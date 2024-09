Hulajnogi na gorsze warunki pogodowe

Niemal całą kwestię odporności hulajnogi elektrycznej można w tym przypadku sprowadzić do jednego - do tzw. stopnia ochrony IP (ingress protection / internal protection). Ta powszechnie stosowana klasyfikacja określa w skrócie to, jak odporne jest dane urządzenie elektryczne na czynniki zewnętrzne, uwzględniając zarówno ciała stałe, jak i wodę. Czyli wszystko to, co w sezonie jesiennym, zimowym i wiosennym może znaleźć się na drodze i może budzić obawy, jeśli chodzi o odporność hulajnogi zasilanej elektrycznością.