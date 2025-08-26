/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć

Czy przypadkowy atak pszczół może okazać się skuteczniejszy niż lata antybiotykoterapii? Ta historia pokazuje, że granice medycyny wciąż potrafią zaskakiwać. Szczególnie wtedy, gdy natura staje się nieoczekiwanym sprzymierzeńcem.

Marcin Kusz
Lek z jadu pszczelego? Ten przypadek daje nadzieję
REKLAMA

Ellie Lobel, była fizyczka jądrowa i matka trójki dzieci, po wieloletniej walce z zaawansowaną boreliozą została zakwalifikowana do opieki paliatywnej. Wszystko przez to, że jej organizm był całkowicie wyniszczony. Choroba doprowadziła do poważnych powikłań neurologicznych. Gdy w 2015 r. wyszła na krótki spacer, została zaatakowana przez rój pszczół afrykańskich, które są znane z wyjątkowej agresji. Zamiast śmierci przyszło uzdrowienie, chociaż kobieta była uczulona na jad.

Przez pierwsze 3 dni po ataku kobieta zmagała się z wysoką gorączką i silnym bólem, jednak czwartego dnia obudziła się zdrowa. Zniknęły objawy neurologiczne i otępienie. W ciągu kilku kolejnych tygodni stan jej zdrowia się poprawiał, aż w końcu testy krwi wykazały, że obecność odpowiedzialnej za boreliozę bakterii Borrelia burgdorferi w jej organizmie jest zerowa.

REKLAMA

Melityna – sekretna broń jadu pszczelego

Za ten niespodziewany efekt odpowiadać ma melityna, czyli główny składnik pszczelego jadu. Substancja ta posiada silne właściwości przeciwbakteryjne, a liczne badania potwierdzają jej zdolność do niszczenia komórek bakterii odpowiedzialnej za boreliozę. Działa poprzez uszkadzanie błony komórkowej patogenów, prowadząc do ich szybkiego rozpadu.

Choć melityna od lat wzbudza zainteresowanie naukowców jako potencjalny lek przeciwko wirusom, grzybom, nowotworom czy bakteriom opornym na antybiotyki, to do tej pory żaden lek na jej bazie nie został zatwierdzony do leczenia boreliozy. Historia Lobel pozostaje więc wyjątkiem, nie zaś klinicznie potwierdzoną metodą leczenia.

Czy terapia z użyciem żywych pszczół to przyszłość medycyny?

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, lecznicze zastosowania jadu pszczelego znane są od tysięcy lat. Obecnie bada się jego zastosowanie w terapii takich schorzeń, jak choroba Parkinsona, reumatoidalne zapalenie stawów, fibromialgia, a nawet HIV. Substancja ta łączy w sobie właściwości przeciwzapalne i immunostymulujące, ale może wywoływać silne reakcje alergiczne, które w skrajnych przypadkach są śmiertelne.

Zafascynowana swoim ozdrowieniem kobieta opracowała własną terapię z użyciem żywych pszczół i od lat ją promuje jako alternatywną metodę walki z boreliozą. Choć wielu pacjentów zgłasza pozytywne efekty, lekarze przestrzegają przed samodzielnym podejmowaniem takich działań. Kuracja nie została zatwierdzona przez żadne instytucje medyczne.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W świecie medycyny nie brakuje cudów, jednak każdy z nich wymaga naukowej weryfikacji. Zamiast traktować jad pszczeli jako złoty lek, warto potraktować ten przypadek jako impuls do dalszych, rzetelnych badań nad potencjałem natury.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: AlexGD93 / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
26.08.2025 06:31
Tagi: kleszczemedycynapszczoły
Najnowsze
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
21:51
Ten robot pomaga w rehabilitacji. Nosi się go jak kamizelkę
Aktualizacja: 2025-08-25T21:51:15+02:00
21:19
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch
Aktualizacja: 2025-08-25T21:19:39+02:00
20:47
Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-25T20:47:37+02:00
20:26
Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment
Aktualizacja: 2025-08-25T20:26:11+02:00
19:50
Koniec prezentów od widzów. Fiskus uderza w streamerów
Aktualizacja: 2025-08-25T19:50:12+02:00
19:14
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii
Aktualizacja: 2025-08-25T19:14:02+02:00
18:31
Kolejny rekord Wisły. Tym razem bardzo niechlubny
Aktualizacja: 2025-08-25T18:31:32+02:00
17:52
Nowa aktualizacja sprawiła, że wracam do Pokemon GO. Na takie zmiany czekałem od lat
Aktualizacja: 2025-08-25T17:52:06+02:00
17:25
Kosmos wysłał tajemniczy sygnał. Najjaśniejszy rozbłysk, jaki widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-08-25T17:25:26+02:00
16:43
Polska ma bramę do orbity. Przejmujemy kontrolę nad kosmosem
Aktualizacja: 2025-08-25T16:43:23+02:00
15:50
Polskie miasto odchodzi od węgla. Powstanie wielki termos
Aktualizacja: 2025-08-25T15:50:44+02:00
14:55
Postawili w parku przewijak. Dla dzieci, ale powinni skorzystać dorośli
Aktualizacja: 2025-08-25T14:55:02+02:00
13:49
Szykujcie się na wagi na lotniskach. Dla pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-25T13:49:00+02:00
13:17
Pracował dla Apple'a, wynosił dane konkurencji. Tak wyglądało szpiegostwo w praktyce
Aktualizacja: 2025-08-25T13:17:14+02:00
12:14
Pierwszy w Polsce magazyn energii nowej generacji. Tańszy prąd dzięki grawitacji
Aktualizacja: 2025-08-25T12:14:59+02:00
11:55
Nie składaj skargi na skarbówkę przez mObywatela. Możesz się przejechać
Aktualizacja: 2025-08-25T11:55:03+02:00
11:43
Siri przemówi własnym głosem. Do ucha szeptał jej będzie bot konkurencji
Aktualizacja: 2025-08-25T11:43:19+02:00
10:47
Bot Google'a doprawił menu fikcyjnymi promocjami. Właściciele lokalu gotują się ze złości
Aktualizacja: 2025-08-25T10:47:16+02:00
10:22
Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na wypadek wojny? Policjantka tłumaczy
Aktualizacja: 2025-08-25T10:22:23+02:00
10:08
Netflix podniósł ceny, ale nie pytał o zgodę. UOKiK mówi "dość"
Aktualizacja: 2025-08-25T10:08:42+02:00
9:38
Tego na starcie brakuje w systemie kaucyjnym. Jeszcze nie działa, a już potrzebuje zmiany
Aktualizacja: 2025-08-25T09:38:21+02:00
8:51
Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity
Aktualizacja: 2025-08-25T08:51:49+02:00
8:48
Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów
Aktualizacja: 2025-08-25T08:48:00+02:00
7:49
Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes
Aktualizacja: 2025-08-25T07:49:09+02:00
7:00
Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-08-25T07:00:00+02:00
6:30
Nadzieja dla chorych na depresję. "Po kilkudziesięciu latach wreszcie poczuł radość"
Aktualizacja: 2025-08-25T06:30:00+02:00
6:15
Co Android mógłby przejąć z iPhone’a? Stan na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-25T06:15:00+02:00
6:00
Belkin Chargin Case? To moje ulubione etui do Switcha 2 ładuje konsolę
Aktualizacja: 2025-08-25T06:00:00+02:00
18:07
Trump podjął decyzję, Poczta Polska nie wysyła paczek. Wojna celna dotarła do naszego kraju
Aktualizacja: 2025-08-24T18:07:00+02:00
17:45
Piekielny ogień dla naszych śmigłowców Apache. Przepali pancerz każdego czołgu
Aktualizacja: 2025-08-24T17:45:00+02:00
17:04
Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni
Aktualizacja: 2025-08-24T17:04:44+02:00
16:00
Labubu połączyło Polaków. Ale symbolu konsumpcji szukajmy gdzie indziej
Aktualizacja: 2025-08-24T16:00:00+02:00
15:45
Stworzyli idealną ulicę. Wystarczyło ją... zniszczyć
Aktualizacja: 2025-08-24T15:45:00+02:00
15:30
Maszt niczym Dino na Wilanowie. Nie chcą go w prestiżowej dzielnicy i już
Aktualizacja: 2025-08-24T15:30:00+02:00
11:00
Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują
Aktualizacja: 2025-08-24T11:00:00+02:00
7:51
Chińskie roboty z macicą? To fake, ale daje do myślenia
Aktualizacja: 2025-08-24T07:51:00+02:00
7:41
Ile płacę za internet? Sprawdziłem, ile router żre prądu
Aktualizacja: 2025-08-24T07:41:00+02:00
7:31
Pożegnaj baterie paluszki AA. Nowe ogniwa zasilą myszkę światłem z lampy
Aktualizacja: 2025-08-24T07:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA