Tu jest jakby amerykańsko. Tak wieżowce zabierały do innego świata

Nie umiem jednak patrzeć na zdjęcia wieżowców sprzed lat czy na same budynki, które zapowiadały „amerykański sen” inaczej niż z pewną sympatią. Tym bardziej że była to pewnie Ameryka po naszemu, pewne wyobrażenie i utopia. Teraz to pragnienie postępu, kiedy znamy rozczarowujące konsekwencje, jest uroczo niewinne. Widzę w wieżowcach wiarę w to, że wszystko jest możliwe. Dziś drapacze chmur, jutro latające auta. Dużo sobie dopowiadam, ale to właśnie ich zaleta.