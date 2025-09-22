#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć

Nie wypowiadasz ani jednego słowa, a AI i tak wie, co chcesz powiedzieć. AlterEgo to prawdziwe urządzenie, które sprawia, że technologia staje się niemal telepatyczna.

Marcin Kusz
AlterEgo: AI, która rozumie cię bez słów
REKLAMA

Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie asystentowi głosowemu, ale nie wypowiadasz go na głos. Nie szepczesz. Nie ruszasz ustami. A jednak urządzenie rozumie, o co pytasz i natychmiast udziela odpowiedzi. Tak właśnie działa AlterEgo, czyli interfejs nowej generacji, który pozwala komunikować się z technologią bez dźwięku i bez klawiatury.

Nie jest to implant ani czip w mózgu. Nie trzeba tu chirurgii i nie ma ryzyka infekcji. AlterEgo działa całkowicie nieinwazyjnie – wystarczy, że użytkownik wypowie w myślach słowo lub frazę, a urządzenie zinterpretuje sygnały elektryczne wysyłane przez mięśnie twarzy odpowiedzialne za mowę.

REKLAMA

Rewolucja w komunikacji zaczyna się od szeptu bez dźwięku

Pomysł narodził się w laboratorium MIT, a po latach rozwoju AlterEgo staje się rozwiązaniem, które może niebawem trafić do ogólnego użytku. Twórcy podczas swojej pracy wykorzystali zjawisko znane jako milcząca artykulacja - nawet jeśli nie wypowiadamy słów, nasze ciało – a dokładnie mięśnie twarzy – nadal przygotowuje się do ich wypowiedzenia. To właśnie te subtelne napięcia mięśni są kluczem do działania urządzenia.

AlterEgo rejestruje te sygnały, przetwarza je w czasie rzeczywistym i tłumaczy na polecenia, które trafiają do analizujących je algorytmów. W odpowiedzi użytkownik słyszy komunikat. Jest on nadawany nie przez głośnik, lecz dzięki przewodnictwu kostnemu.

To nadzieja dla osób, które utraciły głos

AlterEgo nie powstało tylko z myślą o gadżeciarzach. Jego twórcy podkreślają, że głównym celem jest wsparcie osób z zaburzeniami mowy, np. pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. Nawet jeśli możliwości mowy są ograniczone, często pozostają sygnały, które można odczytać. Właśnie je wykorzystuje urządzenie. Obecnie trwają  już testy z udziałem pacjentów. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane, ale pierwsze efekty są naprawdę obiecujące.

Twórca urządzenia Arnav Kapur nie ukrywa ambicji komercyjnych swojego rozwiązanie. Według niego AlterEgo może zmienić sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. W przyszłości użytkownicy mogliby prowadzić milczące rozmowy między sobą, wydawać polecenia AI, szukać informacji w internecie czy tworzyć notatki. Wszystko to bez dotykania ekranu i bez wypowiadania ani słowa. Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenie trafi do sprzedaży ani ile będzie kosztować.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W odróżnieniu od smartfonów czy inteligentnych głośników AlterEgo nie słucha użytkownika w tradycyjny sposób. Nie rejestruje dźwięku, nie analizuje intonacji, nie nagrywa rozmów. Właśnie z tego powodu nie budzi aż takich obaw dotyczących prywatności. Co więcej, ponieważ działa lokalnie i wymaga aktywnego udziału użytkownika, trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym urządzenie zaczyna działać bez wyraźnego pozwolenia użytkownika.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
22.09.2025 06:45
Tagi: Interfejs mózg-komputermózgSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
6:30
Symulacje Wszechświata na zwykłym laptopie. Nowy emulator daje nieprawdopodobne możliwości każdemu
Aktualizacja: 2025-09-22T06:30:00+02:00
6:15
Co się dzieje, gdy AI wierzy w twoje urojenia? To coraz groźniejszy fenomen
Aktualizacja: 2025-09-22T06:15:00+02:00
6:00
Znamy już 6 tys. planet poza Układem Słonecznym. A to dopiero początek początku
Aktualizacja: 2025-09-22T06:00:00+02:00
16:50
Czy to początek końca miast? Łączą się w gigantyczne twory 
Aktualizacja: 2025-09-21T16:50:00+02:00
16:40
Jest nowy największy na świecie samolot transportowy. NATO zachwycone
Aktualizacja: 2025-09-21T16:40:00+02:00
16:30
Wizją naszego świata wciąż rządzą memy. Zobaczyłem na własne oczy
Aktualizacja: 2025-09-21T16:30:00+02:00
16:20
Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela
Aktualizacja: 2025-09-21T16:20:00+02:00
16:10
Przelot przez żłobek gwiazd w naszej galaktyce. Niezwykły film
Aktualizacja: 2025-09-21T16:10:00+02:00
16:00
Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-21T16:00:00+02:00
7:58
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-09-21T07:58:00+02:00
7:41
Jaką konsolę przenośną wybrać? Kompleksowy przewodnik po handheldach 2025
Aktualizacja: 2025-09-21T07:41:00+02:00
7:31
Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-21T07:31:00+02:00
7:21
Home Assistant steruje już całym moim domem. Oto 8 rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej
Aktualizacja: 2025-09-21T07:21:00+02:00
7:11
Słony lód wytwarza prąd. Tak działa to niezwykłe zjawisko
Aktualizacja: 2025-09-21T07:11:00+02:00
7:00
Coś się dzieje na Słońcu. Naukowcy zaniepokojeni
Aktualizacja: 2025-09-21T07:00:00+02:00
17:00
Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-20T17:00:00+02:00
16:45
Fascynująca cecha łączącą szympansy i Rosjan. Udowodniona naukowo
Aktualizacja: 2025-09-20T16:45:00+02:00
16:30
Polacy rzucili się na iPhone'a 17, by kupować na Temu
Aktualizacja: 2025-09-20T16:30:00+02:00
16:15
Niesamowite, ale Microsoft Paint rozkwita. Naprawdę tego nie spaprali
Aktualizacja: 2025-09-20T16:15:00+02:00
16:00
Koniec obsługi serwisowej Windows 10 już za miesiąc. Oto, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-20T16:00:00+02:00
14:18
Europejskie lotniska sparaliżowane cyberatakiem. Sprawdź swoje dzisiejsze loty
Aktualizacja: 2025-09-20T14:18:09+02:00
7:51
Uderzą w zły punkt i po nas. Mają pomysł, jak chronić Ziemię przed planetoidami
Aktualizacja: 2025-09-20T07:51:00+02:00
7:41
Pixel 10 Pro. Oto moje 36 argumentów za i przeciw
Aktualizacja: 2025-09-20T07:41:00+02:00
7:31
Wielka rzecz - Polacy pomogli potwierdzić twierdzenie Stephena Hawkinga
Aktualizacja: 2025-09-20T07:31:00+02:00
7:21
Nowy silnik skróci podróż na Marsa. Zasila go ciekły uran
Aktualizacja: 2025-09-20T07:21:00+02:00
7:11
Polska kolej testuje kluczowy system. Od niego zależy bezpieczeństwo na torach
Aktualizacja: 2025-09-20T07:11:00+02:00
7:00
Spędziłem noc na włoskim lotnisku. Traktowali ludzi gorzej niż zwierzęta
Aktualizacja: 2025-09-20T07:00:00+02:00
22:39
Widziałem Huawei MatePad 12 X 2025. Mówią, że jest jak komputer
Aktualizacja: 2025-09-19T22:39:39+02:00
22:18
Huawei nova 14 - miałem go już w rękach. Jest piękny jak Luwr
Aktualizacja: 2025-09-19T22:18:49+02:00
22:06
20 lat i koniec, niszczymy. Tego już nie da się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-19T22:06:22+02:00
19:13
Niemcy mają sposób na opóźnienia pociągów. Cyk i pociągu nie ma
Aktualizacja: 2025-09-19T19:13:37+02:00
18:17
Kosiarka RockMow Z1 jest jak terenówka 4x4. Roborock ma plan na przycięcie rywali
Aktualizacja: 2025-09-19T18:17:48+02:00
17:17
Nowa sonda ostrzeże ludzkość. Start misji już za kilka dni
Aktualizacja: 2025-09-19T17:17:01+02:00
16:11
Życie życiem, ale jedno się nie zmienia - ludzie wciąż stoją godzinami po nowe iPhone’y w dniu premiery
Aktualizacja: 2025-09-19T16:11:36+02:00
16:00
Polska spada w ważnym rankingu. Zacznij myśleć o swojej prywatności
Aktualizacja: 2025-09-19T16:00:18+02:00
15:56
Jedno urządzenie jak 275 drzew. Tak w Polsce chcą zadbać o płuca
Aktualizacja: 2025-09-19T15:56:12+02:00
15:03
Huawei Watch Ultimate 2 z masą nowości, nie tylko dla płetwonurków
Aktualizacja: 2025-09-19T15:03:43+02:00
15:00
Huawei Watch GT6 w 11 odsłonach. Jakie są wersje i za ile je kupisz?
Aktualizacja: 2025-09-19T15:00:48+02:00
15:00
Huawei Watch GT 6 Pro to energetyczna bestia. Zegarek nie chce się rozładować
Aktualizacja: 2025-09-19T15:00:26+02:00
14:32
Potężne pociski dla polskiej armii. Każdy żołnierz będzie teraz pogromcą czołgów
Aktualizacja: 2025-09-19T14:32:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA