Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko cyberprzestępczości. Do czego zobowiązała się Polska?

Przyjęty tekst odwołuje się do prawa krajowego w zakresie zabezpieczeń praw człowieka, co oznacza, że ludzie podlegać będą kaprysom praw poszczególnych krajów. Kraje o słabych wynikach w zakresie wolności obywatelskiej - które były również silnymi zwolennikami traktatu - to Białoruś, Chiny, Nikaragua, Kuba i Rosja. Ostatni z wymienionych to zresztą szczególnie głośny zwolennik bieżące formy porozumienia. Dodatkowo traktat pozwala na transgraniczny nadzór i współpracę w celu zbierania dowodów poważnych przestępstw, skutecznie przekształcając je w globalną sieć nadzoru. Stwarza to znaczne ryzyko transgranicznych naruszeń praw człowieka i transnarodowych represji.