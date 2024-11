Najnowszy hit mediów społecznościowych na celowniku Unii. Bluesky łamie prawo

Jak poinformował Reuters, 25 listopada podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik Komisji Europejskiej, Thomas Regnier, przekazał, że Bluesky narusza Digital Services Act - Ustawę o usługach cyfrowych. Choć platforma społecznościowa daleka jest od osiągnięcia progów, które nadałyby jej miano "dużej platformy cyfrowej" i zobowiązały do przestrzegania tych samych aktów prawnych co np. Facebook, Instagram czy X, to samo operowanie w krajach UE zobowiązuje Bluesky do m.in. posiadania informacji o liczbie użytkowników pochodzących z UE oraz informacji o siedzibie firmy. Z czego serwis się nie wywiązuje.