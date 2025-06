Kryzys. Dlaczego Polacy kupują mniej telefonów?

Gdy wydawało się że smartfony będą rosły w nieskończoność niczym magiczna fasola Jasia polski rynek w pierwszym kwartale dał nam lekcję z ekonomii. Spadek sprzedaży o 7 proc. rok do roku to nie przypadkowa fluktuacja, lecz symptom głębszych zmian w zachowaniach konsumenckich. To zjawisko, które zmusza nas do ponownego przemyślenia relacji między Polakami a ich elektronicznymi towarzyszami życia.