Polska rośnie jak na drożdżach. To tylko jedna strona medalu

Oczywiście poszerzenie naszych granic to nie efekt niecnych mocarstwowych aspiracji oraz działań – i całe szczęście. W 2023 r. powierzchnia Polski wzrosła o ponad 121 tys. hektarów. Miało to związek z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego. Woj. pomorskie zyskało, a zachodniopomorskie straciło (raptem 3 ha).