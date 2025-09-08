Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą

Ładowanie...

Allegro Days powracają z nową porcją promocji, które mogą sięgnąć nawet -40 procent. To idealna okazja, by sięgnąć po elektronikę, która zwykle kosztuje znacznie więcej - od najnowszych smartfonów i akcesoriów gamingowych po praktyczne urządzenia do domu.



Wrześniowa edycja wydarzenia zakupowego rozpoczęła 8 września i potrwa do 14 września. Wobec czego zebraliśmy dla was zestawienie najciekawszych sprzętów, które naszym zdaniem warto kupić właśnie teraz - bo w tej cenie okazje mogą się już nie powtórzyć.

REKLAMA

Apple iPhone 15 Pro (128 GB/biały) za 3929 zł (taniej o 670 zł)

iPhone prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać - flagowy smartfon Apple, który od lat zachwyca świat entuzjastów technologii (i nie tylko). Smartfon wyposażono go w ekran Super Retina XDR z technologią ProMotion 120 Hz oraz Dynamic Island, która ułatwia obsługę powiadomień. Za wydajność odpowiada procesor A17 Pro - układ stworzony z myślą o mobilnym gamingu i zadaniach profesjonalnych. Aparat główny 48 MP z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu oferuje zdjęcia o jakości zbliżonej do profesjonalnych aparatów. Choć iPhone 15 Pro w tym roku będzie celebrować drugie urodziny, to w wydajności i jakości wykonania niczym nie ustępuje młodszym braciom.

Apple iPhone 15 Pro (biały)

Czytaj też: iPhone 15 Pro i 15 Pro Max po kwartale - recenzja. Blisko ideału

Powerbank Qualo Transparent 10000 mAh PD 23W za 69,99 zł (taniej o 60 zł)

Ten kompaktowy powerbank wyróżnia się nie tylko pojemnością 10 000 mAh, ale też nietypowym designem - jego przezroczysty panel odsłania wnętrze urządzenia. Dzięki wbudowanym kablom USB-C i Lightning, powerbank Qualo pozwala na ładowanie smartfona bez konieczności noszenia własnych kabli. Urządzenie ładuje z mocą do 22,5 W w standardach PD i QC 3.0 oznacza szybkie ładowanie zgodne z większością nowoczesnych telefonów. Oprócz wbudowanych kabli, w akcesorium znalazło się także miejsce na porty USB-C, USB-A i micro USB, dzięki czemu Qualo Transparent to idealny partner dla każdego typu urządzenia.

Powerbank Qualo Transparent 10000 mAh

SPRAWDŹ OFERTĘ Powerbank Qualo Transparent 10000 mAh Allegro

Szczoteczka soniczna Vitammy Symphony Black za 99,85 zł (taniej o 14,14 zł)

Stylowa, czarna szczoteczka soniczna Vitammy Symphony wykonuje aż 82 000 ruchów na minutę, co zapewnia skuteczne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Szczoteczkę wyposażono w pięć trybów pracy - od klasycznego czyszczenia po delikatny program dla wrażliwych zębów i dziąseł. Dzięki timerowi podzielonemu na 30-sekundowe interwały, szczoteczka wspomaga użytkownika w czyszczeniu zębów w systemie zalecanym przez stomatologiem. Wisienką na torcie jest pojemna bateria litowo-polimerowa pozwala korzystać ze szczoteczki nawet przez 45 dni na jednym ładowaniu.

Szczoteczka soniczna Vitammy Symphony Black

SPRAWDŹ OFERTĘ Szczoteczka soniczna Vitammy Symphony Black Allegro

Mysz bezprzewodowa HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless za 128,99 zł (taniej o 20,01 zł)

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless to lekka myszka gamingowa o wadze zaledwie 59 g, która została zaprojektowana z myślą o praworęcznych użytkownikach i intensywnych sesjach w różnego rodzaju grach. Urządzenie oferuje czułość na poziomie 12 000 DPI, co przekłada się na wysoką precyzję podczas gier i pracy. Pulsefire Haste 2 można podłączyć zarówno przez Bluetooth, jak i stabilne połączenie radiowe 2,4 GHz, w zależności od potrzeb. W myszy nie zabrakło także sześciu programowalnych przycisków, pozwalających na rozszerzenie działania myszki tak w pracy, jak i podczas gry.

Mysz bezprzewodowa HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless

SPRAWDŹ OFERTĘ Mysz bezprzewodowa HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless Allegro

Klawiatura mechaniczna Redragon K708-RGB-PRO FLEKACT za 299 zł (taniej o 70 zł)

Ta klawiatura mechaniczna łączy kompaktową konstrukcję 75% z szeroką gamą funkcji wspierających codzienne użytkowanie. Wyposażono ją w liniowe przełączniki Leopard, które zapewniają szybki czas reakcji i komfortowe pisanie. Użytkownik może łatwo dostosować sprzęt do swoich preferencji dzięki funkcji hot-swap, podświetleniu RGB i własnemu wyświetlaczowi. Klawiatura obsługuje trzy tryby łączności - przewodowy USB-C oraz bezprzewodowe: Bluetooth i 2,4 GHz. To świetny wybór dla graczy i osób pracujących, które cenią nie tylko wydajność, ale i estetykę stanowiska komputerowego.

Klawiatura mechaniczna Redragon K708-RGB-PRO FLEKACT

SPRAWDŹ OFERTĘ Klawiatura mechaniczna Redragon K708 Allegro

Gamingowa podkładka pod mysz Redragon P047 L za 39 zł (taniej o 10,99 zł)

Podkładka Redragon P047 L o wymiarach 90 × 40 cm to idealne uzupełnienie stanowiska gracza - zwłaszcza w parze z klawiaturą mechaniczną Redragon K708-RGB-PRO FLEKACT. Jej powierzchnia wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantuje płynny i precyzyjny ruch myszy, a antypoślizgowy spód sprawia, że zawsze pozostaje na swoim miejscu. Dzięki obszytym krawędziom i odporności na zalania podkładka zachowuje estetyczny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu. Całości dopełnia design z postacią własną Redragon, której styl jest inspirowany japońską animacją.

Gamingowa podkładka pod mysz Redragon P047 L

REKLAMA

SPRAWDŹ OFERTĘ Gamingowa podkładka pod mysz Redragon P047 L Allegro

Zdjęcie główne: Mamun_Sheikh / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 08.09.2025 09:49

Ładowanie...