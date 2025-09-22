Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć

Ładowanie...

Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie asystentowi głosowemu, ale nie wypowiadasz go na głos. Nie szepczesz. Nie ruszasz ustami. A jednak urządzenie rozumie, o co pytasz i natychmiast udziela odpowiedzi. Tak właśnie działa AlterEgo, czyli interfejs nowej generacji, który pozwala komunikować się z technologią bez dźwięku i bez klawiatury.

Nie jest to implant ani czip w mózgu. Nie trzeba tu chirurgii i nie ma ryzyka infekcji. AlterEgo działa całkowicie nieinwazyjnie – wystarczy, że użytkownik wypowie w myślach słowo lub frazę, a urządzenie zinterpretuje sygnały elektryczne wysyłane przez mięśnie twarzy odpowiedzialne za mowę.

Rewolucja w komunikacji zaczyna się od szeptu bez dźwięku

Pomysł narodził się w laboratorium MIT, a po latach rozwoju AlterEgo staje się rozwiązaniem, które może niebawem trafić do ogólnego użytku. Twórcy podczas swojej pracy wykorzystali zjawisko znane jako milcząca artykulacja - nawet jeśli nie wypowiadamy słów, nasze ciało – a dokładnie mięśnie twarzy – nadal przygotowuje się do ich wypowiedzenia. To właśnie te subtelne napięcia mięśni są kluczem do działania urządzenia.

AlterEgo rejestruje te sygnały, przetwarza je w czasie rzeczywistym i tłumaczy na polecenia, które trafiają do analizujących je algorytmów. W odpowiedzi użytkownik słyszy komunikat. Jest on nadawany nie przez głośnik, lecz dzięki przewodnictwu kostnemu.

To nadzieja dla osób, które utraciły głos

AlterEgo nie powstało tylko z myślą o gadżeciarzach. Jego twórcy podkreślają, że głównym celem jest wsparcie osób z zaburzeniami mowy, np. pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. Nawet jeśli możliwości mowy są ograniczone, często pozostają sygnały, które można odczytać. Właśnie je wykorzystuje urządzenie. Obecnie trwają już testy z udziałem pacjentów. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane, ale pierwsze efekty są naprawdę obiecujące.

Twórca urządzenia Arnav Kapur nie ukrywa ambicji komercyjnych swojego rozwiązanie. Według niego AlterEgo może zmienić sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. W przyszłości użytkownicy mogliby prowadzić milczące rozmowy między sobą, wydawać polecenia AI, szukać informacji w internecie czy tworzyć notatki. Wszystko to bez dotykania ekranu i bez wypowiadania ani słowa. Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenie trafi do sprzedaży ani ile będzie kosztować.

W odróżnieniu od smartfonów czy inteligentnych głośników AlterEgo nie słucha użytkownika w tradycyjny sposób. Nie rejestruje dźwięku, nie analizuje intonacji, nie nagrywa rozmów. Właśnie z tego powodu nie budzi aż takich obaw dotyczących prywatności. Co więcej, ponieważ działa lokalnie i wymaga aktywnego udziału użytkownika, trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym urządzenie zaczyna działać bez wyraźnego pozwolenia użytkownika.

Marcin Kusz 22.09.2025 06:45

