Znalazły się niedostarczone listy. Ktoś wyrzucił je przy drodze

Obecnie sytuacja wydaje się od pewnego czasu stabilna. Dlatego apelujemy, by incydentu z porzuconymi przesyłkami nie odnosić do bieżącej pracy dostarczycieli poczty, którzy w ostatnich dniach spotykają się przejawami wrogości i pretensjami ze strony mieszkańców. Obecni dostarczyciele starają się wykonywać swoją prace rzetelnie i nie mają nic wspólnego z ww. incydentem. Dlatego apeluję o szacunek do osób wykonujących tę niełatwą pracę, niemających nic wspólnego ze sprawcą ww. sytuacji – zaapelował wójt.