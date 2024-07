UE do Elona Muska - ogarnij kłamstwa albo przywalimy taką karę, że się nie pozbierasz

Jak wynika z informacji zdobytych przez Bloomberga, należąca do Elona Muska firma X otrzyma niebawem oficjalne urzędowe ostrzeżenie, w którym zostanie poinformowana o niedostatecznych działaniach w związku z walką z niebezpieczną dezinformacją. Jeżeli X zignoruje to ostrzeżenie lub jeżeli jego działania nie będą wystarczające, grozi mu bardzo wysoka kara finansowa, w kwocie nawet 6 proc. przychodów firmy. X ma uzyskać czas do końca bieżącego roku kalendarzowego by wprowadzić zmiany.