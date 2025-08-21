Żabka Jush rozszerza zasięg! Od teraz usługa dostępna jest także we Wrocławiu

Żabka Jush to nowoczesna aplikacja zakupowa, która łączy dwa komplementarne modele dostawy: Jush oraz delio supermarket online. Dzięki niej użytkownicy mogą wygodnie zamawiać produkty w tym świeże warzywa, owoce, pieczywo, mięso oraz nabiał. Usługa Jush to idealne rozwiązanie, gdy potrzebne są szybkie zakupy z dostawą nawet w 15 minut. Z kolei delio supermarket online sprawdzi się przy większych zamówieniach – oferuje szeroki i różnorodny asortyment spożywczy i niespożywczy, trzykrotnie większy niż w popularnych dyskontach. Zamówienia dostarczane są jeszcze tego samego dnia, nawet w ciągu jednej godziny, prosto pod drzwi klienta.

W 2024 roku Lite e-commerce, do których należą marki Jush i delio, zanotował wzrost sprzedaży o ponad 60% oraz umocnił pozycję lidera segmentu q-commerce. Regularnie otrzymywaliśmy pytania zarówno od mediów, jak i naszych klientów – kiedy pojawimy się w kolejnym mieście. Wejście do Wrocławia to dla nas naturalny krok w rozwoju, ale przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby lokalnych społeczności – mówi Magdalena Marzec, szefowa marketingu w Lite e-Commerce.

Wybór nie był przypadkowy – przeprowadziliśmy analizy rynków w polskich miastach, które pokazały nam, że Wrocław to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, którego mieszkańcy oczekują wygodnych i elastycznych rozwiązań na co dzień. Żabka Jush idealnie wpisuje się w ten styl życia. Oferujemy szybkość, jakość, szeroki wybór asortymentu i intuicyjną obsługę, która sprawia, że zakupy są prostsze niż kiedykolwiek wcześniej – dodaje.

Wrocław to trzecie miasto w Polsce, w którym Lite e-Commerce udostępnia pełną wersję aplikacji Żabka Jush łączącej usługę Jush oraz delio supermarket online. Zamówienia będą realizowane siedem dni w tygodniu, w godzinach 7:00–22:00. Marka planuje szereg działań związanych z debiutem na nowym rynku. Konsumenci mogą spodziewać się atrakcyjnych promocji, współprac z lokalnymi partnerami, obecności podczas wydarzeń miejskich oraz innych form aktywacji. Wszystko po to, aby Żabka Jush na stałe wpisała się w rytm codziennego życia wrocławian.

Spiders Web 21.08.2025 16:31

Lokowanie produktu : Żabka Jush