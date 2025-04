Lepiej kup bilet już teraz. Nawet w pociągu - gąsienicy może zabraknąć miejsca

Z Warszawy do Olsztyna pojedzie „sklejony” pociąg. Dzięki podwójnemu zestawieniu z peronu zabranych zostanie nawet 700 osób, czyli dwa razy więcej niż zwykle. PKP Intercity już w poprzednich latach często korzystało z tego rozwiązania i się sprawdzało, bo pozwalało od razu pomieścić dużą liczbę pasażerów. Niedługo nie trzeba będzie sztucznie rozciągać pociągów, dokładając jeden do drugiego. Sprawę załatwią piętrowe wagony, gotowe na co najmniej 500 pasażerów na raz.