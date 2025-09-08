Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Allegro Days przypominają, że technologia nie musi kosztować fortuny - iPhone, powerbank z nietuzinkowym designem czy gamingowa klawiatura z własnym wyświetlaczem mogą być twoje za ułamek ceny.
Allegro Days powracają z nową porcją promocji, które mogą sięgnąć nawet -40 procent. To idealna okazja, by sięgnąć po elektronikę, która zwykle kosztuje znacznie więcej - od najnowszych smartfonów i akcesoriów gamingowych po praktyczne urządzenia do domu.
Wrześniowa edycja wydarzenia zakupowego rozpoczęła 8 września i potrwa do 14 września. Wobec czego zebraliśmy dla was zestawienie najciekawszych sprzętów, które naszym zdaniem warto kupić właśnie teraz - bo w tej cenie okazje mogą się już nie powtórzyć.
Apple iPhone 15 Pro (128 GB/biały) za 3929 zł (taniej o 670 zł)
iPhone prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać - flagowy smartfon Apple, który od lat zachwyca świat entuzjastów technologii (i nie tylko). Smartfon wyposażono go w ekran Super Retina XDR z technologią ProMotion 120 Hz oraz Dynamic Island, która ułatwia obsługę powiadomień. Za wydajność odpowiada procesor A17 Pro - układ stworzony z myślą o mobilnym gamingu i zadaniach profesjonalnych. Aparat główny 48 MP z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu oferuje zdjęcia o jakości zbliżonej do profesjonalnych aparatów. Choć iPhone 15 Pro w tym roku będzie celebrować drugie urodziny, to w wydajności i jakości wykonania niczym nie ustępuje młodszym braciom.
Czytaj też: iPhone 15 Pro i 15 Pro Max po kwartale - recenzja. Blisko ideału
Powerbank Qualo Transparent 10000 mAh PD 23W za 69,99 zł (taniej o 60 zł)
Ten kompaktowy powerbank wyróżnia się nie tylko pojemnością 10 000 mAh, ale też nietypowym designem - jego przezroczysty panel odsłania wnętrze urządzenia. Dzięki wbudowanym kablom USB-C i Lightning, powerbank Qualo pozwala na ładowanie smartfona bez konieczności noszenia własnych kabli. Urządzenie ładuje z mocą do 22,5 W w standardach PD i QC 3.0 oznacza szybkie ładowanie zgodne z większością nowoczesnych telefonów. Oprócz wbudowanych kabli, w akcesorium znalazło się także miejsce na porty USB-C, USB-A i micro USB, dzięki czemu Qualo Transparent to idealny partner dla każdego typu urządzenia.
Szczoteczka soniczna Vitammy Symphony Black za 99,85 zł (taniej o 14,14 zł)
Stylowa, czarna szczoteczka soniczna Vitammy Symphony wykonuje aż 82 000 ruchów na minutę, co zapewnia skuteczne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Szczoteczkę wyposażono w pięć trybów pracy - od klasycznego czyszczenia po delikatny program dla wrażliwych zębów i dziąseł. Dzięki timerowi podzielonemu na 30-sekundowe interwały, szczoteczka wspomaga użytkownika w czyszczeniu zębów w systemie zalecanym przez stomatologiem. Wisienką na torcie jest pojemna bateria litowo-polimerowa pozwala korzystać ze szczoteczki nawet przez 45 dni na jednym ładowaniu.
Mysz bezprzewodowa HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless za 128,99 zł (taniej o 20,01 zł)
HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless to lekka myszka gamingowa o wadze zaledwie 59 g, która została zaprojektowana z myślą o praworęcznych użytkownikach i intensywnych sesjach w różnego rodzaju grach. Urządzenie oferuje czułość na poziomie 12 000 DPI, co przekłada się na wysoką precyzję podczas gier i pracy. Pulsefire Haste 2 można podłączyć zarówno przez Bluetooth, jak i stabilne połączenie radiowe 2,4 GHz, w zależności od potrzeb. W myszy nie zabrakło także sześciu programowalnych przycisków, pozwalających na rozszerzenie działania myszki tak w pracy, jak i podczas gry.
Klawiatura mechaniczna Redragon K708-RGB-PRO FLEKACT za 299 zł (taniej o 70 zł)
Ta klawiatura mechaniczna łączy kompaktową konstrukcję 75% z szeroką gamą funkcji wspierających codzienne użytkowanie. Wyposażono ją w liniowe przełączniki Leopard, które zapewniają szybki czas reakcji i komfortowe pisanie. Użytkownik może łatwo dostosować sprzęt do swoich preferencji dzięki funkcji hot-swap, podświetleniu RGB i własnemu wyświetlaczowi. Klawiatura obsługuje trzy tryby łączności - przewodowy USB-C oraz bezprzewodowe: Bluetooth i 2,4 GHz. To świetny wybór dla graczy i osób pracujących, które cenią nie tylko wydajność, ale i estetykę stanowiska komputerowego.
Gamingowa podkładka pod mysz Redragon P047 L za 39 zł (taniej o 10,99 zł)
Podkładka Redragon P047 L o wymiarach 90 × 40 cm to idealne uzupełnienie stanowiska gracza - zwłaszcza w parze z klawiaturą mechaniczną Redragon K708-RGB-PRO FLEKACT. Jej powierzchnia wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantuje płynny i precyzyjny ruch myszy, a antypoślizgowy spód sprawia, że zawsze pozostaje na swoim miejscu. Dzięki obszytym krawędziom i odporności na zalania podkładka zachowuje estetyczny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu. Całości dopełnia design z postacią własną Redragon, której styl jest inspirowany japońską animacją.
Zdjęcie główne: Mamun_Sheikh / Shutterstock