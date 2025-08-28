/
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł

Był kopalniany obszar, będzie miejsce, które ucieszy mieszkańców i przyciągnie turystów – liczą w gminie Kazimierz Biskupi.

Adam Bednarek
inwestycje na pokopalnianych terenach
Umowa na pierwszy etap ogromnej - jak podkreśla gmina - inwestycji została już podpisana. Chodzi o "rozwój terenów pokopalnianych przy zbiorniku w Kozarzewku poprzez nadanie im nowych funkcji: rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej".

Gmina przejęła tereny w 2021 r. Wówczas Paweł Markowski, prezes PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, nie krył zadowolenia.

- W świadomości społeczeństwa cały czas funkcjonuje przekonanie, że górnictwo, szczególnie węgla brunatnego, to szkody dla środowiska. Wszyscy widzą tylko jedną stronę. Oczywiście, w trakcie górnictwo jest uciążliwe, ale Kozarzewek jest przykładem, że po zakończeniu inwestycji możemy oddać społeczeństwu teren lepszy niż był przed – przekonywał.

W 2023 r. uruchomiono kąpielisko. Radio Poznań odnotowywało, że "cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale i przyjezdnych". Okolica już się więc zmieniła, ale władze gminy chciały bardziej imponującego rozwoju. Stąd nadchodząca inwestycja o łącznej wartości 32 mln zł – ponad 25 mln zł pochodzi z programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027".

- To jedna z największych i najważniejszych inwestycji w historii gminy. Dzięki niej Kozarzewek stanie się miejscem nowoczesnym, atrakcyjnym i otwartym zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – mówił wójt Grzegorz Maciejewski.

Z kolei Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, dodawał, że jest to dowód na to, że "gminy mogą w aktywny sposób uczestniczyć w procesie transformacji, by wyznaczać sobie nowe cele".

W ramach inwestycji powstanie m.in. nowoczesna plaża gminna z pełną infrastrukturą (0,85 ha), budynek usługowy z salą konferencyjną, sanitariatami i wypożyczalnią sprzętu wodnego, boiska, place zabaw i strefa street workout, pole kempingowe z altaną grillową, miejscem na ognisko i monitoringiem, kładka o dł. ponad 400 m z platformą widokową, a nawet wyciąg do wakeboardu. Jak chwali się gmina, będzie pierwszym w regionie.

Kopalnie oddają to, co zabrały

Szczególnym przykładem będzie Bełchatów. Miejsca naznaczone górniczą działalnością w przyszłości będą nowymi Mazurami, jak już określa się gigantyczne jeziora, które mają powstać. Ba, pod względem głębokości Mazury będą nawet przyćmione, wszak sztuczne jeziora będą mieć głębokość do ok. 170 m. Aktualny polski rekordzista, jezioro Hańcza, ma mniej niż 110 m.

Kiedy popływamy? Nieprędko, bo pełne napełnienie rozpocznie się dopiero po 2050 r. Póki co lepiej obrać kierunek na zbiornik w Kozarzewku, gdzie prace zostaną zakończone znacznie szybciej. Pierwszy etap – już w przyszłym roku.

Zdjęcie główne: Gmina Kazimierz Biskupi

Adam Bednarek
28.08.2025 17:24
