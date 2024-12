Promocje Black Friday wleciały na Amazon. Oto na czym możesz oszczędzić

Kompaktowy, lekki i wyjątkowo pojemny, oferuje prędkość odczytu do 800 MB/s, zapewniając płynną pracę. Solidna obudowa wytrzymuje upadki z wysokości do 2 metrów, a dzięki gumowej pętelce można łatwo przypiąć go do plecaka czy paska. W zestawie znajduje się kabel USB-C. Jeśli szukacie porządnego i wytrzymałego dysku przenośnego, to warto zwrócić uwagę na ten produkt, szczególnie że teraz jest dostępny w naprawdę przystępnej cenie.