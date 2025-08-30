/
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec

Hossoland wystartował 27 czerwca jako niesamowita kraina baśni i legend, reklamując się jako największy park tematyczny północnej Polski. W mediach aż huczało o rywalizacji z Energylandią, a pierwsze dni przyciągnęły tłumy mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów zza granicy.

Maciej Gajewski
Hossoland zamknięty co dalej
Zamiast triumfu była lawina problemów. Już w lipcu część atrakcji opóźniła otwarcie, a 21 sierpnia aż połowa urządzeń stanęła z powodu siły wyższej - goście zastali nieczynne rollercoastery i karuzele, bez żadnej rekompensaty ani obniżki cen biletów. Taka frekwencja awarii natychmiast odbiła się głośnym echem w mediach i mediach społecznościowych.

Problemy techniczne i prawne 

Do tego doszły kwestie formalne: park nie uzyskał jeszcze pozwolenia na użytkowanie od nadzoru budowlanego w Gryficach, co oznacza automatyczne naliczanie kar po 60 dniach funkcjonowania bez zgody. Sprawą zainteresowała się Prokuratura Regionalna w Gryficach, prowadząc śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób przez udostępnienie urządzeń w trakcie budowy.

Czytaj też:

Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystkie urządzenia mają niezbędne certyfikaty, zostały odebrane przez straż pożarną i Sanepid, a rollercoastery wyprodukowano przez renomowaną firmę Vekoma, znaną m.in. z realizacji dla Disneylandu. Oświadczenie ma uśmierzyć krytykę i zbudować zaufanie, lecz dla wielu było to tylko dodanie oliwy do ognia.

Co z biletami i rekompensatą?

Klienci którzy wykupili bilety online lub w kasach stanęli przed poważnym dylematem - co dalej z wejściówkami? Hossoland w komunikacie społecznościowym podał szczegóły procedury zwrotów i wymiany biletów: posiadacze niewykorzystanych biletów mogą złożyć wniosek mailowy o zwrot pieniędzy lub wymienić je na vouchery ważne w przyszłym sezonie. Dodatkowo park oferuje darmowy bilet jako gest przeprosin za niedogodności.

Komunikat na witrynie parku Hossoland

W międzyczasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomniał turystom o prawie do zwrotu całości lub części kwoty, jeśli zakupiony produkt (czyli w naszym wypadku atrakcja) nie został dostarczony zgodnie z umową. To dodatkowy argument dla tych, którzy poczuli się pokrzywdzeni skróconym czasem działania parku i awariami.

Czy to koniec, czy dopiero początek? 

W piątek Hossoland ogłosił tymczasowe zamknięcie od 1 września i zapowiedział prace nad modernizacją infrastruktury oraz rozbudową stref rozrywki. Oficjalnie powtórzono, że to dopiero przerwa, po której wrócimy z nowościami i ulepszeniami. Brzmi przekonująco, ale entuzjaści parków czekają na konkretne daty i listę nowości.

Nieoficjalnie mówi się o ponownym otwarciu na wiosnę przyszłego roku, choć formalności budowlane i śledztwo prokuratury mogą wydłużyć ten termin. Mamy nadzieję, że modernizacja nie będzie kolejną atrakcją w przygotowaniu, a rzeczywistym upgrade’em.

30.08.2025 16:40
