Kuriozalna notka szefa Microsoftu. Kompromitacja

Trudno pamięcią nie wrócić do 2002 r., kiedy to Bill Gates, założyciel Microsoftu, rozpoczął inicjatywę Trustworthy Computing (TwC) wysyłając słynny email do wszystkich pracowników Microsoftu, w którym wezwał zespoły do dostarczania produktów, które są tak dostępne, niezawodne i bezpieczne jak standardowe usługi takie jak elektryczność, usługi wodne i telefonia. To podejście miało na celu umieszczenie bezpieczeństwa klientów i ostatecznie ich zaufania na pierwszym planie we wszystkich działaniach firmy.