Najlepszy z całej serii. Bezprzewodowy wideodomofon Omajin - test

Można przy tym skonfigurować domofon Omajin na kilka sposobów - może nas poinformować zawsze o ruchu, może nas informować tylko o tym, że ktoś nacisnął przycisk, może informować tylko o ruchu wykrytych osób albo np. o ruchu/ruchu osób i naciśnięciu przycisku. Wszystkie te konfiguracje działają bardzo dobrze, a jedyne, co momentami drażni, to fakt, że możemy dostać takie powiadomienie, jak na zrzucie ekranu powyżej - tj. że ktoś podszedł do drzwi i w tym samym momencie zadzwonił. Ma to przy tym głównie związek z moim ustawienie drzwi względem ścieżki prowadzącej do domu, gdzie idzie się cały czas równolegle do ściany i gość przed drzwiami widoczny jest... dokładnie wtedy, kiedy naciska dzwonek.