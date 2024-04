iPady będą jak iPhone'y. Apple ugina się przed Unią Europejską

Jednocześnie nie zabrakło wielu oskarżeń w stronę Apple. Komisja Europejska twierdzi, że użytkownicy iPadów są przywiązani do systemu operacyjnego iPadOS, ponieważ "Apple wykorzystuje swój rozległy ekosystem, aby zniechęcać użytkowników końcowych do przechodzenia inne systemy operacyjne dla tabletów". Z drugiej strony władze UE uważają, że użytkownicy biznesowi też są przywiązanie do systemu operacyjnego "ze względu na jego dużą i atrakcyjną komercyjnie bazę użytkowników oraz jego znaczenie w niektórych przypadkach użycia, np. w aplikacjach do gier".