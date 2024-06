Najpierw Apple, a teraz Microsoft i Samsung. Europa się budzi

A gdyby tak dało się zmienić działanie przycisku Copilot w laptopach z Windowsem, by zamiast Copilota otwierać być może lepszy model od Anthropic? I jeszcze, gdyby na początku nie był on ustawiony domyślnie na żadną usług i by użytkownik przy pierwszym użyciu mógł wybrać sam to, co wydaje mu się najbardziej użyteczne? Wiemy z doświadczenia i historii, że użytkownik jest zbyt leniwy, by podejmować decyzje o wyborze oprogramowania. Dopiero gdy go do tego zmusić, ten fatyguje się celem podjęcia tejże decyzji.