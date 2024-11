Sony drastycznie obniża cenę gogli PSVR2 w Polsce. Oto jak bardzo

Na PSVR2 ogracie fenomenalne Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, niezłe Horizon Call of the Mountain oraz No Man’s Sky. To absolutny top współczesnej oferty gier VR. Do tego dochodzi wiele innych, udanych produkcji w wirtualnej rzeczywistości, np. Beat Saber, Metro Awakening, Arizona Sunshine 2, Humanity czy Pistol Whip. Nie jest więc tak, że nie ma w co grać. Chciałoby się jednak więcej.