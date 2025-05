Raz laptop, raz tablet. Huawei stworzył składany komputer

W urządzeniu zastosowano dwa porty USB-C obsługujące ładowanie o mocy do 140 W i przesyłanie obrazu, system sześciu głośników, czterech mikrofonów oraz pojedynczą kamerę do wideorozmów 8 Mpix. Producent nie chwali się jednak zastosowanym procesorem, ale za to wiemy, że użytkownik ma do dyspozycji 32 GB RAM i 2 TB przestrzeni na dane na dysku SSD. Sprzęt nie działa na systemie Windows, a pod kontrolą autorskiego systemu HarmonyOS 5.