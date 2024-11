Elon Musk i Trump odstraszają ludzi. Alternatywa dla Twittera rośnie w siłę na naszych oczach

Jak przekazał serwisowi The Verge dyrektor do spraw operacyjnych w Bluesky, Rose Wang, w ciągu mniej niż tygodnia od wyborów na platformie pojawiło się ponad 700 tys. nowych użytkowników. Z kolei The New York Times, powołując się na informacje przekazane przez rzeczniczkę Bluesky, poinformował, że liczba nowych użytkowników Bluesky przekroczyła milion w ciągu tygodnia od wyborów.