Wielki pojedynek monitorów 5K: Samsung ViewFinity S9 kontra Apple Studio Display

Jeśli chodzi z kolei o stosunek wielkości 10-bitowych (8 bit + FRC) matryc z podświetleniem typu W-LED do całego frontu tych urządzeń, to jest on w obu produktach podobny: wynosi 89,98 proc. w przypadku ViewFinity S9 i 89,11 proc. w przypadku Studio Display. Obie firmy podeszły za to inaczej do kwestii ramek dookoła wyświetlacza. W sprzęcie od Apple’a są czarne one symetryczne, podczas gdy u Samsunga boczne i górna są węższe od tej dolnej i mają srebrny obrys.