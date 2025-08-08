Rząd wprowadził program Jacht+. Sprawdzamy, na co poszły dotacje z KPO

Ładowanie...

Krajowy Program Odbudowy był świetnym pomysłem, ale jak zwykle został wypaczony przez ludzi, którzy nie odpuszczą sobie okazji, żeby wykorzystać luki w prawie i przy okazji zafundować sobie znaczące podniesienie poziomu życia. W piątek wybuchła afera o wydatkowanie pieniędzy z KPO w branży HoReCa, czyli sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Pula na pomoc przedsiębiorcom z tego obszaru wynosiła 1,2 mld zł, a okazuje się, że większość wydatków trudno obronić. Jednym z warunków KPO jest pełna przejrzystość wydatkowania środków, więc rząd opublikował mapę, na której można było sprawdzić na co poszły środki z KPO. Sęk w tym, że internauci szybko dopatrzyli się dziwnych wydatków. Wybuchła afera, bo zakup solarium do pizzerii wydaje się mało rozsądny, więc rząd wyłączył serwery i udaje, że nie ma afery. Na szczęście mapka jest nadal dostępna, bo powstała w oparciu o Mapy Google, więc przyjrzyjmy się najbardziej odjechanym dotacjom, jakie zostały przyznane.

REKLAMA

Więcej o samej mapie przeczytacie w:

Jachty, sauny i piwo. Na co poszły dotacje?

Od razu uprzedzam, że nie miałem czasu przejrzeć wszystkie 1600 dotacji, więc bardzo możliwe, że wiele rzeczy mi umknęło, ale i tak jest kilka kwiatków. Na początek zacznijmy od nowej miłości przedsiębiorców, która ma pomóc przetrwać im trudne czasy - łodzie i jachty. Wniosków jest multum, a tu jeden z internautów zebrał kilkanaście w jeden obrazek.

Najbardziej wzrusza mnie deweloper, który postanowił czarterować sobie jacht. Naprawdę musiał być w trudnej sytuacji. Już we wrześniu będzie musiał ujawnić ceny mieszkań, więc nic dziwnego, że postanowił trochę odpocząć na łódce. Zwróćcie uwagę na miasta, z których pochodzą przedsiębiorcy wnioskujący o łódki - część z nich z dużych basenów wodnych ma dostęp wtedy, gdy pójdzie do miejskiego aquaparku. Nie przeszkadza im to jednak dostać pół miliona dofinansowania.

A może masz mieszkanie na wynajem i chciałbyś go wyremontować? Warto skorzystać z dopłaty

Profil, który to wrzucił, jest mocno niesprawiedliwy, bo 400 tys. zł nie zostało wykorzystane tylko na remont garderoby, ale również na dostawę piekarnika i mikrofalówki do zabudowy oraz wymianę desek na tarasie, a przecież nie można zapomnieć o reszcie mieszkania. Cudowne, możecie sobie znaleźć ten apartament na portalach z ofertami i powiem wam, że to jest definicja quiet luxury, bo nigdzie nie widać tych 400 tys. na wykończenie.

No, ale zawsze można było dotować klub dla swingersów. W końcu utrzymywanie kontaktów międzyludzkich należy do ważnych celów nie tylko gospodarczych, ale i społecznych.

Nie mogę odmówić finezji we wprowadzaniu innowacyjnego produktu, który poprawia konkurencyjność, dywersyfikację działalności i uodparnia na zjawiska kryzysowe przedsiębiorstwa. Co to za usługa? To abonament dla kamperów. Nowe, świeże i potrzebne. W taki sposób zostaje się potęgą. Tajemnicą poliszynela jest to, że Chiny - zanim zostały potężnym mocarstwem - rozwijały program kamper plus.

A może chciałeś zbudować sobie domek letniskowy, bo w sumie ciężko wytrzymać w bloku, więc warto mieć, gdzie pojechać na działkę. A ja na to mówię - mordeczko, wybuduj od razu cztery:

Takich programów mieszkaniowych jest znacznie więcej, ale zostawmy to. Wiecie, jak się mówi na podejrzane czynności przy środkach publicznych? Kręcenie lodów. Nie uwierzycie, ilu polskich przedsiębiorców postanowiło rozwijać się w innowacyjnej gałęzi gospodarki, czyli w robieniu lodów.

Lody dla wegan? Proszę, oto pół miliona zł.

Chociaż nie mogę odmówić pewnej świeżości pizzerii, która zbuduje solarium. I pojesz i poprawisz wygląd. Kompleksowe usługi.

Miliony Polaków zawsze chciały nauczyć sie grać w brydża, więc dzięki KPO będzie to teraz możliwe. Wszystko za sprawą projektu o wspaniałej nazwie: zwiększenie odporności i dywersyfikacja działalności firmy na sytuacje kryzysowe, poprzez uruchomienie wielopoziomowych kursów brydża sportowego w modelu elearning od podstaw, opartych o innowacyjną metodę szkolenia, realizowanych i udostępnianych za pomocą interaktywnej platformy on-line.

Polscy przedsiębiorcy mają również problem z pisownią trudnych słów, ale na szczęście urzędnicy akceptujący projekt również nie grzeszą znajomością japońskiego, więc możecie się wybrać do Lublina na kurs Takewondo. To lokalna odmiana taekwondo.

PS: w tym samym hotelu za kolejne 400 tys. zł zorganizowano kursy jogi. Piękne.

A na koniec wisienka. Jeżeli myśleliście, że nie da się wcisnąć chwilówek do KPO, to mam dla was smutną wiadomość - jeżeli bardzo chcecie, to można.

Kończę ten przegląd, bo zaczynam czuć potrzebę przeprowadzenia drobnej rewolucji na wzór francuskiej.

REKLAMA

Jaki z tego morał?

Żaden, po prostu nie zasługujemy na nic, bo każdy program wsparcia jest wypaczany przez grono cwaniaków, a uczciwi przedsiębiorcy muszą walczyć o przetrwanie na rynku, podczas gdy druga część baluje za nasze. Jeżeli kiedyś będziecie chcieli wyremontować mieszkanie, to przejdźcie się do lokalnej agencji wspierania przedsiębiorców, powiedzcie, że chcecie dywersyfikować ryzyko i jakoś to będzie. Macie dużą szansę, że wasz wniosek zostanie zaakceptowany, a wy będziecie zachodzić w głowę jak to możliwe. Później nie zapomnijcie tylko napisać w mediach społecznościowych dissu na ludzi korzystających z 800+ lub innych form wsparcia. To tradycja. Tak po prostu.

REKLAMA

Paweł Grabowski 08.08.2025 15:30

Ładowanie...