryliśmy, że to jak zejście z utartej ścieżki i dotarcie do góry bez szlaku. Musisz odrzucić założenia, kwestionować to, co oczywiste. Dziś, tutaj na IFA, rozpoczynamy nowy etap. Skupiamy się w pełni na klientach, zjednoczeni pod markami Anker, eufy i Soundcore, z jedną, jasną wizją: rozpalać możliwości poprzez ostateczną innowację". Ale to tylko słowa. Co takiego Anker pokazał? Dużo. Naprawdę dużo.

eufy Marswalker i Omni S2. Odkurzy i wejdzie po schodach

Największe emocje wzbudził eufy Marswalker – urządzenie wyglądające jak żywcem wyjęte z laboratorium badawczego, które ma rozwiązać fundamentalny problem automatycznego sprzątania w wielopoziomowych domach. To pierwsza na świecie platforma czyszcząca, zaprojektowana do samodzielnego wspinania się po schodach.

Od lat schody były piętą achillesową robotów sprzątających, barierą, która skutecznie ograniczała ich autonomię do jednego poziomu. Właściciele piętrowych domów musieli albo kupować kilka urządzeń, albo ręcznie przenosić swojego robota, co zaprzeczało idei w pełni zautomatyzowanego sprzątania.

"Wciąż jest jeden wielki problem z robotami – schody!" – zaznaczył CEO na konferencji. "Dlatego stworzyliśmy eufy Marswalker, pierwszą na świecie platformę do sprzątania, która wspina się po schodach. To sprawia, że sprzątanie wielopoziomowe staje się prawdziwie automatyczne".

To nie jest tylko gadżet – to zupełnie nowa kategoria produktu, inteligentny transporter dla sztandarowego odkurzacza. Inżynierowie eufy opracowali "Smart Crawler Platform", czyli zaawansowany system gąsienicowy. Zamiast kół, MarsWalker porusza się na gąsienicach, które zapewniają maksymalną przyczepność i stabilność na krawędziach stopni. Jest on dodatkowo wyposażony w cztery ramiona kontrolne, które "dynamicznie adaptują się do struktury schodów", zapewniając dodatkową asekurację.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego rozwiązania, menedżer produktu Anker wyjaśnił w wywiadzie: "Mamy na pokładzie AI, radary i lasery. Maszyna sama dostosowuje prędkość. Biorąc pod uwagę połączenie zaawansowanego sprzętu i algorytmów oprogramowania, uważam, że jest to całkowicie bezpieczne".

Partnerem Marswalkera jest nowy RoboVac Omni S2, a ich współpraca jest kluczem do zrozumienia tej innowacji. Dzielą one ten sam mózg – platformę CleanMind AI, która pozwala na płynną komunikację.

Scenariusz jest prosty: Omni S2 kończy sprzątanie na parterze, wysyła sygnał do Marswalkera, dokuje w nim, jest transportowany na piętro, po czym wznawia pracę. Kiedy wymaga opróżnienia lub naładowania, MarsWalker odwozi go z powrotem do stacji dokującej. Sam RoboVac Omni S2 to również pokaz Ankera: moc ssania 30 000 Pa, system mopowania HydroJet 2.0, który ma szorować, a nie tylko przecierać podłogę, oraz unikalny system aromaterapii.

eufy AI Core i Cam S4. Przewidzą zagrożenie

W kategorii domowego bezpieczeństwa Anker również idzie pod prąd, proponując zmianę paradygmatu – od reaktywnego monitoringu do proaktywnego "bezpieczeństwa na poziomie podwórka". Mózgiem tej koncepcji jest eufy AI Core.

"Dzisiejsze systemy powiadamiają cię, gdy jest już za późno – paczka została skradziona, okno wybite”" – tłumaczył Steven Yang. "Brakuje im inteligencji. Zdolności do przewidywania i działania w odpowiednim momencie. Dlatego przedstawiamy AI Core, pierwszy na świecie lokalny system AI, który kwalifikuje twoje podwórko".

System oparty na chipsecie Qualcomm całą analizę przeprowadza lokalnie, bez wysyłania danych do chmury. W przypadku wykrycia zagrożenia, w ciągu mniej niż 3 sekund autonomicznie uruchamia procedury odstraszające. Dopełnieniem jest nowa kamera eufyCam S4, która łączy w jednej obudowie szerokokątny obiektyw 4K oraz drugi, obrotowy obiektyw 2K z zoomem.

Soundcore? Ma wszystko

Marka Soundcore udowodniła, że jej ambicje sięgają znacznie dalej niż tylko o świetnej jakości dźwięku. Firma ewoluuje w kierunku twórcy technologii lifestylowych, które rozwiązują codzienne problemy.

Soundcore Sleep A30

To zaawansowana odpowiedź na globalny problem bezsenności. To nie są zwykłe słuchawki z ANC. To system zaprojektowany z myślą o odpowiednio przespanej nocy.

Jego skuteczność opiera się na trzech filarach: komforcie fizycznym (ultra-smukła konstrukcja), aktywnym maskowaniu hałasu (wykrywanie chrapania w czasie rzeczywistym) oraz inteligentnym wsparciu snu (algorytm AI Brainwave Audio generujący dudnienia różnicowe).

AI Voice Recorder

To miniaturowe urządzenie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki profesjonaliści, studenci i dziennikarze dokumentują swoją pracę.

Zasilane przez wbudowany silnik transkrypcyjny GPT-4o, eliminuje potrzebę połączenia z chmurą, co gwarantuje natychmiastowe działanie i pełną prywatność. Rejestrator nie tylko zapisuje dźwięk z 95 proc. dokładnością w ponad 100 językach, ale także inteligentnie go przetwarza: automatycznie oznacza mówców, generuje podsumowania i tworzy listy zadań.

Soundcore Nebula X1 Pro

Niby projektor, ale ma kółka. Nebula X1 Pro zaciera granice między projektorem przenośnym a pełnoprawnym zestawem kina domowego, tworząc nową kategorię "mobilnej stacji kinowej".

We współpracy z Dolby, Anker zintegrował w jednym urządzeniu technologie Dolby Vision i Dolby Atmos. Sercem jest silnik 4K Triple Laser o jasności 3500 ANSI lumenów, a o potęgę dźwięku dbają dwa 8-calowe, 80-watowe subwoofery.

Anker Prime to nowa era inteligentnego ładowania

W swojej kluczowej kategorii Anker zaprezentował serię Prime – sztandarową linię produktów.

Anker Prime Charger (160W)

To inteligentne centrum zarządzania energią, o 43 proc. mniejsze od porównywalnej ładowarki Apple'a (140 W), a przy tym znacznie potężniejsze. Oferuje łączną moc 160 W, którą można elastycznie rozdzielić na trzy porty. Wbudowany wyświetlacz i aplikacja mobilna dają pełną kontrolę nad procesem.

Anker Prime Power Bank (26K, 300 W)

Ten powerbank chyba redefiniuje pojęcie mobilnej energii. Z łączną mocą wyjściową 300 W i pojedynczym portem USB-C dostarczającym aż 140 W, jest w stanie zasilić najbardziej wymagające urządzenia. Pojemność 26 250 mAh (99,75 Wh) mieści się w limicie dopuszczalnym w transporcie lotniczym.

Anker Prime Wireless Charging Station

To odpowiedź na problem przegrzewania się przy ładowaniu bezprzewodowym. Anker jako pierwszy na świecie zastosował w ładowarce 3-w-1 aktywne chłodzenie termoelektryczne (TEC). Utrzymuje ono temperaturę urządzenia poniżej 36 stopni Celsjusza, co pozwala na ładowanie z maksymalną mocą 25 W (w nowym standardzie Qi 2.2) przez cały cykl.

Anker Prime Docking Station

Zaprojektowana jako ostateczne centrum produktywności, ta stacja dokująca 14-w-1 dostarcza 140 W mocy do laptopa, jednocześnie obsługując do trzech zewnętrznych wyświetlaczy 8K/4K/4K, co jest rzadkością na rynku.

Dlaczego Anker wciąż korzysta z Kickstartera?

Pod koniec taki easter egg, ale i odpowiedź na ważne pytanie dotyczące Ankera. Wiele z najbardziej innowacyjnych produktów firmy debiutowało na Kickstarterze. Menedżer produktu wyjaśnił tę strategię: "To sposób, by pokazać naszym klientom, jaka jest najnowsza technologia. Kickstarter pozwala ludziom zobaczyć wszystkie funkcje i daje nam cenny feedback przed oficjalną premierą".

Prezentacja na IFA 2025 dowodzi, że Anker Innovations ma apetyt na bycie kimś więcej niż tylko producentem akcesoriów. Kiedyś tylko ładowarki, teraz mamy praktycznie jedno ogromne stoisko nowości.

Oliwier Nytko 08.09.2025 16:16

