Rząd wprowadził program Jacht+. Sprawdzamy, na co poszły dotacje z KPO

Dotacje z Krajowego Programu Odbudowy miały pomóc polskim przedsiębiorcom zwiększyć konkurencyjność na rynku i uodpornić się na czynniki ryzyka. Okazało się, że kupili za to łodzie, sauny, kampery, a niektórzy postawili sobie domki letniskowe i wyremontowali mieszkania na wynajem. Podczas tego wpisu musiałem wielokrotnie wstać od komputera, żeby rozchodzić, to co przeczytałem, ale dzięki temu dowiecie się, na co poszły setki milionów złotych.

Krajowy Program Odbudowy był świetnym pomysłem, ale jak zwykle został wypaczony przez ludzi, którzy nie odpuszczą sobie okazji, żeby wykorzystać luki w prawie i przy okazji zafundować sobie znaczące podniesienie poziomu życia. W piątek wybuchła afera o wydatkowanie pieniędzy z KPO w branży HoReCa, czyli sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Pula na pomoc przedsiębiorcom z tego obszaru wynosiła 1,2 mld zł, a okazuje się, że większość wydatków trudno obronić. Jednym z warunków KPO jest pełna przejrzystość wydatkowania środków, więc rząd opublikował mapę, na której można było sprawdzić na co poszły środki z KPO. Sęk w tym, że internauci szybko dopatrzyli się dziwnych wydatków. Wybuchła afera, bo zakup solarium do pizzerii wydaje się mało rozsądny, więc rząd wyłączył serwery i udaje, że nie ma afery. Na szczęście mapka jest nadal dostępna, bo powstała w oparciu o Mapy Google, więc przyjrzyjmy się najbardziej odjechanym dotacjom, jakie zostały przyznane.

Więcej o samej mapie przeczytacie w:

Jachty, sauny i piwo. Na co poszły dotacje?

Od razu uprzedzam, że nie miałem czasu przejrzeć wszystkie 1600 dotacji, więc bardzo możliwe, że wiele rzeczy mi umknęło, ale i tak jest kilka kwiatków. Na początek zacznijmy od nowej miłości przedsiębiorców, która ma pomóc przetrwać im trudne czasy - łodzie i jachty. Wniosków jest multum, a tu jeden z internautów zebrał kilkanaście w jeden obrazek.

Najbardziej wzrusza mnie deweloper, który postanowił czarterować sobie jacht. Naprawdę musiał być w trudnej sytuacji. Już we wrześniu będzie musiał ujawnić ceny mieszkań, więc nic dziwnego, że postanowił trochę odpocząć na łódce. Zwróćcie uwagę na miasta, z których pochodzą przedsiębiorcy wnioskujący o łódki - część z nich z dużych basenów wodnych ma dostęp wtedy, gdy pójdzie do miejskiego aquaparku. Nie przeszkadza im to jednak dostać pół miliona dofinansowania.

A może masz mieszkanie na wynajem i chciałbyś go wyremontować? Warto skorzystać z dopłaty

Profil, który to wrzucił, jest mocno niesprawiedliwy, bo 400 tys. zł nie zostało wykorzystane tylko na remont garderoby, ale również na dostawę piekarnika i mikrofalówki do zabudowy oraz wymianę desek na tarasie, a przecież nie można zapomnieć o reszcie mieszkania. Cudowne, możecie sobie znaleźć ten apartament na portalach z ofertami i powiem wam, że to jest definicja quiet luxury, bo nigdzie nie widać tych 400 tys. na wykończenie.

No, ale zawsze można było dotować klub dla swingersów. W końcu utrzymywanie kontaktów międzyludzkich należy do ważnych celów nie tylko gospodarczych, ale i społecznych.

Nie mogę odmówić finezji we wprowadzaniu innowacyjnego produktu, który poprawia konkurencyjność, dywersyfikację działalności i uodparnia na zjawiska kryzysowe przedsiębiorstwa. Co to za usługa? To abonament dla kamperów. Nowe, świeże i potrzebne. W taki sposób zostaje się potęgą. Tajemnicą poliszynela jest to, że Chiny - zanim zostały potężnym mocarstwem - rozwijały program kamper plus.

A może chciałeś zbudować sobie domek letniskowy, bo w sumie ciężko wytrzymać w bloku, więc warto mieć, gdzie pojechać na działkę. A ja na to mówię - mordeczko, wybuduj od razu cztery:

Takich programów mieszkaniowych jest znacznie więcej, ale zostawmy to. Wiecie, jak się mówi na podejrzane czynności przy środkach publicznych? Kręcenie lodów. Nie uwierzycie, ilu polskich przedsiębiorców postanowiło rozwijać się w innowacyjnej gałęzi gospodarki, czyli w robieniu lodów.

Lody dla wegan? Proszę, oto pół miliona zł.

Chociaż nie mogę odmówić pewnej świeżości pizzerii, która zbuduje solarium. I pojesz i poprawisz wygląd. Kompleksowe usługi.

Miliony Polaków zawsze chciały nauczyć sie grać w brydża, więc dzięki KPO będzie to teraz możliwe. Wszystko za sprawą projektu o wspaniałej nazwie: zwiększenie odporności i dywersyfikacja działalności firmy na sytuacje kryzysowe, poprzez uruchomienie wielopoziomowych kursów brydża sportowego w modelu elearning od podstaw, opartych o innowacyjną metodę szkolenia, realizowanych i udostępnianych za pomocą interaktywnej platformy on-line.

Polscy przedsiębiorcy mają również problem z pisownią trudnych słów, ale na szczęście urzędnicy akceptujący projekt również nie grzeszą znajomością japońskiego, więc możecie się wybrać do Lublina na kurs Takewondo. To lokalna odmiana taekwondo.

PS: w tym samym hotelu za kolejne 400 tys. zł zorganizowano kursy jogi. Piękne.

A na koniec wisienka. Jeżeli myśleliście, że nie da się wcisnąć chwilówek do KPO, to mam dla was smutną wiadomość - jeżeli bardzo chcecie, to można.

Kończę ten przegląd, bo zaczynam czuć potrzebę przeprowadzenia drobnej rewolucji na wzór francuskiej.

Jaki z tego morał?

Żaden, po prostu nie zasługujemy na nic, bo każdy program wsparcia jest wypaczany przez grono cwaniaków, a uczciwi przedsiębiorcy muszą walczyć o przetrwanie na rynku, podczas gdy druga część baluje za nasze. Jeżeli kiedyś będziecie chcieli wyremontować mieszkanie, to przejdźcie się do lokalnej agencji wspierania przedsiębiorców, powiedzcie, że chcecie dywersyfikować ryzyko i jakoś to będzie. Macie dużą szansę, że wasz wniosek zostanie zaakceptowany, a wy będziecie zachodzić w głowę jak to możliwe. Później nie zapomnijcie tylko napisać w mediach społecznościowych dissu na ludzi korzystających z 800+ lub innych form wsparcia. To tradycja. Tak po prostu.

08.08.2025 15:30
Aktualizacja: 2025-08-08T15:30:27+02:00
