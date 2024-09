Zgłaszają urodzenie dziecka w sieci. Przez to pociecha może mieć inaczej na imię

Zapewne wielu zna kogoś, komu się to przytrafiło lub słyszał podobną opowieść. Imię danej osoby brzmi tak, a nie inaczej, bo... doszło do drobnej pomyłki. W najlepszym wypadku zapis imienia jest nieco inny niż zazwyczaj, w skrajnym – dziecko nie nazywa się tak, jak chcieliby tego rodzice. Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości podobnych anegdot może być więcej.